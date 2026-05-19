株式会社ジェーエムエーシステムズ

アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のアドバンストティアサービスパートナーである株式会社ジェーエムエーシステムズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂倉 猛、以下JMAS）は、米国のAI企業Anthropic, PBC（以下、Anthropic）と、AWS再販プログラムにおける「Anthropic Authorized Reseller Program for Amazon Bedrock」を締結したことをお知らせいたします。

本契約によりJMASは、Amazon Bedrock上で提供されるAnthropicの生成AIモデル「Claude in Amazon Bedrock, powered by Anthropic（以下、Claude）」について、Amazon Bedrockを通じた利用に関する商流提供と、企業向けの導入・活用支援を正式に開始します。

■背景と目的

企業において生成AIを業務に活用する動きが急速に広がる中、セキュリティやガバナンスを確保した形で生成AIを安全に利用できるクラウド基盤への関心が高まっています。

特にAnthropicが提供するClaudeは、大規模言語モデルファミリーで、高度な推論能力、コード生成、長文理解、多言語処理などエンタープライズ用途に必要な機能を備えています。高いパフォーマンス、セキュリティ基準、責任あるAI設計で幅広いユースケースに対応するため、多くの日本企業の注目を集めており、Amazon Bedrockを通じて活用したいというニーズが拡大しています。

JMASはこうした市場ニーズに応えるため、2014年より培ってきたAWSクラウド導入およびデータ活用の実績と技術力を活かし、このたびAnthropicと本契約を締結いたしました。

■提供価値

本契約によりJMASは、セキュアな生成AI活用環境を提供する「JMASセキュアAIプラットフォーム（J-SAP）」をはじめ、以下の価値を提供します。

■JMASセキュアAIプラットフォーム（J-SAP）について

- 正規商流による安定した利用環境の提供Amazon Bedrockを通じた正規の商流により、企業はClaudeを業務に活用できます。- 社内ナレッジと連携した高度なAI活用の実現 ClaudeとJ-SAPのRAGエンジンを組み合わせることで、社内ナレッジに基づいた高精度な回答生成や、業務プロセスに組み込んだAI活用を実現します。- 多様な業種での実績を活かした一貫サポート金融・流通・製造・サービス・官公庁など、幅広い業種での導入実績をもとに、活用設計から、導入・運用までを一貫してサポートします。

J-SAPは、AWS上の専用環境でセキュアかつ効率的に生成AIを活用できる統合プラットフォームです。業務要件に応じた柔軟なAI活用とガバナンス管理の両立を支援します。

また、AWSのベストプラクティスに基づき設計されており、AWSファンデーショナルテクニカルレビュー（FTR）の基準に基づいたセキュリティおよび運用設計を採用しています。

サービス詳細：https://www.jmas.co.jp/ai_da/

■今後の展開

JMASは本契約を契機に、Claudeを活用した新たな価値創出に取り組んでまいります。

AI・データ活用、クラウド活用、AI駆動開発支援など、JMASが持つ多様なサービスとClaudeを組み合わせることで、お客様のDX推進と競争力強化に貢献してまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社ジェーエムエーシステムズ（英文社名：JMA Systems Corporation）

設立 ：1971年11月1日

所在地 ：東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー18F

代表者 ：代表取締役社長 坂倉 猛

資本金 ：3億8,150万円

従業員数：318名（2026年4月）

事業内容：システムインテグレーション、クラウドサービス、

AI・データ活用支援、モバイルソリューション

URL ：https://www.jmas.co.jp/

※Anthropic、ClaudeはAnthropic, PBCの商標です。

※Amazon Bedrock、AWSはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。

※本リリースの情報は発表日現在のものです。最新情報とは異なる場合がありますのでご了承くだ

さい。