【イクラ株式会社×タウンライフ株式会社】共催無料セミナー 『反響ゼロのDMはなぜ生まれるのか？のご案内

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タウンライフ株式会社

この度、イクラ株式会社と5/21(木)に、不動産・工務店会社様向けの共催セミナーを開催いたします。






貴社で送っているDM―― 「反響ゼロ」のまま、同じテンプレを使い続けていませんか？



・冒頭で「突然のDMをお許しください」と謝っている


・「賃貸・売買・リフォーム・有効活用…」と選択肢を並べている


・QRコードでホームページに誘導している


・「不動産のお悩みは何でもご相談を」と締めている



もし1つでも当てはまったら、そのDMは捨てられている可能性が高いです。



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■ 共催無料セミナー 『反響ゼロのDMはなぜ生まれるのか？ 　


― 売主獲得の"集客の型"を、業歴28年の梶本幸治が公開 ―』


▼日時：2026年5月21日（木）16:00～17:00


▼形式：オンライン（Zoom）


▼参加費：無料


▼共催：タウンライフ株式会社 × イクラ株式会社


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■ スピーカー


株式会社レコ 取締役コンサルティング本部長 宅地建物取引士　梶本 幸治 氏


住友林業ホームサービスで売買仲介を経験後、株式会社レコを起業。


LIFULL HOME'S、マンションリサーチ、RX Japan主催「JAPAN BUILD」など、


登壇実績100回超の"仕入れ"の専門家です。



■ 当日お話する内容（抜粋）


・反響が獲れないDMの"3大NGパターン"（実物公開）


・宛名は手書き／印刷――どちらが反響率が高いのか


・空き地・空き家DM：反響1件あたり何件送ればいいのか（実数値公開）


・売却相談会の"勝てる開催場所"と"避けるべき場所"


・買付・販売で梶本が今すすめる5つの施策



■ こんな方におすすめ


・DMを送っているが反響が出ない


・売主獲得の打ち手が頭打ちになっている


・営業一人当たりの生産性を上げたい


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▼お申し込みはこちら（2026年5月20日締め切り）


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy22sWUnOfeSc_NzsAF0wwS_rYmynX7Y9GxR2HSAxdi31j8g/viewform?usp=header



※定員に達し次第、受付を終了いたします。


※当日ご都合がつかない方には、後日アーカイブをご案内予定です。


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業歴28年の梶本氏が、現場で使えるノウハウだけを 1時間に凝縮してお話します。


ぜひお見逃しなく。


当日お会いできることを楽しみにしております。


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【連絡先】 タウンライフ株式会社 第五メディア部　住宅総合チーム　 マネージャー　大橋　拓巳


〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号　 東京オペラシティタワー40階


TEL：090-3912-9463　


MAIL： takumi.ohashi@townlife.co.jp


（営業時間9:30~18:30 定休日:土日祝）


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