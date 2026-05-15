Bestted、待望の新曲2曲を同時リリース決定！タイトル＆ジャケット写真を初公開 - 「TORA PROJECT 3rd SHOWCASE」にて初披露

The Orchard Japan

2025年7月に活動を始動し、同年の「出れんの!?サマソニ!?」への出演も果たした男性３人組グループ’’Bestted’’が待望の新曲、『As You Are』『S＋Way』2タイトルのジャケット写真を初公開した。

今作の2曲同時リリースおよび、2026年6月27日(土)開催の「TORA PROJECT 3rｄSHOWCASE」で初披露されるという情報は、5月10日(日)に出演した「ICONIC MOMENTS FES！Supported by ZIP-FM」にて本人たちによりすでに公にされており、今回の発表でついにタイトルとビジュアルが解禁となった。

『As You Are』

何気ない日常の中で、ふとした瞬間に気づく“特別な存在”

自分では気づいていないその魅力も、そのままで十分に輝いている。そんな想いをまっすぐに描いたラブソング。

不器用ながらも一歩踏み出そうとする感情と、心拍のように高鳴るビートが重なり、聴く人の背中をそっと押す一曲。

“そのままでいい” そんなメッセージを、あなたへ。

『S＋Way』

Besttedが音で“あなた”を誘惑する魅惑のダンスチューン。

SpicyなFlowとCrazyなGlowで、気づけばほら“俺らのペース”に！

あなたがこの曲に身を委ねれば、すべてを忘れてただ揺れるGroovyな体験が待っています。

さぁ、ご一緒に。

この２曲の全貌が最速で体感できるのは、「TORA PROJECT 3rd SHOWCASE」だけ。

メンバー自らが振付を制作、さらにこれまでの楽曲についてもこの日のだけの特別な演出を加えた、

スペシャルなステージを準備している。

楽曲の初披露に加え、これまでのBesttedの楽曲も新たな形で楽しめる、一夜限りの特別な公演。

今のBesttedが持つすべてを詰め込んだステージとなる予定だ。

タイトルとジャケット写真の公開によって、期待が高まる2つの新曲。

Besttedの新たな挑戦と進化を、ぜひ会場で目撃してほしい。

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TORA PROJECT 3rd SHOWCASE 2026

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日時：2026年6月27日(土)

【1st】 13:00 OPEN / 14:00 START

【2nd】 17:00 OPEN / 18:00 START

会場：ヒューリックホール東京（東京都千代田区有楽町2丁目5-1マリオン11F）

お問い合わせ：Sony Music Labels

https://sonymusic-lcg.com/contact/

【チケット料金】

指定席(一般)：\3,500（税込/ドリンク代別）

指定席(学生)：\2,000（税込/ドリンク代別）

※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※未就学児入場不可(小学生以上チケット必要)

※学生チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。）

【注意事項】

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※GANMIのYuuki、kooouyaは出演いたしません。

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売禁止

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

◆◆◆オフィシャル先行（抽選）◆◆◆

【受付期間】2026年4月3日(金)18:00～2026年4月13日(月)23:59

【当落/入金期間】2026年4月16日(木)12:00～2026年4月19日(日)21:00

オフィシャル先行： https://eplus.jp/toraproject-3rd/(https://eplus.jp/toraproject-3rd/)

GANMI FC先行（HPより）：https://ganmiofficial.com/

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。余裕を持って受付期間中にお申し込みください。

※本先行はイープラスでの受付となり、お申込者様はイープラス会員登録（無料）が必要です。必ず事前に登録を済ませた上でお申込いただきますようお願い申し上げます。

詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。

【券売スケジュール】

チケットオフィシャル先行：2026年4月3日（金）18:00～4月13日（月）23:59

チケットプレガイド先着先行：2026年4月16日（木）18:00 ～5月10日（日）23:59

一般発売：2026年5月16日（土）12:00

公式HP：TORA PROJECT(https://www.sonymusic.co.jp/sd/toraproject/)

公式YouTubeチャンネル：TORA PROJECT - YouTube(https://www.youtube.com/@toraproject)

公式X：x.com/sme_toraproject(https://x.com/sme_toraproject)

公式Instagram：TORA PROJECT公式(@sme_toraproject) ・ Instagram写真と動画(https://www.instagram.com/sme_toraproject)

公式TikTok：TORA PROJECT (@toraproject_official) | TikTok(https://www.tiktok.com/@toraproject_official)