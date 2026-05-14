「ポスト“JAROってなんじゃろ？”世代」に向けたInstagramアカウントによる定期情報開始のお知らせ

公益社団法人日本広告審査機構ジャロってなんじゃろ？

日本広告審査機構（略称：JARO）＜東京都中央区、理事長 西澤豊＞は、JAROに寄せられるご意見・苦情情報や、消費者向け啓発情報を、公式キャラクターである広告ダメダメ3匹が語るInstagramアカウントを2026年5月14日より、本格開始します。

堅苦しくなりがちな公益社団法人からの発信情報を、キャラクターが語ることで、より親近感をもってお伝えしていきます。

■Instagram開設の背景と目的

JAROでは、これまでもWebサイトやTV/ラジオCM、新聞・雑誌・ネット広告、SNS等を通じて情報発信を行ってきました。

40代以上の世代においては「JAROってなんじゃろ？」のCM等で親しまれ、認知率も高いJAROですが、同CMを知らない、30代までの、いわば「ポスト“JAROってなんじゃろ？”世代」に向けた情報発信の強化が課題です。

そこで、より多くの10代・20代・30代の方にJAROを知ってもらおうと、直感的に理解していただくことを目的として、公式キャラクター「広告ダメダメ3匹」を活用したInstagramの運用を開始します。

年代別のJARO認知度

【JARO 認知＆内容理解浸透度測定調査】

n=1,037

調査手法 インターネット調査

調査期間 2025/7/18～22実施

調査地域 6エリア

※北海道・東北/関東/中部/近畿/中国・四国/九州・沖縄

調査対象者18～79歳の男女

※本人・家族にマスコミ・代理店・市場調査関係者は除外

■想定されるターゲット

10代・20代・30代 男女 若年層～子育て世代

（「ポスト“JAROってなんじゃろ？”世代」）

■発信する主なコンテンツ

・広告ダメダメ3匹の紹介

・JAROに寄せられるご意見や苦情例（会社名等固有名詞を外した上で紹介）

・JAROに寄せられるご意見や苦情の統計的分析の紹介

・広告苦情「あるある動画」の紹介

・広告苦情からみる、皆さまに気をつけてもらいたいポイント等の紹介

■アカウント定期情報発信開始日

2026年5月14日

■アカウント名

日本広告審査機構（@jaro_pr）

URL: https://www.instagram.com/jaro_pr/

■広告ダメダメ3匹とは

公式インスタグラムのQRコードまぎらワシ・うそピョン・コダイ

・ウソつき「うそピョン」（真ん中）

・大げさ「コダイ」（右）

・まぎらわしい「まぎらワシ」（左）

の3匹で、JAROのTV/ラジオCM、新聞・雑誌・ネット広告等に2017年より登場しているキャラクターです。

あらゆる広告の側で３匹一緒にひっそりと暮らしています

Instagramでもそれぞれの個性を発揮？しています。

■JAROについて

広告主や媒体社、広告会社などさまざまな業種の企業があつまり、JAROは1974年に民間の広告自主規制機関として設立された。現在は年間1万件前後の苦情を受け付け、審査活動や企業・団体との連携・協力活動を通じて、より良い広告にする活動を行っている。

≪組織概要≫

団体名 公益社団法人日本広告審査機構（JARO＝Japan Advertising Review Organization）

会員社数 2026年3月現在 866社

（広告主365社、新聞76社、放送179社、出版41社、インターネット(媒体)20社、

広告会社156社、広告関連29社）

設立 1974年8月28日

（社団法人許可1974年10月15日、公益社団法人認定2011年4月1日）

URL https://www.jaro.or.jp/

本社所在地 東京都中央区銀座2-16-7 銀座2丁目松竹ビルANNEX5階

電話番号 03-3541-2813

代表者名 西澤豊（理事長）