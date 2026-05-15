【目黒】4日間限定！もつ鍋が1080円!! 5/18～5/21『もつ鍋 お多福』で名物が大特価!!見逃すな！

株式会社大庄

国産生もつを使用した3種類のもつ鍋が人気の『もつ鍋 お多福』目黒店（運営：株式会社大庄）は、おかげさまでオープン11周年を迎えました。これを記念し、2026年５月18日（月）から５月21日（木）までの４日間限定で、「11周年記念大特価イベント」を開催します。期間中は、看板メニューの「博多もつ鍋」「筑豊塩もつ鍋」「博多味噌もつ鍋」通常1人前各1,480円のところ、特別価格1,080円で提供。また、人気の九州料理である「馬刺し赤身（通常850円→650円）」をはじめ、「大分とり天（通常580円→450円）」や、「ごまサバ（通常480円→350円）」、「親鶏タタキ（通常500円→380円）」、「博多名物 焼きラーメン（通常850円→650円）」の5品も超特価です。さらに、期間中は「お多福サワー（梅風味サワー）」と「お多福スペシャルハイボール（ブラックニッカクリア）」（通常各390円）が何杯でも1杯199円で提供。このお得な4日間を見逃すな!!

※本文中は全て税込価格

「11周年記念大特価イベント」詳細

■実施店舗：『もつ鍋 お多福』目黒店 限定

■実施概要：

「博多もつ鍋」「筑豊塩もつ鍋」「博多味噌もつ鍋」通常1人前各1,480円→1,080円、

「馬刺し赤身」通常850円→650円、「大分とり天」通常580円→450円、

「ごまサバ」通常480円→350円、「親鶏タタキ」通常500円→380円、

「焼きラーメン」通常850円→650円で提供。

さらに、イベント期間中は、「お多福サワー（梅風味）」と「お多福スペシャルハイボール（ブラックニッカクリア）」（通常各390円）が何杯でも1杯199円で提供します。

■実施日程：2026年５月18日（月）～５月21日（木）の４日間限定

こだわりのもつ鍋と九州料理が目白押し！

「博多もつ鍋（醤油）」通常1人前1,480円→1,080円「筑豊塩もつ鍋」通常1人前1,480円→1,080円「博多味噌もつ鍋」通常1人前1,480円→1,080円

『もつ鍋 お多福』は、国産生もつを使用したもつ鍋と九州各地の名物料理が楽しめる大衆酒場です。

当店のもつ鍋のこだわりは、肉問屋から生のまま直送される新鮮な牛小腸、センマイ、ギアラの3種類を使用していること。店舗で丁寧に下処理を行い、噛むほどに濃厚な旨味が広がる味わいに仕上げています。さらに、3種類の部位を使用することで、ぷりっとした甘みのある脂が特長の牛小腸に加え、センマイ・ギアラならではのコリコリとした食感も楽しめる、食べ応え抜群のもつ鍋です。

また、自慢のもつ鍋は、コク深い王道の醤油ベース、素材の旨味をぐっと引き立てる鶏白湯の塩ベース、2種類の味噌を合わせた濃厚な味噌ベースの3種類のスープを用意。どれも1人前から注文できるので、好みの味を食べ比べることも可能です。ぐつぐつと煮立つ鍋から立ちのぼる香りと、野菜やもつに染みわたるスープの旨味が食欲をそそります。〆には、旨味が溶け込んだスープで味わう「おじや」や「ちゃんぽん麺」がおすすめです。

「大分とり天」通常580円→450円「ごまサバ」通常480円→350円「馬刺し赤身」通常850円→650円

九州各地の名物料理にもご注目。大分のソウルフード「とり天」や、福岡の郷土料理「ごまサバ」、熊本で古くから親しまれる「馬刺し」など、九州の食文化を気軽に堪能できるメニューを豊富にラインナップしています。

このお得な機会に、旨いもつ鍋と九州名物をガッツリ食べて明日への活力をチャージしましょう！

『もつ鍋 お多福』目黒店 店舗概要

■所在地：東京都目黒区下目黒1丁目1-2 七幸ビル1階

https://maps.app.goo.gl/RAzwVc9ahv6Zfe527

■電話：03-3494-1970

■WEB予約（24時間受付可カンタン予約）

https://yoyaku.toreta.in/daisyo-1841/#/

■営業時間：17:00～翌2:00／［土曜］ 17:00～23:00

■定休日：日曜日・祝日

『もつ鍋 お多福』の魅力を動画で紹介！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oGaokFkFZ_c ]