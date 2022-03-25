日本トレンドリサーチとfilmentsは3月24日、「編集が面白い・すごいYouTubeチャンネル」のランキング結果を発表した。調査は3月2〜10日、事前調査で「普段YouTubeを視聴している」と答えた全国の20〜60代の男女500人(各年代100人)を対象にインターネットで行われた。ランキング結果は以下の通り。1位「HikakinTV」、2位「もちまる日記」、3位「中田敦彦のYouTube大学」、4位「東海オンエア」「ヒカル(Hikaru)」、6位「はじめしゃち