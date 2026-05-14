【Claude、Google AIが牽引】世界40カ国の検索トレンドに見るAI市場動向

アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、AIマーケティング*、グローバルマーケティング**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、世界40カ国・地域を対象に、2026年1月15日から2026年4月12日までの期間における、「AI」に関連したGoogle検索のキーワードを調査***しましたので、その結果をお知らせいたします。

前回の調査を行った際のリリース（2026.02.12）は、こちら(https://www.auncon.co.jp/press/release/2026-02-12/)をご覧ください。

* AIO（AI最適化：AIO×SEO）［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/solutions/aio/］

** 国内外向けSEO（検索エンジン最適化）、国内外向け広告［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/service/］

*** 今回の調査における各検索キーワードランキングは、「Googleトレンド」により集計された、注目度を反映した推定値である点にご留意ください。

■はじめに

2026年1月から4月にかけての検索トレンド調査により、世界各国でAIに関する検索が定着していることが明らかになりました。生成AIは、「特定の層が使う技術」から「日常的な業務インフラを支える社会やビジネスの基盤技術」へと急速にその役割を変えつつあります。

本レポートでは、世界40カ国・地域の検索データを分析し、最新のAI市場動向を整理しました。これらのトレンドの把握は、今後の企業の意思決定やマーケティング戦略を策定する上で重要となります。

■AIに関するニュースへの注目

今回の検索キーワードランキングにおいて、最も顕著だったのは、「Claude」に関連する検索の急増です。「claude」「claude ai」といったキーワードの検索が、上位にランクインしました。



2026年1月、アメリカ・ラスベガスでテクノロジー見本市「CES 2026」が開催されました。従来の画面内でのやり取りに留まらない、自動車や人型ロボットなどに実装されたAIが発表されました（※1）。家庭・産業現場で稼働する自律型ロボットに関するニュースは、テクノロジー層のみならず一般層にも広く認知され、「自分たちの生活がどう変わるのか」を見据えた検索行動に繋がったと考えられます。

「gemini ai」や「google ai」といった検索が上位へランクインしました。Appleが自社のAIシステム「Apple Intelligence」の基盤パートナーとして「Gemini」を採用したニュースなどを背景に、高い関心が集まっている様子がうかがえます（※2）。

【複数の国・地域でランクインしたAI関連キーワード】

※AI関連を検索するキーワードが、Google トレンドのトップ10にいくつの国・地域でランクインしたのかを示しています。

■「Claude」へのシフトと実用性の評価

今回の調査では、Anthropic社（アンソロピック）が提供するAIアシスタント「Claude（クロード）」への需要の拡大が示されました。多くの国で「claude」や「claude ai」といったキーワードが、検索順位の上位を占める結果となっています。特にビジネスパーソンやエンジニア層の間で、ChatGPTと並ぶ有力な選択肢として、急速に支持を広げていることがうかがえます。

■「Google AI」の検索ニーズ

ベンダー各社の競争が激化するなか、GoogleのAI関連の検索キーワードは依然として高い検索ボリュームを維持していることが確認されました。特に2026年4月に開催された「Google Cloud Next '26」での大型アップデートの発表は関心を集め、「google ai」「gemini」に関する検索動向をさらに押し上げる結果となりました（※3）。

今回のトレンドで特筆すべきは、Geminiが単なる「チャットツール」から、ブラウザやドキュメント作成、メール、地図といった既存のシステムに統合され、実用化が進んでいることです。Chromeブラウザ上でGeminiと並走して作業できる機能や、Google Workspace内でのAI活用など、ビジネス層のみならず学生や一般ユーザーまで幅広い層が「GoogleのAI」の進化を注視しています。多言語対応の精度向上や、無料枠での高性能モデル提供の拡大も、検索順位を押し上げる要因になったと考えられます。

本レポートの完全版では、各国・地域ごとのAI関連検索キーワードランキングや、各トピックスに対する考察など、より詳細な調査結果を記載しております。アウンコンサルティングウェブサイトより、ぜひご覧ください。

完全版レポートはこちら :https://www.auncon.co.jp/press/release/2026-05-14/

【調査趣旨】

世界40カ国・地域におけるAI関連の検索キーワード調査

【調査要綱】

・対象国・地域： OECD加盟主要国を中心にアウンコンサルティングにて抽出した40カ国・地域

・検索キーワード順位データ：Googleトレンド - https://trends.google.co.jp/trends/

<データ取得条件>

[検索キーワード]：「AI」

[対象期間]：2026/01/15～2026/04/12

[カテゴリ]：すべてのカテゴリ

[取得データ]：関連キーワードを「注目」の指標で並び替えた上位10件を取得

（※生成AIに関連しないキーワードは除外）

・調査実施期間：2026年04月14日～2026年04月28日

・Googleトレンドの集計に関する詳細：Googleトレンドのデータに関するよくある質問

- https://support.google.com/trends/answer/4365533

【出典】

（※1）CES 2026（Consumer Electronics Show）（2026年1月開催）, https://www.ces.tech/

（※2）Google Blog - Joint statement from Google and Apple（2026年1月12日）,

https://blog.google/company-news/inside-google/company-announcements/joint-statement-google-apple/

（※3）Google Cloud Next 2026 - Las Vegas Conference（2026年4月開催）,

https://www.googlecloudevents.com/next-vegas

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