今日11日(土)は、発達した低気圧の影響で、北日本の日本海側を中心に雨や雷雨になるでしょう。風が非常に強く吹き、暴風の恐れがあります。北陸も朝のうちは雨の降る所があるでしょう。関東から九州は晴れて気温が上がり、関東は今年初めての夏日になる所がありそうです。急な暑さにご注意ください。北日本は荒天暴風・高波に警戒北海道と東北は日本海側を中心に雨が降るでしょう。雷が鳴って、雨脚が強まる所もありそうです。急