【イクラ株式会社×タウンライフ株式会社】共催無料セミナー 『反響ゼロのDMはなぜ生まれるのか？のご案内

タウンライフ株式会社

この度、イクラ株式会社と5/21(木)に、不動産・工務店会社様向けの共催セミナーを開催いたします。

貴社で送っているDM―― 「反響ゼロ」のまま、同じテンプレを使い続けていませんか？

・冒頭で「突然のDMをお許しください」と謝っている

・「賃貸・売買・リフォーム・有効活用…」と選択肢を並べている

・QRコードでホームページに誘導している

・「不動産のお悩みは何でもご相談を」と締めている

もし1つでも当てはまったら、そのDMは捨てられている可能性が高いです。

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■ 共催無料セミナー 『反響ゼロのDMはなぜ生まれるのか？

― 売主獲得の"集客の型"を、業歴28年の梶本幸治が公開 ―』

▼日時：2026年5月21日（木）16:00～17:00

▼形式：オンライン（Zoom）

▼参加費：無料

▼共催：タウンライフ株式会社 × イクラ株式会社

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■ スピーカー

株式会社レコ 取締役コンサルティング本部長 宅地建物取引士 梶本 幸治 氏

住友林業ホームサービスで売買仲介を経験後、株式会社レコを起業。

LIFULL HOME'S、マンションリサーチ、RX Japan主催「JAPAN BUILD」など、

登壇実績100回超の"仕入れ"の専門家です。

■ 当日お話する内容（抜粋）

・反響が獲れないDMの"3大NGパターン"（実物公開）

・宛名は手書き／印刷――どちらが反響率が高いのか

・空き地・空き家DM：反響1件あたり何件送ればいいのか（実数値公開）

・売却相談会の"勝てる開催場所"と"避けるべき場所"

・買付・販売で梶本が今すすめる5つの施策

■ こんな方におすすめ

・DMを送っているが反響が出ない

・売主獲得の打ち手が頭打ちになっている

・営業一人当たりの生産性を上げたい

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▼お申し込みはこちら（2026年5月20日締め切り）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy22sWUnOfeSc_NzsAF0wwS_rYmynX7Y9GxR2HSAxdi31j8g/viewform?usp=header

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

※当日ご都合がつかない方には、後日アーカイブをご案内予定です。

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業歴28年の梶本氏が、現場で使えるノウハウだけを 1時間に凝縮してお話します。

ぜひお見逃しなく。

当日お会いできることを楽しみにしております。

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【連絡先】 タウンライフ株式会社 第五メディア部 住宅総合チーム マネージャー 大橋 拓巳

〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

TEL：090-3912-9463

MAIL： takumi.ohashi@townlife.co.jp

（営業時間9:30~18:30 定休日:土日祝）

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