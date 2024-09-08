WOOAHが8日午後、京セラドーム大阪で開催された「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」を終えて、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・WOOAH、KANGOL BEAUTYの新商品「FLEX HAIRBAND」アンバサダーに抜擢・【PHOTO】WOOAH「2024 SBS歌謡大典Summer」ブルーカーペットに登場