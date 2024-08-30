俳優のチョ・ジョンソクが、9月9日に新人歌手としてデビューする。30日、所属事務所のJAMエンターテインメントはチョ・ジョンソクのデビューアルバムで、1stフルアルバム「チョ・ジョンソク」のアルバム名と発売日、予告販売日を公開した。9月9日に発売される1stフルアルバム「チョ・ジョンソク」は、彼が普段、聞かせてあげたかったメッセージを正直に込めたアルバムだ。自分の名前を掲げただけに、全曲の作詞、作曲、プロデュー