佐々木国土交通副大臣らが来賓登壇へ。「建設業働き方フォーラム2026」の全プログラムを解禁

株式会社 助太刀

助太刀総研（株式会社助太刀（所在地：東京都新宿区、以下「当社」）が運営）は、京都大学との共催および国土交通省の後援のもと、いよいよ来週2026年5月22日（金）に開催する「建設業働き方フォーラム2026」において、来賓および最終となる第三弾の登壇者が決定し、全プログラムの陣容が整いましたことをお知らせいたします。

建設業働き方フォーラム2026特設サイトはこちら：https://suke-dachi.jp/souken/forum/2026/index.html(https://suke-dachi.jp/souken/forum/2026/index.html)

■ ご来賓（予定）

本フォーラムの開催にあたり、来賓として副大臣2名、参議院議員1名のご登壇が決定いたしました。

国土交通副大臣 佐々木 紀 氏

内閣府副大臣 津島 淳 氏

自由民主党 参議院議員 見坂 茂範 氏

※当日の公務の状況等により、ご来賓の登壇予定が急遽変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■ ご登壇者様（第三弾・最終発表）※順不同

セッションを彩る最終の登壇者様をお知らせいたします。これにより、すべてのセッションの登壇者が出揃いました。

「建設業の未来を拓く女性活躍、

入職・定着促進につながる魅力ある建設現場の姿」

東北大学大学院工学研究科 教授

久田 真 氏

一般社団法人日本仮設トイレ工業会

日野屋株式会社 営業企画部 執行役員 営業企画部部長

谷本 亘 氏

海老根建設株式会社 代表取締役

柳瀬 香織 氏

一般社団法人女性技能者協会 代表理事

なないろ電気通信株式会社

前中 由希恵 氏

「未来を担う人材育成、

業界全体の総力を挙げた新たな教育訓練体系の構築」

一般財団法人 建設業振興基金 専務理事

建設キャリアアップシステム事業本部長

長谷川 周夫 氏

株式会社マツザワ瓦店 代表取締役

一般社団法人利根沼田テクノアカデミー理事 瓦コース教育責任者

松澤 考宏 氏

職業訓練法人 全国建設産業教育訓練協会 専務理事

加賀美 武 氏

「政策と建設産業のリーダーが語る、人材確保と働き方の未来」

株式会社竹中工務店 人事室 人材開発部長

齋藤 幸隆 氏

清水建設株式会社 建築総本部 購買本部 企画部長

山田 泰嗣 氏

株式会社日経BP 日経アーキテクチュア 編集長

木村 駿 氏



「次の時代を担う、若手アトツギ経営者の使命」

有限会社湯浅鈑金工作所 企画開発室 室長

湯淺 弘明 氏

株式会社深松組 取締役 経営企画部 部長

深松 栞 氏

「外国人に選ばれる建設業へ、制度改革と現場のリアル」

一般社団法人建設技能人材機構 専務理事

岡本 裕豪 氏

株式会社大林組 アジア支店 副支店長

南 浩一郎 氏

「現場を率いるリーダーが描く、専門工事会社経営者の挑戦」

株式会社スズキ 代表取締役

東京都管工事工業協同組合 青年部長協議会 役員

岡野 道正 氏



※全セッションのタイムテーブルおよび登壇者の詳細プロフィールは、特設サイトにて公開しております。

■ 「建設業働き方フォーラム」とは

日本の建設業界では慢性的な人手不足が深刻化しています。現場で働く技能労働者の高齢化が進む一方で、若年層の入職は伸び悩み、担い手の確保が急務となっています。加えて、老朽化する社会インフラの維持・更新や、都市再開発をはじめとした建設需要は依然として高く、限られた人材でいかにこれらの需要に応えるかが問われています。

こうした課題に対し、「働き方改革関連法」や「担い手三法」をはじめとする法整備に加え、官民それぞれで人材の定着と実践に関わる取り組みが行われています。同時に、建設DXの導入による生産性向上や、外国人材・女性など多様な人材の活用といった新たな選択肢も視野に入れた抜本的な改革が求められています。

このように複雑化・多様化する建設業界の人手不足課題に対して、政産官学（民間はゼネコンから地域の中小工事会社、職人、建設向けサービス事業者までも）が連携し、知見を持ち寄って解決策を探る必要があると考え、建設業の持続的な発展を見据えた議論の場として、「建設業働き方フォーラム」が2024年から始まりました。

■ 「建設業働き方フォーラム2026」の見どころ

「建設業働き方フォーラム2026」では、例年通り建設業に関わる様々な立場のステークホルダーをお呼びし、その時最も旬なテーマについて議論を行います。

また会場内で様々な建設業従事者の皆様の交流が生まれ、名刺交換が可能なイベント「助太刀リアルマッチング」を定期的に開催いたします。

事前登録はこちらから：

https://suke-dachi.jp/souken/forum/2026/index.html

＜イベント概要＞

イベント名： 建設業働き方フォーラム2026

共催 ： 助太刀総研・京都大学

後援 ： 国土交通省・一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)

一般財団法人 建設経済研究所(RICE)

開催日 ： 2026年5月22日(金)

場所 ： 虎ノ門ヒルズフォーラム メインホール

参加費用 ： 無料（事前登録制）

■助太刀総研について

『助太刀総研』は、「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションのもと、外部の有識者および第三者機関と共に、建設業界の潮流を捉え、現状や可能性をあらゆるデータを用いながら可視化し未来における建設業界の在り方を研究する組織です。

当社が提供するサービスで得た知見を活用しながら、トレンドや実態調査を含むマーケットリサーチ、有識者を招聘しての勉強会や対談などを通じて、建設業界を魅力ある職場にするべく取り組んでまいります。

『助太刀総研』：https://suke-dachi.jp/souken/

■会社概要

社名：株式会社助太刀

代表者：代表取締役社長兼CEO 我妻 陽一

所在地：東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー14階

設立：2017年3月30日

資本金：80,000,000円

事業内容：インターネットを利用したサービスの企画、制作および運営

URL：https://suke-dachi.jp/company/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社助太刀

担当：長内

TEL：03-6258-0906

Email：forum@suke-dachi.jp