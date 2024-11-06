【「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」第56話「騎士の条件」】 放送開始日：11月6日22時30分～ 放送局：TOKYO MX、AT-Xほか 最速配信：ABEMA・dアニメストアにて地上波先行配信 アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」第56話「騎士の条件」について、先行カットとあらすじが公開された。第56話は11月6日22時30分