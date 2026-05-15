株式会社WOWOW

当社は、2026年3月期決算を確定致しましたので、お知らせいたします。

当連結会計年度における当社グループの業績は、会員収入が減少したものの、グループ会社を含めた事業収入が増加したこと等により、売上高は771億24百万円と前期に比べ３億67百万円（0.5 ％）の増収となりました。営業利益は14億75百万円と前期に比べ５億61百万円（△27.6％）の減益、経常利益は 22億76百万円と前期に比べ７億21百万円（△24.1％）の減益となりました。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は12億96百万円と、４Ｋチャンネル「ＷＯＷＯＷ ４Ｋ」の放送サービス終了他による減損損失を計上した前期に比べ６億58百万円（103.3％）の増益となりました。

詳細は当社HP(https://corporate.wowow.co.jp/)のニュースリリースをご覧ください。

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