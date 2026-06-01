「横須賀市PayPayクーポンキャンペーン」を実施します～市内でお得！PayPayポイントが最大20％戻ってくる～

横須賀市

物価高騰の影響を受ける市民生活の応援と市内店舗の売り上げ向上のため、横須賀商店街連合会と連携して、PayPayを活用したキャンペーンを行います。

PayPayアプリでクーポンを取得し、対象店舗でPayPayで支払うと、最大20％のPayPayポイントが付与されます。

横須賀市PayPayクーポンを使って、市内のお店でお得に買い物をしませんか。

1.期間

令和8 年（2026 年）7月1日(水曜日）～7月31日(金曜日)

注：期間内でも、予算の上限に達し次第、終了します

2.ポイント付与率

・商店街加盟の中小店舗：最大20％

・その他の中小店舗、大規模店舗：最大10％

3.ポイント付与上限

・商店街加盟の中小店舗：3,000 ポイント/回、6,000 ポイント/期間

・その他の中小店舗、大規模店舗：1,500 ポイント/回、3,000 ポイント/期間

期間中、合計で最大9,000 ポイントが付与されます！

4.対象店舗

横須賀市内のPayPayが利用できる店舗（一部、対象外の店舗、商品・サービスがあります）。

6 月下旬から、PayPayアプリや店頭ポスターで確認できます。

5.キャンペーン参加方法

(1)PayPay アプリの「クーポン」から、「横須賀市商店街加盟店限定20％クーポン」と「横須賀市対象店舗限定10％クーポン」の2 種類を取得（6 月22 日ごろから取得できます）

(2)対象店舗にてPayPay アプリで決済（自動でクーポンが適用されます）

注：対象店舗で利用できるクーポンを2 つ以上取得した場合、付与額の高いクーポン1つのみが適用されます。

(3)支払日の翌日から起算して30 日後に、PayPay ポイント付与

6.PayPay 操作個別相談会

PayPay アプリの始め方や使い方など、アプリの操作に不慣れな方を対象に個別相談会を開催します。直接会場へお越しください（予約不要・参加費無料）

・6 月29 日(月曜日)10 時～13 時、追浜コミュニティセンター第1 学習室

・6 月30 日(火曜日)10 時～13 時、西コミュニティセンター第2 学習室

・7 月1 日(水曜日)10 時～16 時、衣笠仲通り商店街ガレリア会館

・7 月3 日(金曜日)10 時～16 時、ウィング久里浜4 階イベントプラザ

・7 月4 日(土曜日)10 時～16 時、コースカベイサイドストアーズ3 階ノジマ前イベントスペース

7.その他

・詳しくは、市ホームページ内「横須賀市PayPay クーポンキャンペーン」をご覧ください。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2140/2026_cashlesscampaign.html

・神奈川県が行う、キャッシュレス版「かながわトクトクキャンペーン！」と併用できます。

「かながわトクトクキャンペーン！」については神奈川県公式サイト（https://www.kanatokucpn.pref.kanagawa.jp/）をご覧ください。

・本キャンペーンは、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。