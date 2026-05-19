「KEI Collection PARIS」が「KEI」グループ直営レストランとして新章開幕

株式会社 Maison KEI

2026年4月21日（火）、「KEI Collection PARIS（ケイ・コレクション・パリ）」は、森ビル株式会社と、フランス版ミシュランガイドで7年連続三つ星を獲得している小林圭が一層連携を深め、新たな体制のもと、「KEI」グループの直営店として始動しました。

テアトル（劇場）をイメージしたオープンキッチンが主役の店内

■小林圭の哲学が細部に宿る、五感を刺激する体験を



2024年のオープン以来、成熟した“大人の遊び場”をコンセプトに、クリエイティビティあふれる料理を提供してきた「KEI Collection PARIS」。2年間の序章ともいえる期間を経て、2026年4月、仏ミシュラン三つ星シェフの小林圭が手がける直営レストランとして、新たな幕開けを迎えました。

目指すのは、“お客様に唯一無二の体験を提供するテアトル（劇場）”。



レストランの中心に据えたオープンキッチンをステージに、料理人、サービスが一体となり、主役である食材を輝かせながら、その瞬間にしか生まれないひとつの体験を、お客様とともに創りあげます。

料理、サービス、空間、そしてお客様 ― すべてが呼応し合い、ひとつのハーモニーを奏でるこの場所は、訪れるたびに新たな物語が生まれる劇場です。

その劇場の中心にあるのは、食材、そして、人々との出会い。

その日出会う最高の食材と向き合い、そのポテンシャルを極限まで引き出し、一皿一皿をCollection（コレクション）のように創造する。そこに人が集い、感性が交差し、新たなインスピレーションが生まれ、やがて文化へと育まれていく。

コンセプトである、成熟した“大人の遊び場”をさらに深化させていきます。



その物語が紡がれる舞台となるTOKYO NODEは、世界と日本、人と人をつなぎ、アートやエンターテインメントなどの領域を超えて多様な価値が交差する、東京の新たな情報発信拠点。常に新しい文化が生み出されるこの創造性に満ちた場所から、「KEI Collection PARIS」だからこそ描ける「KEI」の新しいかたちを、世界に向けて発信してまいります。



食を介して、人と人をつなぎ、新たな感性やインスピレーションが生まれる“大人の遊び場”。

ここから、新たな食の価値と文化が広がっていきます。

■新体制で描き出す、進化するグリルガストロノミー



チームを牽引するのは、新たに就任する大久保智尚シェフ。フランス・ブルゴーニュを中心に研鑽を重ねたのち、故郷・大分で10年にわたり自身のレストランを率いてきました。

食材に真摯に向き合い、真の豊かさとは何かを常に問い続けながら、おいしさの先にある「食べる人の幸せ」を何よりも大切にしてきた大久保シェフ。小林圭シェフの哲学と共鳴し、「KEI」の世界観を、より深く、鮮やかに描き出します。

新たな幕開けを迎える「KEI Collection PARIS」で、フランス料理への敬意と自由な創造性が出会う、進化するグリルガストロノミーをお愉しみください。

小林 圭（こばやし けい） Restaurant KEI オーナーシェフ

長野県生まれ。長野、東京、フランスと料理人としての研鑽を積む。フランスでは南仏やアルザス地方などの有名レストランにて地方の豊かさを学び、その後パリへ。パリでは世界的なシェフ、アラン・デュカス氏のレストラン「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ」に職を得て7年間勤務し、最後の5年間はスーシェフを務める。2011年にオーナーシェフとしてパリに「Restaurant KEI」をオープン。翌年2012年には一つ星、2017年の二つ星を経て、2020年のフランス版ミシュランガイドで、アジア人初の三つ星を獲得。以降、7年連続で三つ星を獲得している。

大久保 智尚（おおくぼ ともなり）KEI Collection PARIS シェフ

大分県生まれ。福岡、東京の有名レストランで研鑽を積み、2008年渡仏。在仏期間8年のうち、4年間をブルゴーニュで過ごし、レストラン「Les Bon Enfants」のシェフ、二つ星「La madeleine」スーシェフなどを務める。帰国後、2016年に地元大分で「TOMO Clover」を開業。10年の節目を経て、「KEI Collection PARIS」のシェフに就任。

■ 店舗情報

店舗名 ： KEI Collection PARIS（ケイ・コレクション・パリ）

所在地 ：東京都港区虎ノ門2丁目6番2号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー TOKYO NODE 49F

営業時間：

≪レストラン≫

17:30～23:00（L.O.20:30）

≪バー≫

火～木 17:30～23:00（L.O. FOOD 22:00/ DRINK 22:30） 金・土 17:30～25:00（L.O. FOOD 24:00/ DRINK 24:30）

※最新の営業時間は公式HPをご覧ください

定休日 ： 日曜日・月曜日