大阪市淀川区で建設業を営む株式会社大森工務店(本社：大阪市淀川区、代表取締役：大森 雄大)は、職人の労働環境改善を志して2026年3月に立ち上げたデカ盛り唐揚げ弁当専門店「職人弁当 大阪十三店」の看板商品『親方盛り』(税込1,580円)につきまして、開店以来「総重量1kg超え」と表記してまいりましたが、社内の抜き打ち計量調査の結果、副菜(キャベツ・漬物・梅干し)の重量を計算に含めていなかったことが判明し、実際の総重量が1.1kgを超えていたことが分かりました。

お客様各位ならびに関係者の皆様の胃袋・ベルト・午後の眠気に対し、多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、ここに深くお詫び申し上げます。





1.1kg超えの「親方盛り」





「コンビニ弁当でお昼を済ませて午後の現場に向かう職人さんの背中を、これ以上見たくなかった。それだけで始めた弁当屋です。盛り付ける手が止まらず計量を超えてしまったことは、お詫びするしかありませんが、職人の腹を満たすという当初の志は、これからも変えるつもりはございません」

代表取締役 大森 雄大(おおもり ゆうだい)





う。旨い。安い。デカ盛り唐揚げ専門の「職人弁当」大阪十三店の店舗外観





■ 本リリースのポイント

・ 「総重量1kg超え」表記を、実測値に基づき「1.1kg超え」に改めます

・ 原因は、副菜(キャベツ・漬物・梅干し)の計量漏れと、唐揚げを揚げる手が止まらなかったこと

・ 価格は据え置き(税込1,580円)。お客様にご損のない方向での超過です

・ 運営は大阪市淀川区の工務店。職人の労働環境改善を志して2026年3月にオープン

・ 試食提供・店内および調理シーンの撮影・社長インタビュー、全て対応可









■ 事案の概要

項目 ： ご飯

当初告知： 約500g実測値 ： 約500g(変更なし)

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項目 ： 唐揚げ

当初告知： 約560g

実測値 ： 約560g＋α(揚げる手が止まらず微増)約560g(変更なし)

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項目 ： 副菜(キャベツ・漬物・梅干し)

当初告知： 計量対象外(盲点)

実測値 ： ＋α(これも忘れずに計上)





▼総重量

当初告知：1kg超え

実測値 ：1.1kg超え(＋100g超過)





※ 計量は社内3名にて実施。3回連続で1.1kgを下回らず、誤計量ではないことを確認いたしました。









■ 工務店が弁当屋を始めた理由

『職人弁当』を運営する株式会社大森工務店は、大阪市淀川区を拠点とする建設会社です。代表の大森雄大は、長年現場に身を置く中で、職人たちが置かれた厳しい食環境に問題意識を抱いてきました。

「日本のインフラを支える誇り高い仕事をする職人さんたちが、コンビニ弁当やパンで慌ただしく食事を済ませ、午後の過酷な仕事に向かう。その姿を、現場で何度も目にしてきました」(大森)。

2026年3月12日、工務店が本気で創る、職人のための弁当屋『職人弁当 大阪十三店』をオープン。コンセプトは「う。旨い。安い。」。看板商品の『親方盛り』は、ご飯約500g＋唐揚げ約560gに副菜を加えた、まさに現場の腹を満たすための一食として、開発・販売してまいりました。

開店から約2か月。社内の抜き打ち計量によって、副菜(キャベツ・漬物・梅干し)の重量が当初の計算から漏れていたことが判明し、総重量が1.1kg超に達していたことが明らかになりました。





・代表取締役 大森 雄大 コメント

「弁当屋を始めたのは、現場の職人さんたちに少しでも腹いっぱい昼飯を食べてほしかったから、それだけです。『1kg超え』と申し上げてきたものが、実は1.1kg超えだった。『盛り過ぎ』とお叱りを受けるのも、職人弁当の名にかけて、甘んじて受け入れる所存です」









■ 原因について

社内調査の結果、本事案の発生原因として以下の点が判明いたしました。

1. 副菜(キャベツ・漬物・梅干し)の重量を、当初の計算に含めていなかったこと

2. 唐揚げを揚げる手が、止まる気配を見せなかったこと

3. 「ちょっと足りひんかな」という関西特有の心配性

4. お客様の「もっと食べたい」という無言の圧を、勝手に感じ取っていたこと

原価計算上の数字とは異なりますが、価格は据え置き(税込1,580円)で販売を継続いたします。









■ 今後の対応・再発防止策

当社といたしましては、本事案を厳粛に受け止め、以下の対応を検討いたしました。

×：ご飯の量を減らす

＞却下(職人弁当の名が廃るため)

×：唐揚げの個数を減らす

＞却下(親方が黙っていないため)

×：価格を上げる

＞却下(職人の財布事情を熟知のため)

○：「総重量1.1kg超え」に表記を改める

＞採用





今後は「総重量1.1kg超え」として告知を改めてまいります。計量誤差により1.2kgを超える事案が発生した場合も、同様の対応を取らせていただく可能性があります。









■ お客様へのお願い

『親方盛り』をご注文の際は、以下の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

・ お召し上がりの前に、ベルトを一段緩めていただくこと

・ ご飯と唐揚げをバランスよくお楽しみいただくこと

・ 「食べきれなかった」というクレームは、親方のプライドにかけて受け付けかねること

・ 午後の現場で眠くなった場合は、昼寝を10分取っていただくこと





末筆ながら、皆様のますますのご健康と、ベルトの寛容性をお祈り申し上げます。









■ 商品概要

商品名 ： 新人盛り

内容 ： 唐揚げ約160g＋ご飯約150g(増量不可)内容

価格(税込)： 500円

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商品名 ： 職人盛り

内容 ： 唐揚げ約240g＋ご飯約300g(500gまで増量可)

価格(税込)： 980円

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商品名 ：親方盛り内容： ご飯約500g＋唐揚げ約560g＋副菜(キャベツ・漬物・梅干し)／総重量1.1kg超え価格(税込)： 1,580円









※ もも・むね・ミックスの選択により価格が変動します。詳細は公式サイト( https://shokunin-bento.com/ )または店頭にてご確認ください。





メニュー画像う。旨い。安い。デカ盛り唐揚げ専門の「職人弁当」のメニュー





■ 店舗概要

店名 ： う。旨い。安い。デカ盛り唐揚げ専門の「職人弁当」大阪十三店

オープン日： 2026年3月12日(木)

所在地 ： 〒532-0026 大阪市淀川区塚本2-2-23

最寄駅 ： 阪急「十三」駅／JR「塚本」駅

営業時間 ： 10：00～20：00

定休日 ： 不定休

販売形態 ： テイクアウト専門(店頭・Uber Eats・法人出張販売)

公式LINE ： @373qcyew

Instagram ： @shokunin.bento

公式サイト： https://shokunin-bento.com/









■ 取材のご案内

本件に関し、報道関係者の皆様には以下の取材対応をご提供いたします。お気軽にお問い合わせください。





試食提供 ： 可(事前ご連絡にて当日対応いたします)

店内撮影 ： 可

調理シーン撮影 ： 可(揚げているシーン、盛り付けシーン等)

商品撮影 ： 可(計量シーン等の演出撮影にも対応)

大森社長インタビュー： 可(直接の対応も可能です)

取材可能時間帯 ： 終日対応可(事前ご連絡にて調整)

生中継・収録対応 ： 店頭にて対応可

※ 取材ご希望の際は、本リリース末尾のお問い合わせ先まで事前にご一報ください。









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社 大森工務店(OMORI KOMUTEN Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役 大森 雄大(おおもり ゆうだい)

所在地 ： 〒532-0026 大阪市淀川区塚本2-2-23

事業内容： 建設業(新築・リフォーム・リノベーション)／

飲食業(『職人弁当』運営)