「男に負けたくない！」が信条だったり、「他人に迷惑をかけないこと」を美徳とするような、プライドが高く責任感が強い女性は要注意。人としてはあっぱれな生き様ですが、恋愛においては意図せぬうちに男性を遠ざけてしまうこともあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身男性188名に聞いたアンケートを参考に「『弱みを見せたらかわいいのに』と、男性が残念がる『がんばりすぎ女子』の言動９パターン」をご紹介します。