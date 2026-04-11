今日11日(土)は、発達した低気圧の影響で、北日本の日本海側を中心に雨や雷雨になるでしょう。風が非常に強く吹き、暴風の恐れがあります。北陸も朝のうちは雨の降る所があるでしょう。関東から九州は晴れて気温が上がり、関東は今年初めての夏日になる所がありそうです。急な暑さにご注意ください。

北日本は荒天 暴風・高波に警戒

北海道と東北は日本海側を中心に雨が降るでしょう。雷が鳴って、雨脚が強まる所もありそうです。急な強い雨や落雷、突風にご注意ください。また、沿岸部では非常に強い風が吹き、警報級の暴風となる恐れがあります。交通機関に影響する可能性がありますので、お出かけの予定がある方は、最新の気象情報や交通情報をこまめに確認するようにしてください。

東日本〜西日本は広く晴天

北陸は朝のうちは雨の降る所がありますが、日中は天気が回復する見込みです。関東から九州にかけては、広く晴れるでしょう。にわか雨はなく、絶好の行楽日和になりそうです。空気の乾燥する所が多いため、火の取り扱いや、のどの乾燥に注意してお過ごしください。洗濯物は乾きやすいでしょう。ただ、日差しとともに紫外線が強まります。お出かけの際は、しっかりと対策をするようにしましょう。

気温上昇で夏日も 関東の内陸は真夏日に迫る所も

強い日差しで、気温はグングン上昇するでしょう。最高気温は、沖縄や九州から関東で25℃前後まで上がる所が多くなりそうです。特に関東は今年初めての夏日(日最高気温25℃以上)が続出し、熊谷など内陸では、真夏日(日最高気温30℃以上)に迫る暑さになる所があるでしょう。日中の屋外での活動では汗ばむほどの陽気です。まだ暑さに慣れていない時期ですので、こまめな水分補給や、日差しの強い時間帯の長時間の外出を控えるなどして、無理のないようにお過ごしください。