マタニティ・ベビー用品ブランド「SWEET MOMMY」を展開する株式会社スウィートマミー(本社：東京都、代表取締役：鵜澤 光児)は、母親と赤ちゃんの熱中症リスクに正面から向き合った業界初※のファン内蔵型ベスト「空調ママベスト」を2026年5月8日より発売しました。

ファン送風と保冷剤による冷却を1着で両立し、ママ一人でも完結できる暑さ対策ウェアとして、ベビー業界に新たな選択肢を提案します。

本製品は実用新案登録出願済みです。





※当社調べ。2026年5月時点、抱っこ紐使用時の母子双方の冷却を目的とし、ファン送風と保冷剤冷却を1着で両立したベスト型ウェアとして。





空調ママベストメイン着用シーン





■開発背景｜母親の熱中症は、見落とされてきた社会課題

近年、日本の夏は猛暑が常態化しています。2024年・2025年と過去最高気温の更新が相次ぎ、気象庁は熱中症警戒アラートの発令日数を毎年更新し続けています。

猛暑のなか、抱っこ紐の中で母子が体感する温度は、外気温より3～5℃高いとされます。暑さ対策が社会課題としても浮かび上がるなかで見落とされてきたのが、抱っこ紐を使用する母親と赤ちゃんが受ける深刻な熱負荷。

市販されている冷却グッズの多くは「赤ちゃんを冷やす」ことを目的としていますが、実際に最初に熱中症の症状を訴えるのは抱っこする側の母親であるケースが少なくありません。母親が倒れれば、赤ちゃんの安全も同時に失われます。

この“見えにくい二重リスク”に対して「SWEET MOMMY」は、マタニティとベビー両方の業界で長く商品開発を積み重ねてきた経験を活かし、「空調ママベスト」を提案しました。









■製品の特徴｜「ファン送風」と「保冷剤」を1着で両立した日本初の構造

1. 母子双方への送風構造(実用新案出願済)

ベスト本体に内蔵された小型ファンユニットが、母親の背面と前面(＝抱っこされた赤ちゃんの背中側)の双方へ気流を送り込みます。母親一人を冷やすのではなく、抱っこ紐内部の滞留空気そのものを動かす設計です。





製品コンセプト





2. 保冷剤ポケットを計4か所搭載｜ファンOFFでも「着る保冷剤ベスト」として機能

ベスト本体には保冷剤を装着できるポケットを計4か所配置しました。ファンを使用しない日や、電源を気にせず使いたい場面では、保冷剤のみでも十分な冷却効果を発揮する“着る保冷剤ベスト”として機能します。ファンON／OFF、保冷剤あり／なしの組み合わせにより、気温・シーン・好みに応じた多彩な使い方が可能です。





保冷剤ポケット





3. 脇の下を集中的に冷やす設計｜アームホールのサイズ調整機構

保冷剤ポケットは背中だけでなく、太い血管が通る脇の下にも配置。アームホールのサイズを調整できる機構を備えることで、体型を問わず保冷剤を脇に密着させることができます。効率的な冷却を、デザイン性を損なうことなく実現しました。





調整可能なアームホール





4. ベスト型シルエットで授乳ケープにも展開

袖のないベスト型のため、抱っこ紐を装着したままでも違和感なく羽織れ、授乳ケープとしても使用可能。猛暑の屋外授乳という現代的な課題にも応えます。





5. ファッション性と実用性の両立

“クールウェア”は機能優先で野暮ったくなりがちなジャンルですが、本製品はマタニティブランドとして20年培ってきたデザイン哲学に基づき、街着としても成立するシルエット・カラーリングを採用。保冷剤を入れた状態でもシルエットが崩れない設計です。





製品仕様





■「SWEET MOMMY」代表者コメント

私自身、3人の子を育てるなかで、抱っこ紐の中で赤ちゃんと自分が一緒に汗だくになる夏を何度も経験してきました。

冷感タオルやハンディファンでは、一時の涼しさとして役に立ちますが、根本的に解決できない問題があります。

“抱っこの中に、木陰をつくる”――これが、私たちが20年ベビー・マタニティ業界に向き合ってきた末にたどり着いた答えです。

自然な冷たさがほしいシーンでは保冷剤だけで、優しく風を送りたいときはファンだけで、しっかり冷却したいときはファンと保冷剤を両方使う。

ママが自分の判断で、我が子と、そして何より自分のためにスイッチを入れられる――そんな“ママ一人で完結する暑さ対策”を目指しました。

一人でも多くのお母さんが、夏を恐れずに赤ちゃんとお出かけができるよう、このプロダクトを届けていきたいと思っています。





株式会社スウィートマミー 取締役社長 鵜澤 璃









■商品概要

商品名 ： 空調ママベスト

品番 ： tt26005

価格 ： \15,950(税込)

発売日 ： 2026年5月8日

主な機能 ： (1)小型ファンによる母子双方への送風

(2)保冷剤ポケット4か所搭載(背中・脇下)

(3)アームホールサイズ調整機構

(4)授乳ケープ兼用

使用シーン ： ファンON＋保冷剤／ファンのみ／保冷剤のみ／

通常のベストとして、気温・シーンに応じて使い分け可能

販売チャネル： SWEET MOMMY公式オンラインストア／楽天市場／

Amazon／Yahoo!ショッピング／ZOZOTOWN ほか

知的財産 ： 実用新案登録出願済





当社開発オリジナルファン

冷却構造図





■マタニティウェアと授乳服のスウィートマミーとは

「ママになってもおしゃれでいてほしい」という想いから生まれたブランド。決して妥協せず、マタニティから授乳期、卒乳後まで着回しできる、ユーザー目線に立った「オリジナル商品」を自社で企画・製造し販売しています。

本店サイトはEストアーショップサーブを利用する12,592店舗の中から優秀店を決める「ネットショップ大賞2020」においてマタニティ部門で金賞を受賞し、8年連続の受賞となりました。楽天市場店では、5万ショップ以上の中から優秀店舗に贈られる、「ショップ・オブ・ザ・イヤー2020」のベビーマタニティジャンル賞を受賞いたしました。

「家族に寄り添うスウィートマミー」としてマタニティウェア、授乳服のほかに、授乳ブラ、ベビー袴、抱っこ紐、マザーズバックなどに加え、浴衣、キャットタワー、ペット着物など様々なオリジナル商品を企画・開発、販売しています。









【会社概要】

社名 ： 株式会社スウィートマミー

所在地 ： 東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山9階

代表者 ： 代表取締役 鵜澤 光児

設立 ： 2004年

資本金 ： 1,000万円

本店URL ： https://www.sweet-mommy.com/

代官山店： 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7-10グランドメゾン代官山