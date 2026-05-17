新たなエンタメの祭典「きたコン」が2026年11月に北海道北広島市にて開催決定！

北広島市役所「きたコン」ロゴ画像(仮デザイン)

「きたコン」実行委員会は、2026年11月14日（土）および15日（日）の2日間、北海道北広島市において、新たなエンターテインメントイベント「北海道エンターテインメントコンベンション in北広島市（通称：きたコン）」を開催することを決定いたしました。なお、開催時間の詳細については後日発表いたします。

本イベントは、「きたコン」実行委員会と北広島市との共同開催となり、2026年以降、毎年11月の定期開催を予定しております。

■開催概要

イベント名：北海道エンターテインメントコンベンション in北広島市（通称：きたコン）

開催日程：2026年11月14日（土）・15日（日）

会場：JR北広島駅周辺

（北広島市芸術文化ホール、エルフィンパーク交流広場、トナリエ北広島ほか）

エルフィンパーク交流広場トナリエ北広島 きたひろ横丁トナリエ北広島 外観トナリエフィールドライブアリーナ芸術文化ホール 外観芸術文化ホール



主催：「きたコン」実行委員会

共催：北広島市

■イベント内容

「きたコン」は、アニメ・ゲーム・漫画を中心としたエンターテインメントコンテンツを軸に展開するポップカルチャーイベントです。入場は基本無料とし、以下のような多彩なプログラムを予定しております。

・ステージプログラム

・各種体験イベント

・物販エリア

・コラボ献血イベント

また、コスプレイベントおよび痛車展示も並行して実施予定ですが、こちらは参加費が別途必要となります。

出展コンテンツや出演者などの詳細は、後日発表いたします。

■イメージキャラクター

イラストを、女性VTuberグループ「ホロライブ」の兎田ぺこらさん等を手掛けた憂姫はぐれさん、音さんのお二人にご担当頂きます。

加えて、デザインコンセプト協力として、初音ミク等の企画・開発メンバーの一人でもある熊谷友介氏にご参加頂いております。

どの様な魅力的なキャラクターが出来上がってくるのか、発表を楽しみにお待ち下さい。

■ロゴ公募について

現在使用しているロゴは仮デザインとなります。正式ロゴは、札幌圏を中心とした北海道内のデザイン系学校を対象に公募を実施し、決定いたします。

大賞作品は「きたコン」開催時に表彰式を実施予定です。

なお、応募作品の最終仕上げは、株式会社ENGI（札幌スタジオ）が担当いたします。

公募の詳細については後日発表いたします。

■北広島市長コメント

北広島市長 上野 正三

この度、「北海道エンターテインメントコンベンションin北広島市」（通称：「きたコン」）が開催されますこと、心よりお祝い申し上げます。

北広島市は、今から153年前の1873年に、北海道の寒地では不可能とされていた稲作に成功した「寒地稲作発祥の地」であります。そして、2023年に開業いたしました、プロ野球北海道日本ハムファイターズの本拠地「ES CON FIELD HOKKAIDO」を核とする北海道ボールパークFビレッジには、年間459万人もの方々が訪れており、現在、大学やＪＲ新駅、ホテル、タワーマンション等の建設が進むなど、急激な発展を遂げている活気あるまちです。

さらに、今年は北広島市が市制施行30周年を迎える記念の年でもあります。このような記念すべき年に、多くのエンタメファンの皆様を北広島市にお迎えできることを大変嬉しく思います。

この「きたコン」を通じて、北海道、そして北広島市の魅力に触れていただき、イベントの様々なコンテンツを心ゆくまでお楽しみいただければ幸いです。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

北広島市長 上野 正三

■「きたコン」実行委員会・協力企業等

寺坂晃一（発起人：実行委員長）

札幌市出身。幼少期より北海道各地で育ち、1990年に北広島高校へ入学後、現在まで北広島市にご縁があり、当イベントの共同開催を市役所に提案。ゲームメーカー：SNK（札幌営業所）でキャリアをスタートし、観光地向けプリクラ企画で営業成績を大きく改善。その後、ゲームメーカー：ハドソン（札幌が発祥）にて宣伝・プロデュースを担当。コンシューマーゲームや、モバイルアプリ・公式サイトの制作、版元との交渉などを幅広く手がける。独立後は、ゲーム・アニメ・漫画など、エンタメ全般に関わるプロモーションを中心に活動中。

株式会社ENGI

株式会社KADOKAWA、サミー株式会社、株式会社ウルトラスーパーピクチャーズの3社が生み出したハイブリッドデジタルアニメーション制作スタジオ。3社の強力なバックアップのもと最新技術を駆使し、最先端の映像コンテンツづくりを目指す。

代表作：『メダリスト』『おでかけ子ザメ』『ゴーストコンサート: missing Songs』ほか

柳瀬一樹（プロデュース協力）

アニメ宣伝プロデューサー/研究者。「邪神ちゃんドロップキック」で北海道千歳市、釧路市、帯広市、富良野市のふるさと納税を用いたアニメーション制作を実現。東京大学大学院（博士課程）でポップカルチャーを用いた地域の活性化について研究を行う。

堀口哲行（企画協力）

SapporoCityCos!サツコス、新さっぽろコスプレフェスタ、とまこまいコスプレフェスタ、小樽アニメパーティー、釧路スタジオなどポップカルチャー×地域振興をテーマに活動している「一般社団法人新文化経済振興機構」代表理事。

各地と連携し北海道若年層活性化に取り組んでいます。自身も札幌観光大使。

熊谷友介（イメージキャラクター：デザインコンセプト協力）

札幌市出身。クリプトン・フューチャーメディア社にて、バーチャルシンガー「初音ミク」等の企画・開発に携わり、“ネット発の創作文化”という新たな潮流の発展に寄与。

独立後はキャラクターコンテンツに関わる開発・商品化・イベント・プロモーション支援などを幅広く手がける。

■公式情報

公式サイトhttp://et-con.com/公式X（旧Twitter）@kitacon_khiroきたコン公式X(旧Twitter)2次元コード

■お問い合わせ先

「きたコン」実行委員会

メール：kitacon@et-con.com

担当：寺坂晃一

(C)️「きたコン」実行委員会