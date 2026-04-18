美しさもおいしさのうち。

旬の果実たっぷりのフルーツサンド

Shop.1

【中目黒】りんご×豚肉？ 甘じょっぱいサンドがくせになる！／禁断果実

中目黒駅から徒歩14分ほどの場所にある「禁断果実（きんだんかじつ）」。駅からは少し歩きますが、目黒川沿いの歩道を通り、気持ちのよい散歩がてらお店へ向かいます。カフェスペースがあり、イートインでもテイクアウトでも利用可能です。

「禁断果実」1400円

禁断の果実といえばりんご！ということで、名前の通りりんごを使ったメニューが人気のサンドイッチ専門店です。なかでも、りんごと豚バラ、玉ねぎ、チーズの甘じょっぱさがくせになる、オリジナルホットサンド「禁断果実」がいちばんの人気なんだそう！

朝8〜10時限定のモーニングメニューや、パンとクリームとフルーツの三位一体にこだわったワンランク上のフルーツサンドにホットサンド。どれも必食のおいしさですよ！

公式SNS：https://www.instagram.com/kindankajitsu/

■参考記事：断面萌えのフルーツサンドで人気の「禁断果実」が移転新オープン！【ミスター黒猫の東京スイーツトレンドvol.71】（配信日：2023.04.07）



Shop.2

【恵比寿】カロリー約3分の1！日本初のヴィーガンフルーツサンド／fruits and season

左から、「いちご」1200円〜、「ミックス」1000円〜、「みかん」1200円〜 ※仕入れ状況により値段変更の場合あり

恵比寿駅から歩いて3分ほどのところにある「fruits and season（フルーツ アンド シーズン）」は、乳製品や卵をはじめとした動物性食品を使用しない、日本初のヴィーガン対応フルーツサンド専門店です。メニューは通年、期間限定を合わせて常時10種類ほどがラインナップされています。

クリームやパンはベースに豆乳を使用。特にクリームは、フルーツのおいしさを引き出すために、甘味や酸味などがそれぞれのフルーツの特徴に合わせて調整され、豆乳とは思えないほどのコクが魅力です。食べごたえがありながらも、カロリーが通常のフルーツサンドの約1/3程度というのも人気の秘密です！

■fruits and season（ふるーつ あんど しーずん）

住所：東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 クリーンパレス1F

営業時間：10〜18時 ※売り切れ次第終了

定休日：不定休

店舗での支払い方法：キャッシュレス販売のみ（クレジットカード、交通系IC、電子マネー）

公式サイト：https://fruitsandseason.com/

■参考記事：カロリー約3分の1！恵比寿で人気の日本初”ヴィーガンフルーツサンド”専門店（配信日：2021.03.27）



Shop.3

【大井町】フルーツコンシェルジュのこだわりフルーツサンド／bergamot

「ストロベリー」、「シャインマスカット」、「マンゴー」 ※価格は日によって変わるため、最新情報はお問い合わせください。

大井町から徒歩約3分の場所にあるフルーツ専門店「bergamot（ベルガモット）」。店舗正面には、ショーケースにずらりと並ぶフルーツサンド！ その美しい断面には思わず目を奪われてしまうほど。

フルーツコンシェルジュでもあるお店のマスターが選んだこだわりのフルーツで作る、ビジュアルも美しい絶品フルーツサンドは、季節や天候によってメニューは変わりますが、旬のフルーツを中心にいつも数種類が楽しめます。ぜひ一度足を運んで味わってみてくださいね。

■bergamot（べるがもっと）

住所：東京都品川区大井町1-1-11

TEL：070-5072-0101

営業時間：11〜19時

定休日：火曜

公式サイト：https://bergamot-fruits.com/

■参考記事：断面萌え！美しく絶品なこだわりのフルーツサンドが人気のお店【ミスター黒猫の東京スイーツトレンドvol.29】（配信日：2019.11.12）



Shop.4

【秋葉原】フルーツパーラーが作るクロワッサンフルーツサンド／フルーフ・デゥ・セゾン

「クロワッサンサンド」550円（要ワンドリンクオーダー）

秋葉原にあるフルーツパーラー「フルーフ・デゥ・セゾン（フルーフ・デゥ・セゾン）」。こちらのフルーツサンドに使われているパンは、毎朝お店で焼き上げている焼き立てふっくらのクロワッサン！ クロワッサンの甘みとフルーツの酸味のバランスが絶妙で、さらに甘さ控えめな生クリームが6種のフルーツをうまくまとめています。

オーダーを受けてからカットするというフルーツは新鮮そのもの！ それぞれの味や食感が調和するように、バナナやパインは少し厚めに、りんごはシャキシャキの歯ごたえを楽しめるように少し薄めにと、カットに工夫が施されています。

サクふわの食感が楽しめるクロワッサンのフルーツサンド♪ ぜひ試してみて！

■フルーフ・デゥ・セゾン（ふるーふ でぅ せぞん）

住所：東京都千代田区外神田4-11-2

TEL：03-5296-1485

営業時間：10時〜17時30分（17時LO）、土・日曜、祝日11時30分〜17時30分（17時LO）

定休日：無休

公式SNS：https://fruits-de-saison.com/

■参考記事：食パンONLYなんてもったいない！“色んなパン”で楽しむフルーツサンド（配信日：2019.08.09）



Shop.5

【浅草】焼き芋サンドイッチが大人気！／焼き芋専門店 芋やす

「焼き芋サンド」600円

つくばエクスプレス浅草駅から徒歩約3分、日本最古の遊園地といわれる「浅草花やしき」の向かいにある「焼き芋専門店 芋やす（やきいもせんもんてん いもやす）」。情緒あふれる浅草の街並みに溶け込んだ、和テイストの建物が目印です。

浅草の老舗「セキネベーカリー」のパンに、たっぷりの生クリームと、皮をむいた紅はるかの焼き芋をまるごと挟んだ「焼き芋サンド」は、手に持つとずっしりとした重さで、真ん中にどーんっと挟まった焼き芋の存在感がスゴイ！ ひと口食べてみると、やわらかな薄切りパンと、ねっとりとした焼き芋の甘味、コクのある生クリームが一体となって、絶妙のバランスです。

■焼き芋専門店 芋やす 浅草店

（やきいもせんもんてん いもやす あさくさてん）

住所：東京都台東区浅草2-7-24

TEL：03-5246-3953

営業時間：11時〜18時30分

定休日：月曜（祝日の場合は翌日）

公式サイト：https://imoyasu.store/

■参考記事：【浅草】焼き芋サンドイッチが大人気！「焼き芋専門店 芋やす」え、これもさつまいも!? 変わり種おいもスイーツを実食レポ（配信日：2021.10.12）



Shop.6

【西荻窪】もっちりベーグルでサンドイッチを楽しむ／あんことベーグル anno.

「粒あんバター」720円

西荻窪駅から徒歩約4分。「あんことベーグル anno.（あんことべーぐる あんの）」は、岩手県産小麦粉を使い、小麦本来の風味が感じられるもっちりベーグルが味わえるお店です。

ベーグル、クリームチーズ、トッピングの種類をそれぞれ自分で選ぶことができます。おすすめは、「粒あんバター」。粒あんの甘さとバターの塩気、そしてもちもち食感のベーグルとの相性が抜群です。

お好みのトッピングをカスタマイズして自分好みのベーグルサンドを探してみては？

※カスタマイズは事前予約制。



■あんことベーグル anno.（あんことべーぐる あんの）

住所：東京都杉並区西荻南3-17-16

TEL：なし

営業時間：水〜金曜7〜15時、土曜10〜16時、日曜10〜15時

定休日：月・火曜（祝日の場合は営業、別日に振替）※詳細は公式SNSで確認を

公式SNS：https://www.instagram.com/anno.nishiogikubo/

■参考記事：西荻窪「anno.」で自分好みのカスタムベーグルサンドイッチ＆あんこスイーツを楽しむ （配信日：2024.03.04）



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定番から厚焼きまで！

モーニングにもおすすめのふわトロたまごサンド

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【巣鴨】木村屋のレトロかわいいパンスタンド／キムラスタンド

酒種あんぱんの老舗「木村屋総本店」の新業態「キムラスタンド（きむらすたんど）」。レトロな外観にキュートな「サンドイッチとあんぱんと食パン」のイラストの看板が目印です。

お店のコンセプトは「パンと食材のペアリングを楽しむベーカリー」。昔の商店街にあるちょっとレトロなお店のイメージなんだそう。

「モリモリたまご」480円

巣鴨店でナンバーワンの売り上げの「モリモリたまご」。パンの厚みよりもたまごのほうが、ぶ厚いです。たまごサラダと半熟たまごの塩梅も絶妙！

安全安心の老舗ブランド「木村屋総本店」。サンドイッチやパンが気軽に駅でテイクアウトできるので、ぜひ利用してみてくださいね。

■キムラスタンド 巣鴨店（きむらすたんど すがもてん）

住所：東京都豊島区巣鴨1-16-1 JR巣鴨駅 改札外

TEL：03-5961-6028

営業時間：8〜20時

定休日：無休

公式SNS：https://www.instagram.com/kimurastand2020/

■参考記事：ぎっしり詰まってボリューム大！“できたてを味わえる”木村屋の絶品サンドイッチ（配信日：2020.08.09）



Shop.2

【千駄木】人気有名店のパンを使ったもっちりたまごサンド／喫茶 ニト

人気観光地・谷根千にある「喫茶 ニト（きっさ にと）」。店主が1杯1杯丁寧にドリップしたコーヒーと絶品スイーツ、トーストメニューを、昭和レトロな店内で味わえます。

「玉子トーストサンド」650円

おすすめメニューのひとつ「玉子トーストサンド」は、浅草で有名な人気ベーカリー「ペリカン」の食パンを使用。トーストしたパンはサクサクもっちりした力強い食感で、ふわふわのたまごととっても合います。

白身部分が大きめにカットされたたまごサラダは、マヨネーズ、和からし、塩、お酢で味付けされています。また、食べてちょうどいい塩梅になるようにと、あえてパンにバターは塗っていないのだとか。

ひとりでふらっとでかけても、なんだか懐かしくてほっとする気持ちになれる喫茶店。ぜひ、素敵な時間を過ごしに行ってくださいね。

公式SNS：https://www.instagram.com/kissa.nito/

■参考記事：ネクストトレンド“谷根千”で発見！玉子トースト＆むっちりプリンが絶品なレトロカフェ（配信日：2019.11.30）



Shop.3

【渋谷】元寿司職人が作るたまごサンドがおいしすぎる！／CAMELBACK sandwich＆espresso

渋谷駅の喧騒から離れた、奥渋谷エリアにたたずむ「CAMELBACK sandwich＆espresso（キャメルバック サンドイッチ アンド エスプレッソ）」は、入口のラクダのマークが目印！ 元寿司職人の成瀬さんが営むお店です。

「すしやの玉子サンド」600円

こちらがいちばん人気の「すしやの玉子サンド」！ かわいらしい手のひらサイズのパンに、元寿司職人の成瀬さんが丹精込めて作ったたまご焼きが挟まっています。

ひと口食べると、だしがきいた甘いたまご焼きとバターのコクが口のなかにジュワッと広がります。そこに和からしのピリリとした辛さがアクセントに。これまでに食べたことがない味のハーモニーに夢中になること間違いなしです！

公式サイト：https://camelback.tokyo/

■参考記事：じゅわっと溢れるおだしが最高！元寿司職人が作る絶品玉子サンド（配信日：2018.05.24）



Shop.4

【恵比寿】食パン専門店の絶品パンメニューが味わえる！／俺のBakery 恵比寿

恵比寿ガーデンプレイス内にある、「俺の〜」シリーズの食パン専門店。1階は焼きたて食パンが買えるベーカリーショップ、2階はイタリアンになっています。

「厚焼きたまごサンド」580円

こちらの「厚焼きたまごサンドイッチ」は、こだわりの「銀座の食パン〜香〜」を使っているだけあって、とにかくパンがふわふわで柔らかく絶品。食パンにも負けない厚さのぷるぷるのたまご焼きは、だしのうま味が染み出ています。

耳までおいしいこだわり食パンのサンドイッチ、まるごと味わってみてくださいね。

公式サイト：https://www.oreno.co.jp/restaurant/bakery_cafe_ebisu

■参考記事：晴れた日は優雅にテラス席で！恵比寿のおしゃれ厳選カフェ4選【#編集部のおでかけキロク】（配信日：2020.08.07）



Shop.5

【渋谷】大人気の塩パンにトリュフの香りが広がるサンド！／GREEN THUMB渋谷店

「トリュフたまごサンド」460円

渋谷駅の南口から徒歩5分ほど、「セルリアンタワー東急ホテル」裏手の坂道の途中にある、お菓子とパンのテイクアウト専門店「GREEN THUMB渋谷店（グリーン サム しぶやてん）」。季節のフルーツや野菜など、素材にもこだわったご馳走パンが人気のこちらのお店からは、「トリュフたまごサンド」をご紹介。

外はカリカリ、中はバターがジュワッと広がるもちもち食感の塩パンに、トリュフ塩とトリュフオイルを混ぜた自家製のトリュフたまごフィリングをサンド。トリュフの香りと、リピーター多数の塩パンの組み合わせをぜひ味わってみて。

■GREEN THUMB渋谷店（ぐりーん さむしぶやてん）

住所：東京都渋谷区桜丘町28-9

TEL：03-6452-5611

営業時間：8〜19時

定休日：不定休

公式サイト：https://greenthumb.tokyo/

■参考記事：渋谷で人気のベーカリー「GREEN THUMB」は食パンからフルーツサンドまで"ごちそう"だらけ！（配信日：2021.04.15）



Shop.1

【下北沢】ベトナムのおふくろの味！ 秘伝レシピのバインミー／Banh mi Ba Ba 下北沢店

「バインミーバーバー」850円

下北沢駅から徒歩約2分のところにある「Banh mi Ba Ba 下北沢店（バイン ミー バー バー しもきたざわてん）」は、サクふわのフランスパンにベトナム風ハムやパクチーなどを挟んでいただく、ベトナム風サンドイッチ「バインミー」の専門店。

いちばん人気は、店名にもなっている「バインミーバーバー」。具材にガー（魚醤風味のチキンフレーク）、ジョートゥー（豚耳、豚タン、きくらげ、椎茸を使ったサイゴン風ハム）、ティットパテ（豚肉とレバーペースト）をはさんだぜいたくなサンドイッチです。

リピーターも多い本格的なバインミー。ぜひ試してほしいベトナムのおふくろの味です！

公式SNS：https://www.instagram.com/banhmibaba_shimokita/

■参考記事：秘伝レシピの「バインミー」は格別！下北沢で食べられるベトナム風サンドイッチ（配信日：2018.12.13）



Shop.2

【学芸大学】ベトナムのソウルフードを食べるなら！／Stand Banh Mi

「オリジナルバインミー」1210円（イートイン）、1209円（テイクアウト）

ベトナム料理をカジュアルに楽しめて、さらにレトロでおしゃれな雰囲気も人気なのが、学芸大駅にある「Stand Banh Mi（スタンド バイン ミー）」。看板メニューであるベトナムのソウルフード「バインミー」をはじめ、さまざまなベトナム料理が楽しめるお店です。

「オリジナルバインミー」は、外はサクサク中はふんわりの香ばしい食感が楽しい「タイガーブレッド」と、国産無農薬小麦を使用してしっとりもっちり焼き上げた「有機全粒粉バゲット」の2種類から選べるパンに、自家製ハムとレバーパテ、なます、ハーブ（パクチーとミント）を挟んだひと品。ひと口かじると、濃厚なレバーパテの味に、なますの酸味とハーブの爽やかさがマッチ。さらに歯切れよく、弾力のあるバゲットがそれを包み込み、いいバランスに仕上げています。

1度食べたらクセになるベトナムのソウルフード、ぜひ一度ご賞味あれ。

公式SNS：https://www.instagram.com/banhmibaba_shimokita/

■参考記事：ベトナムのソウルフード「バインミー」をがぶりひと口！レトロかわいいベトナム料理店（配信日：2022.05.12）

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とろけるチーズやお肉、懐かしいハムカツも！

大満足のグルメサンド

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【虎ノ門】ここでしか味わえない限定サンドイッチ／ベーカリー＆グリル 沢村 虎ノ門

「モルタデッラとルッコラのフォカッチャサンド」810円、「キャロットラペ」453円、「カフェラテSサイズ」583円（セットで100円引き）

虎ノ門ヒルズ森タワーにある「ベーカリー＆グリル 沢村 虎ノ門（べーかりーあんどぐりる さわむら とらのもん）」は、軽井沢に本店を構えるベーカリーショップ。熟練の職人がパンに合わせて30種類以上の小麦粉を使い分け、4種類の自家製酵母を使って低温でじっくり発酵させた生地を、ひとつひとつ丁寧に焼きあげています。バラエティに富んだパンを揃え、幅広い層に支持されている人気店です。

新鮮な素材を使ったフォカッチャサンドイッチは虎ノ門店限定の一品で、「モルタデッラとルッコラのフォカッチャサンド」は、素材のおいしさが際立つ定番サンドイッチ。ほかにも豊富なサンドイッチやデリがあるので、その日の気分に合わせて選ぶ楽しみも。お好みのサンドイッチ・お好みのデリ・セットドリンクの3点を選べるサンドイッチセットは、合計金額から100円引きでお得です。

また、お店の公式サイトでは、「沢村サンドイッチ部」と称して、毎月沢村のパンを使っておうちで作れるここならではのサンドイッチレシピを公開しています。サンドイッチだけでなくデリのヒントにも！

https://b-sawamura.com/information/page/3/

■ベーカリー＆グリル 沢村 虎ノ門（べーかりー あんど ぐりる さわむら とらのもん）

住所：東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー2F

TEL：03-6206-7477

営業時間：ベーカリー7時30分〜20時、レストラン7時30分〜23時（22時LO）※日曜・連休最終日は、〜22時（21時LO）

定休日：無休

公式サイト：https://b-sawamura.com/shop/132/

■参考記事 ：虎ノ門ヒルズに「ベーカリー＆グリル 沢村 虎ノ門」がオープン！焼きたてパンやおいしいコーヒーに、限定サンドイッチも （配信日：2022.12.26）



Shop.2

【外苑前】ロンドン発ストリートフード！ スコティッシュなトースティ／DEENEY'S TOKYO

東京・国立競技場の隣にある「DEENEY'S TOKYO（ディーニーズ トーキョー）」。お店は、フォトジェニックなスポットが点在する青山キラー通りに面していて、目印はロンドンを彷彿とさせる真っ黒いビルです。

いちばん人気のハギストースティ「マクベス」1個1188円

ロンドン本店とここだけでしか味わえないスコティッシュなトースティ（ホットサンド）がこちら！ 羊の内臓や牛肉、オートミール、スパイス、そして玉ねぎなどを、羊の腸詰にして茹でたスコットランドの伝統料理“ハギス”を挟んだトースティ「マクベス」です。

ロンドン本店のオーナーシェフが、ハギスを広めるために食べやすいトースティとしてレシピを考案。そしてストリートマーケットからデビューしたのが「マクベス」です。その味はロンドンのメディア『Time Out London』などで「ベストサンドウィッチ」のひとつに挙げられるほど人気のストリートフードになっているそう。

おしゃれで新しいスコティッシュなロンドンのストリートフードを味わってみませんか。

■DEENEY’S TOKYO（でぃーにーず とーきょー）

住所：東京都渋谷区神宮前4-4-4 B-FlatCOMMUNE

営業時間：11〜21時

定休日：無休

■参考記事：サクサク、トロトロ、スパイシー！ロンドン発「DEENEY'S」の日本初路面店がオープン（配信日：2021.03.29）



Shop.3

【清澄白河】8種の鉄板焼きホットサンドがおすすめ！／World Neighbors Cafe 清澄白河

清澄白河駅から徒歩約15分の場所にある「World Neighbors Cafe 清澄白河（ワールド ネイバーズ カフェ きよすみしらかわ）」。目の前には「木場公園」が広がり、「東京都現代美術館」も徒歩3分ほどの距離にあるおしゃれなカフェです。

「WNC サンドウィッチ」1350円

こちらのお店のメインメニューは、鉄板で焼かれたオリジナル・ホットサンド「TOASTIE」。なかでもおすすめなのが、いちばん人気の「WNC サンドウィッチ」です。

ポークソテーはあらかじめオレンジソースに漬け込まれた豚肉を使用しているので、ほんのりオレンジの香り。フレッシュなルッコラとシャキシャキ食感のピクルスに加え、チェダーとゴーダのダブルチーズも入っています。そして、なんとオレンジもたっぷり！ オレンジの甘酸っぱさによってさわやかさが加わっていますよ。

「World Neighbors Cafe清澄白河」はデリバリーにも対応。8種類の鉄板ホットサンドが自宅でも楽しめるので、好きな味を探してみてくださいね！

公式SNS：https://www.instagram.com/laundrycafe_kiyosumi/

■参考記事：今週末は清澄白河を散策！木場公園近くのおしゃれカフェはホットサンドが絶品（配信日：2019.10.25）



Shop.4

【明治神宮前】具だくさんのサンドイッチをできたてで！／HORAIYA

「生ハムとカマンベール」800円。

「HORAIYA（ほーらいや）」の看板メニューは、ホットサンド用の機械を使い、その場で温めて提供されるサンドイッチ。

バゲットのサンドイッチ「生ハムとカマンベール」は、素材にもとことんこだわり、新宿「 La Baguette（ラ・バゲット）」のバゲットを使用。表面はパリッ、中はもっちり。そこに生ハムの塩っ気とカマンベールの風味がサンドイッチ全体のアクセントになり、これは絶品です！

お店のもうひとつのこだわり、大分県のスペシャルティ・コーヒー豆専門店「スリーシダーズコーヒー」の豆を使ったオリジナルブレンドと、ぜひ一緒に味わってみてくださいね。

■HORAIYA（ほーらいや）

住所：東京都渋谷区神宮前2-19-10 原電ビル1F-C

TEL：03-6804-5432

営業時間：8時30分〜19時30分

定休日：火曜

公式SNS：https://www.instagram.com/ho_raiya/?hl=ja

■参考記事：神宮前「HORAIYA（ホーライヤ）」のこだわりぬいたサンドイッチとコーヒーを縁側で！（配信日：2021.11.14）



Shop.5

【東銀座】マツコも絶賛！ 老舗の揚げたてハムカツパン／チョウシ屋

東銀座の昭和通りを少し入ったところに、昭和2年（1927）創業の老舗「チョウシ屋（ちょうしや）」はあります。懐かしい昭和の空気を感じさせる外観は、とてもフォトジェニック！

「ハムカツパン」430円

テレビ番組でマツコ・デラックスさんが絶賛したという「ハムカツパン」は、たっぷりのラードでカラリと揚げられたハムカツに、スパイスとリンゴや玉ねぎをブレンドして深みを出した自家製のソースをたっぷりかけたものをサンド。

サクサクとした食感のハムカツと、ほんのり甘味を感じるしっとりとしたパンとの相性が抜群！ うっすらと塗られたマスタードがよいアクセントとなり、深みのあるソースもまた絶妙で、ひと口、またひと口と止まらなくなります。

14時前に売り切れてしまうことも多いそうなので、早めの時間に訪問されてくださいね。

■参考記事：マツコも絶賛！創業昭和2年の老舗「チョウシ屋」の揚げたてサクサクのハムカツパン（配信日：2020.10.11）



Shop.6

【代々木】心も身体もヘルシーになれるサンドイッチ／FARO 代々木本店

「ROASTY」1790円

代々木駅から徒歩約3分のところにある「FARO 代々木本店（ファーロ よよぎほんてん）」。都会の中のリゾートカフェのようなアットホームな雰囲気の店内では、オーナーの愛情たっぷりのサンドイッチがいただけます。

サンドイッチは全部で9種類。どれもナチュラルフードコーディネーターの店主が、ぜいたくに食べても罪悪感がなくヘルシーなものをと、組み合わせを考えて考案されたそう。見た目のインパクトもある黒パンを使った「ROASTY」は、メインのローストビーフに加えて、ニンジン、パプリカ2種、キャベツ、レタス、赤カブ、アボカドとヘルシーな野菜がこれでもかとはさまっています。かわいい木製のカットボードの上には、ランチサービスの生絞りショットジュースが。この心遣いがうれしい！

公式サイト：https://faro-caffe.tokyo/

■参考記事：ヘルシーな断面にうっとり！野菜たっぷりなサンドウィッチを召し上がれ（配信日：2020.10.10）



Shop.7

【桜新町】栄養満点で、見た目も楽しいサンドイッチ／Sandwich＆Co.

桜新町駅から徒歩で10分ほど。のんびりとした住宅街の中に話題のサンドイッチ屋さん「Sandwich＆Co.（サンドイッチアンドコー）」があります。

特徴は色鮮やかで断面がとっても美しいサンドイッチ。開店から2時間で売り切れてしまう時もあるほどの人気で、メディアで何度も取り上げられています。

同店の目指すサンドイッチは“完全食”。タンパク質や炭水化物、野菜とのバランスを重視し、しっかりと栄養もとれ、毎日食べたくなるようなサンドイッチを意識して作られています。野菜は“顔が見える"取引先にこだわり、新鮮で旬の野菜を仕入れているとか。

ボリューム満点のヘルシーで華やかな「Sandwich＆Co.」のサンドイッチ。ぜひ一度試してみてくださいね！

■Sandwich＆Co.（さんどいっち あんど こー）

住所：東京都世田谷区弦巻5-6-16 103

営業時間：10〜17時（売切れ次第閉店）

定休日：木・金曜 ※現在、デリバリーはUber eatsのみ対応。

公式サイト：https://www.sandwichand.co/

■参考記事：ボリュームたっぷり！具がぎっしり詰まった華やかサンドイッチ（配信日：2020.05.24）



Shop.8

【清澄白河】有機野菜たっぷりのサンドイッチが話題！／container bakery san

清澄白河駅から徒歩3分ほどに位置する「container bakery san（コンテナ ベーカリー サン）」は、ウッドデッキとコンテナが絶妙に調和した、スタイリッシュなベーカリーです。

「本日のサンドイッチ（B）」650円

おすすめは、千葉県の柴海農園から毎朝届く新鮮な有機野菜をたっぷり使用した、ボリューム満点のサンドイッチ！ 日によって届く野菜が違うため、毎日違う組み合わせや味付けのサンドイッチが楽しめるんです。さらにトッピングはサバ、パストラミビーフ、ペッパーポーク、ボロニアソーセージ、あぶりチキンからひとつ選べます。

取材時の「本日のサンドイッチ（B）」は、稀少なじゃがいもの品種、レッドムーン、シャドークイーン、ノーザンルビーの3種と、甘長とうがらし、モロヘイヤ、ドライトマトのサンドイッチで、トッピングにはボロニアソーセージをチョイス。イタリアン風の味付けで、オリーブオイルで炒めたドライトマトがいいアクセントになっています。

サンドイッチのほかにも、卵やバター不使用の体にやさしいパンやスイーツも味わえる「container bakery san」。清澄白河を訪れた際はぜひ立ち寄ってみてくださいね！

■container bakery san（こんてな べーかりー さん）

住所：東京都江東区平野1-8-4

TEL：03-5875-8114

営業時間：11〜17時

定休日：月曜（祝日の場合は営業）

公式SNS：https://www.instagram.com/containerbakery.san_kiyosumi/

※営業時間、定休日は変更となる場合があります。事前に公式SNSでお確かめのうえ、おでかけください

■参考記事：清澄白河のベーカリー「container bakery san」｜有機野菜たっぷりのサンドイッチが話題！（配信日：2022.10.03）



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●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、一部『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

