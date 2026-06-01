生活協同組合コープさっぽろ（以下、コープさっぽろ）、日本生活協同組合連合会（以下、日本生協連）や日本コープ共済生活協同組合連合会（コープ共済連）、日本出版販売株式会社（以下、日販）、株式会社絵本ナビ（以下、絵本ナビ）は、共同で「第2回 みんなのよみきかせ絵本大賞」（以下、本大賞）を開催いたします。開催に先立ち、本日6月1日（月）より「園児さんと先生でえらぶ！よみきかせ絵本部門（以下、園児さんと先生部門）」に参加いただく保育施設の募集を開始いたしました。 本大賞は、「絵本のよみきかせが好きな人が、今一番よみきかせしたい絵本を選ぶ」をコンセプトに、これからの未来を担う子どもたちのために2部門に分けて絵本を選出し、表彰するというものです。よみきかせに最高な絵本を、みんなでえらぶことで「絵本のよみきかせ」のすばらしさを伝える機会にしたいと考えております。園児さんと先生部門では、応募いただいた全国の保育園・幼稚園・こども園などの保育施設へ絵本20冊をお送りし、実際に「よみきかせ」を行い、その中から1冊に投票していただきます。本大賞の特徴は、保育施設の先生から園児へよみきかせを行い、大賞が選ばれる点です。 第1回の開催では、園児さんと先生部門では全国2,000の保育施設に絵本をお届けし、「ニンジンジン」（作：キューライス、白泉社）が選ばれました。第2回は参加保育施設を2倍となる全国最大4,000施設に拡大して実施予定です。 「絵本大好きさんがえらぶ！よみきかせ絵本部門（以下、絵本大好きさん部門）」では全国の絵本好き5,226件の投票があり、「だるまさんが」（作：かがくいひろし、ブロンズ新社）が大賞に選ばれました。その後、大賞作品のよみきかせイベントの開催や、書店で本大賞の売場づくりなど、本大賞が全国的な広がりを見せています。第2回開催では来年2027年10月に表彰式、その後書店等で受賞絵本の「よみきかせイベント」を行う予定です。 「みんなのよみきかせ絵本大賞」を通じて、「絵本のよみきかせ」のすばらしさを伝えてまいります。

【「第2回 みんなのよみきかせ絵本大賞」概要】

詳細：https://yomikikaseehontaisho.sapporo.coop/