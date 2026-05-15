法人向けショールーム「3X3 Hub-大阪」を新本社にオープン

シャープ株式会社

シャープマーケティングジャパン株式会社（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：美甘 將雄）は、シャープ新本社（※1）（大阪市中央区）に、法人向けショールーム「3X3 Hub-大阪」（スリー・バイ・スリー・ハブ・オオサカ）を、本日5月15日（金）にオープンしました。

「3X3 Hub-大阪」は、「DX」「CX」「GX」の“3つのX”を実現するシャープのソリューションを、「Smart Office」「Smart Retail」「Smart Logistics/Factory」の3つの領域で提案するショールームです。本年4月1日に刷新したシャープ芝浦オフィスの「3X3 Hub-東京」に続き、シャープ新本社にも同一コンセプトのショールームを新たに設けることで、全国のお客様に法人向けソリューションを直接体験いただく機会を、一層広げてまいります。

各展示ゾーンでは、3つの領域における利用シーンをイメージしながら、各種商材をご覧いただけます。「Smart Office」ゾーンでは、オフィス業務の効率化を支援する生成AI活用ソリューションやクラウドサービスを紹介。実際に操作しながら使用感を確認できます。「Smart Retail」ゾーンには、店舗運営を多方面からサポートする商材を展示。会計・精算やバックヤード業務を支援するPOSシステムやハンディターミナルの紹介に加え、駐車場システムのデモンストレーションもご覧いただけます。「Smart Logistics/Factory」ゾーンでは、物流倉庫・工場における省人化や生産性向上に資する搬送システムを映像で紹介。アルコールチェック管理サービスや暑熱対策に活用できるアイススラリー冷蔵庫とあわせ、工場内外の業務を幅広く支援する商材を展示します。

また、壁面には「Display Gallery」を設置。入口の大画面LEDディスプレイをはじめ、プロジェクターや電子ペーパーディスプレイなど、各種表示装置をご覧いただけます。お持ち込みの映像を表示して、比較検証もできます。ディスプレイ背面の構造や配線も確認できるため、設置や運用を見据えて導入の検討が可能です。

※1 本年3月16日に、大阪市中央区に移転しました。

【展示ゾーン】

【ギャラリー】

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

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【ニュースリリース全文】

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