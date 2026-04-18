美しさもおいしさのうち。旬の果実たっぷりのフルーツサンドShop.1【中目黒】りんご×豚肉？ 甘じょっぱいサンドがくせになる！／禁断果実中目黒駅から徒歩14分ほどの場所にある「禁断果実（きんだんかじつ）」。駅からは少し歩きますが、目黒川沿いの歩道を通り、気持ちのよい散歩がてらお店へ向かいます。カフェスペースがあり、イートインでもテイクアウトでも利用可能です。「禁断果実」1400円禁断の果実といえばりんご！とい