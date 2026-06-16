ＮＸ中国、「第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（CISCE）」に出展

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、ＮＸ国際物流（中国）有限公司（董事長：松尾純利 以下、ＮＸ中国）は、6月22日（月）～26日（金）の5日間、中国・北京市の中国国際展覧センターで開催される「第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（CISCE）」に出展します。

（出展ブースイメージ）

中国国際サプライチェーン促進博覧会は、中国国際貿易促進委員会（CCPIT）が主催する、世界初のサプライチェーンをテーマにした中国最大級の展示会です。4回目を迎える今回は、新たに「人工知能（AI）特設エリア」が設けられるなど、デジタル化・インテリジェント化が進むサプライチェーンの最新動向を反映する展示会として、85の国・地域から1,200社以上の企業・団体の参加が見込まれています。

4年連続の出展となるＮＸ中国のブースでは、アジア全域を視野に入れた「汎アジア戦略」を軸に、各国・地域で構築してきた物流ネットワークを活用したソリューションを展示します。急速に海外展開を進める中資系ブランドの「出海*」を支援するサービスをはじめ、変化の激しい事業環境の中で求められる、柔軟で強靭なサプライチェーン構築に向けた各種ソリューションをご紹介します。

ＮＸグループは、グローバルネットワークと蓄積された高度なロジスティクスのノウハウにより、今後もお客様の物流課題に応え、事業拡大をサポートしてまいります。

【出展概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/156_1_2a96b2d187c1df03c02cf25935231f50.jpg?v=202606160251 ]

【展示内容】

- 汎アジア・広域物流ネットワーク

中国から東南アジア、南アジア、さらに欧米へとつなぐシームレスな輸送ソリューションを提案します。ＮＸグループがアジア全域で築いてきた物流ネットワークを活かし、お客様の多様なニーズに対応します。

- サステナブルなロジスティクス

グリーンサプライチェーンへの関心が高まる中、環境負荷の低減に貢献する輸送モードや、最新の可視化ツールをご紹介します。

- グローバル・ロジスティクス・パートナーとしての総合力

多様化・複雑化するサプライチェーン課題に対し、ＮＸグループが持つグローバルネットワークと実行力を活かした総合的なソリューションを展示します。

【担当者コメント】

ＮＸ中国 企業管理本部総務部兼経営戦略本部財務部副部長 飯村信行

「今回の出展では、当社が掲げる『汎アジア戦略』を中心に、東南アジア、南アジアをはじめとするアジア各国・地域で構築してきた広域物流ネットワークを活用したソリューションを具体的にご紹介します。特に、急速に国際展開を進める中資系ブランドに対し、ＮＸグループの総合力でどのように支援できるかを、実例を交えながらお示しします。

現在、世界のサプライチェーンを取り巻く環境は大きく変化しています。単一国への依存回避、地政学リスクへの対応、コスト構造の見直しなど、企業が直面する課題は多岐にわたります。こうした中で、当社は『柔軟で強靭なサプライチェーン構築』をトータルでサポートするパートナーでありたいと考えています。

本博覧会を通じて、多くのお客様と直接対話し、現場の声を聞きながら、より実践的な価値を提供してまいります。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。」

*「出海」：主に中国企業がグローバルな貿易環境の変化や生産戦略の見直しを背景に、海外市場への進出や生産拠点の多拠点化・移転を進める動きのこと

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。