TWSが8日午後、京セラドーム大阪で開催された「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」を終えて、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・TWS、新人賞も獲得！「THE FACT MUSIC AWARDS」で3冠に“ファンたちと分かち合いたい”・TWS、韓国の人気コスメブランド「MEDIHEAL」のモデルに就任！数量限定プレセントイベントも