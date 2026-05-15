『リンクルショット ローション』『リンクルショット ナイト クリーム』2026年8月1日誕生

株式会社ポーラ

株式会社 ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林 琢磨）は、シワ改善のパイオニアであるポーラリンクルショットブランドより、2026年8月1日に『リンクルショット ローション（135mL \9,350<税抜 \8,500>）』と『リンクルショット ナイト クリーム (40g \13,200<税抜 \12,000>）』の2品を発売いたします。

◆『リンクルショット ローション』の特長

しっかり保湿ケアをしているのに、気づくと乾燥小じわが目立つと感じる肌環境に着目。乾燥による小じわを目立たなくし※３、角層がぎゅっとうるおいで満たされたような、うるおい密度を感じるあと肌を目指す。みずみずしいオイルインローションが肌に広くいきわたり、もっちりぷりんと肌を。

◆『リンクルショット ナイト クリーム』の特長

乾燥小ジワの目立ち・肌の影感※4が気になる肌環境に着目。濃密※5 なクリームが肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎ、乾燥による小じわを目立たなくする※6 。リフトテンションベール※7 が一晩中肌を包み込み、ハリ感が翌朝まで続く。一晩寝て起きた時まで、きゅっと引き締まったようなハリ感を。一品で、美容液、ミルク、クリーム、ナイトマスクの4つの機能を搭載。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約400店舗、旗艦店「ポーラ ギンザ」・全国百貨店等ポーラコーナー108店舗を含む約2,500店、日本国内空港免税店コーナー11店舗、ポーラ公式オンラインストア（https://www.pola.co.jp/ec/）にてお取り扱いします。（店舗数は、2025年12月末時点）海外では、中国大陸・香港・台湾・マカオ・シンガポール・マレーシア・インドネシアの7の国と地域、韓国の免税店にて順次発売予定です。

2026年8月1日発売

乾燥小じわ研究から生まれたリンクルショットのオイルインローション。

リンクルショット ローション

販売名：ポーラ リンクルショット ローション【化粧品】（保湿化粧水）

本体135mL \9,350（税抜 \8,500）

リフィル135mL \8,800（税抜 \8,000）

リンクルショットの夜間美容。ポーラエステの石こうマスク着想のナイトクリーム。

リンクルショット ナイト クリーム

販売名：ポーラ WRS ナイト クリーム【医薬部外品】（乳液・クリーム）

有効成分：グリチルリチン酸2K（肌アレを防ぐ）

40g \13,200（税抜 \12,000）

・無香料

・アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

・乾燥による小じわを目立たなくします。（効能評価試験済み）

・リンクルショット ローション・リンクルショット ナイト クリームにはシワ改善有効成分は配合されていません

※1：シワを改善する医薬部外品を2017年1月に日本で初めて販売 ※2：リンクルショットの乾燥小じわ研究のこと

※3：効能評価試験済み ※4：乾燥によるくすみ ※5：感触のこと ※6：効能効果試験済み

※7：自社従来品比で弾力が高いベール物性のこと