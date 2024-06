日本最大級の音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in ひたちなか」の出演アーティスト第1弾が2024年6月24日、公式サイトで発表された。SNSでは、19年以来5年ぶりとなる茨城県ひたちなか市でのロッキンジャパン開催を心待ちにしていた音楽ファンからの盛り上がる声が多い。ただ、現時点で発表されている出演者について、様々な声が出ている。「ひたちなかでやるロッキンを待ってた...第一弾から最高すぎる!!!」ROCK IN JA