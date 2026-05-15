【追加キャスト解禁】『燈の守り人』スペシャルステージ「あかりび祭」に中井和哉さんの出演が決定！

株式会社ワールドエッグス

株式会社ワールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役社長：波房克典）は、2026年8月1日（土）に開催する灯台擬人化プロジェクト『燈の守り人』のスペシャルステージ『あかりび祭』に、追加キャストとして声優・中井和哉さんの出演が決定したことを発表します。

世界最大級のコスプレの祭典『世界コスプレサミット2026』内で開催される本イベントは、豪華声優陣による朗読劇＆トークショーを通じて、灯台の歴史や文化的な魅力を発信する一大イベントです。

今回登壇が決定した中井和哉さんは、『燈の守り人』プロジェクトにおいて「神威岬灯台（北海道）」の守り人を演じており、すでに発表されている古川登志夫さん、阿座上洋平さん、服部想之介さんとともに、名古屋のステージを彩ります。

【下記の第一弾発表もご参照ください】

4月27日（月）発表 「古川登志夫ら豪華声優が、名古屋に集結！『燈の守り人』スペシャルステージが8月1日に開催決定！」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000061165.html

追加出演キャスト プロフィール

中井 和哉（なかい・かずや）

代表作

『ONE PIECE』ロロノア・ゾロ 役

『銀魂』土方十四郎 役

イベント概要

チケット情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86409/table/117_1_7738809ab5452d1eda1388890c852583.jpg?v=202605150651 ]

【チケット料金（全席指定・税込）】

- SS席 [第一部・第二部通し券]：17,000円- SS席：9,000円- S席：8,000円- A席：7,500円

【販売スケジュール】

5月12日（火）12:00より「抽選先行」の受付を開始しています。

1.抽選先行

・URL：https://w.pia.jp/t/akarinomoribito/

・受付期間：2026年5月12日(火) 12:00 ～ 5月19日(火) 23:59

2.先着先行

・URL：https://w.pia.jp/t/akarinomoribito/

・発売期間：2026年5月23日(土)12:00 ～ 6月3日(水) 23:59

3.一般発売

・発売開始：2026年6月6日(土) 10:00

【取り扱いプレイガイド】

- チケットぴあ https://w.pia.jp/t/akarinomoribito/（Pコード：542213）- イープラス https://eplus.jp/akarinomoribito/- ローソンチケット https://l-tike.com/akarinomoribito/（Lコード：41986）

※有料オンライン配信も実施予定

会場物販について

当日、会場内にて『燈の守り人』オリジナルグッズの販売を実施予定。

詳細は公式サイト・公式Xにて後日発表。

販売場所：愛知県芸術劇場 内 特設ブース（予定）

出演コスプレイヤーの募集について

本イベントでは、作品世界を彩るコスプレイヤーとして出演いただける方を募集しています。

（応募受付期間：2026年5月12日(火)～5月24日(日) 23:59）

詳細は「世界コスプレサミット」特設ページにてご確認ください。

https://www.worldcosplaysummit.jp/program/akaribimatsuri

『世界コスプレサミット2026』とは

毎年夏に名古屋市で開催される、世界最大級のコスプレの祭典「世界コスプレサミット（WORLD COSPLAY SUMMIT／WCS）」。

2003年にスタートし、現在では40以上の国と地域が参加、期間中の来場者数は25万人を超える規模へと成長しています。

日本のアニメ・マンガ・ゲームなどのポップカルチャーを愛する世界中のコスプレイヤーが集い、新たな国際交流・文化交流を創出する場として発展を続けています。

【開催概要】

- 開催期間：2026年7月31日(金) ～ 8月2日(日)- 会場：名古屋市内（オアシス21、愛知県芸術劇場、大須商店街、ほか）- 公式サイト：https://worldcosplaysummit.jp/- イベントチケット：2026年6月6日(土)10:00～ 各種チケット販売開始

【イベント内容】

◎『燈の守り人』プロジェクト

- ワールドコスプレチャンピオンシップ：世界各国・地域の予選を勝ち抜いた代表チームが名古屋市に集結し、衣装制作技術やステージパフォーマンスを競い合う、世界最高峰のコスプレ大会です。- 街全体を舞台にしたコスプレイベント：名古屋のランドマークであるオアシス21をメイン会場に、大須商店街でのコスプレパレードや、愛知県芸術劇場でのステージイベントなど、名古屋の街全体がコスプレ一色に染まる夏の一大イベントです。

『燈の守り人』は、日本全国の灯台を擬人化したメディアミックスプロジェクトです。各地の灯台が持つ魅力を丁寧に掘り下げ、オリジナルキャラクターおよび、ストーリーとして昇華しています。

各キャラクターは、それぞれの灯台が実際に有する歴史や文化、エピソードをベースに新たな創作を施し、豪華声優陣が魂を吹き込むことで、灯台ファンは勿論のこと、さらに幅広い方々へ灯台の魅力をお届けします。公式サイトでも各キャラクターやコンテンツが随時更新されますので、ぜひご覧ください。

【公式サイト】https://akarinomoribito.com/

【公式X】https://twitter.com/akarinomoribito

【公式YouTube】@akarinomoribito(https://www.youtube.com/@akarinomoribito)

【公式FANBOX】https://akarinomoribito.fanbox.cc/

会社概要

社 名： 株式会社ワールドエッグス

所 在 地： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3F

代表取締役： 波房 克典

設 立： 2019年6月19日

公式サイト：https://world-eggs.jp/

公式X：https://x.com/WORLDEGGS_0619