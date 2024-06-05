巨人は４日のロッテ戦で猛打爆発し、２３安打１８得点で快勝した。リーグ戦に加え、交流戦でも首位に浮上した。三回には球団タイの９者連続安打、セ・リーグタイ、球団新記録の１イニング１２安打を記録した。記録ずくめの歴史的な猛攻を見せた。投高打低と言われるシーズンで、巨人も今季は得点力不足に苦しんできた。だが、交流戦に入り打線が活発となり、２日の西武戦でも１４安打で７得点。交流戦のチーム打率・２９３、