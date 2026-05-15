LAで世界的セレブリティを担当するネイルアーティストMiho OkawaraさんとNailie Beautyがコラボ、日本限定での施術体験企画を実施

株式会社ネイリー

美容予約アプリ「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」を運営する株式会社ネイリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：浅倉健吾）は、“指名予約による高単価集客”を実現するプラットフォームとして、レディー・ガガ、ビヨンセ、マイリー・サイラスを顧客に持ち、ロサンゼルスを拠点に活躍するネイルアーティストMiho Okawaraさんとのコラボレーション企画を実施いたしました。

本企画では、Nailie Beautyユーザーに向けて、日本限定での施術体験企画によるネイル施術体験を提供。世界で活躍するネイルアーティストの技術を、日本国内でも体験できる企画として実施いたしました。

■Nailie Beauty × Miho Okawaraさん特別企画

本企画は、Mihoさんがディレクターを務めるネイルウェルネスブランド「LaShade」のブランド誕生1周年と、Mihoさんの来日を記念して実施された特別企画です。昨年に引き続き、第2回目の開催となる今回は、日本国内のお客様にもMihoさんの技術を体験いただける機会として、Nailie Beauty × Mihoさんコラボ企画を実施いたしました。

Mihoさんは、レディー・ガガやビヨンセ、マイリー・サイラスなど世界的セレブリティを顧客に持ち、レッドカーペットや大型イベントのネイル施術も手がけるなど世界的に活躍するネイルアーティストとして知られています。

また今回の施術では、前回に引き続き「LaShade」のプロダクトを使用。爪への負担を抑えながらネイルを楽しめる、“ウェルネスネイル”という新たな価値観を体験いただける施術企画となりました。

LaShadeのオフは、専用のオーガニックネイル美容液Slide Cure（スライドキュア）とRemovable Spatula（リムーバルスパチュラ）を使用することで、わずか5~15分でスルッとオフすることができます。さらに、オフしたネイルはそのままの形で残るため、思い出のネイルを記念に残すことができます。

実際に本企画に当選し施術を受けられたNailie Beautyユーザーからは、「はじめてMihoさんに直接施術していただけて、本当に夢のような時間でした。LaShadeを使ったネイルは仕上がりがとてもキレイな上に、オフから完成までたったの1時間で終わりとても驚きました！」と当日の感想を語っており、技術力だけではなく、特別な体験価値そのものへの満足度の高さが伺える内容となりました。

■「高単価・高リピート率」を実現するNailie Beautyとは？

Nailie Beautyは、美容師・ネイリスト・アイリストなどの「ビューティスト」が投稿した450万枚以上のデザインから自分の好みに合ったデザインを選び、担当者本人に直接予約できる美容予約アプリです。

Nailie Beautyでは、デザインや世界観をきっかけにビューティストへ直接予約する体験設計により、高単価帯での予約も多く発生しています。実際に、Nailie Beauty内におけるネイル施術の平均単価は7,700円となっています。（当社調べ）



その背景には、掲載されているデザインや技術力、世界観に魅力を感じたユーザーが、「この人に施術してほしい」と指名予約を行い、継続的に通う傾向があることが挙げられます。

単なる価格競争ではなく、技術や世界観に共感したユーザーとビューティストとの出会いを叶えることで、高単価かつリピートにつながる集客を実現しています。

・アプリタイトル：Nailie Beauty（ネイリービューティー）※旧Nailie（ネイリー）

・ダウンロード

iOS ：https://itunes.apple.com/jp/app/nailie/id1251330322

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nailie.app.android

・公式サイト：https://nailie.jp

・公式Instagram(NAIL) ：https://www.instagram.com/nailiejp/

・公式Instagram(EYE) ：https://www.instagram.com/nailie_eye/

・公式Instagram(HAIR) ：https://www.instagram.com/nailie_hair/

・公式X：https://twitter.com/Nailiejp

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@nailiejp

■Miho Okawaraさんプロデュースブランド「LaShade」とは

LaShadeは、「The New Standard in Nail Wellness（よりよく生きるために、指先からできること）」をテーマに誕生したネイルウェルネスブランドです。

Mihoさんがアメリカを拠点に活動する中で感じた、“ウェルネスケア”という価値観を日本にも広げたいという想いから立ち上げられました。

LaShadeでは、「アセトンを使わない・爪を削らない・ダストを出さない」爪や身体への負担軽減を叶えながら持ちの良さも実現。更に、最も時間がかかり、技術を要するのにも関わらず、価格を取れない「オフ」が美容液一滴で最短”5分”で、全体施術時間が大幅に縮まり、業界の大きな悩みである『稼げない』から稼げる業界に変えていきネイリストが長く活躍し続けられる環境づくりに注力しています。

認定セミナーについてはこちら↓

https://lashadenails.com/pages/diploma

■ビューティーワールドジャパンにLaShadeが初出展

LaShadeは、2026年5月18日（月）～20日（水）に東京ビッグサイトにて開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京」に初出展が決定しました。

会場では、LaShadeのプロダクトを実際に手に取りながら体験いただけるほか、LaShadeディレクターを務めるMihoさんがロサンゼルスより来日し、ステージイベントなどへの出演も予定しております。

また、ブース内ではトップエデュケーターによる体験施術コーナーも展開。LaShadeならではの密着感や塗り心地、仕上がりの美しさを実際にご体感いただけます。

※体験施術をご希望の場合は、ジェルオフ済み（完全な自爪の状態）でご来場ください。

■“Wellness発想”をさらに追求した新商品を発売

LaShadeより、以下2つの新商品を「ビューティーワールド ジャパン 東京」にて発売開始いたします。

１.HEMA FREE NON WIPE GEL

LaShadeより、新商品「HEMA FREE NON WIPE GEL」を発売いたします。

本商品は、LaShadeが大切にする“Wellness発想”をさらに追求し、爪や肌への負担に配慮したHEMA FREE設計に加え、未硬化ジェルの拭き取り工程を不要としたノンワイプタイプを採用しました。

未硬化ジェルを拭き取る工程を省くことで、施術時に皮膚へ触れるリスクや、アレルギーへの不安軽減にも配慮。施術者・お客様双方にとって、より快適でWellnessを意識した施術体験を目指しています。

さらに、透明感のある艶やかな仕上がりと、ミラーアートにも適した使用感を兼ね備えており、デザイン性と機能性の両立を実現しました。

会場では実際にテクスチャーや仕上がりをご体感いただけるほか、ビューティーワールド ジャパン会場限定価格での販売も予定しております。また、オンラインでの同時発売も予定しています。

２.美容機能付きネイルライト

さらに、LaShadeでは新たにoui nails×LaShadeコラボ商品として、美容機能付きネイルライトの展開も予定しています。

本製品は、スタイリッシュなデザイン性に加え、美容ライト機能を搭載したネイルライトで、サロン空間にも自然に馴染む洗練された仕様が特徴です。

また、人感センサーや低温モード、モード切り替え機能など、サロンワークをサポートする機能性も兼ね備えており、施術者・お客様双方に配慮した設計となっています。

LaShadeは、プロダクトだけでなく、サロン空間や施術体験そのものまで含めた“Wellness Nail”の世界観を目指しています。

■Miho Okawaraさんプロフィール

愛知県出身。専門学校卒業後、都内ネイルサロン勤務を経て渡米。ロサンゼルスにて日本発ネイルサロンの立ち上げに携わり、世界的著名人が通う人気店へと成長させる。

その後、「ネイリストの地位向上」を掲げ独立。Lady Gaga、Beyonce、Miley CyrusらのMVや映画をはじめ、GUCCI、Dom Perignonなど世界的ラグジュアリーブランドの広告ビジュアルのネイルを多数担当。

ネイリストの枠を超え、“Nail Artist”として国内外で高い評価を得る。

2025年には新世代ジェルネイルブランド「LaShade」をローンチ。同年末には表参道にフラッグシップサロンをオープン。

“爪にも肌にも時間にもやさしい”ウェルネスを軸に、新しいネイルのスタンダードを発信している。

Instagram：

https://www.instagram.com/mihonails/



■会社概要

会社名 ：株式会社ネイリー

所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-15-12 LAIDOUT SHIBUYA 4F

代表者 ：浅倉健吾

設立 ：2016年9月15日

URL ：https://nailie.jp

事業内容：スマートフォンアプリの開発、運営