wakaru、あえて「バズらせない」採用SNS運用支援サービスの支援社数が累計100社を突破！内定者のInstagram閲覧率82%など、高精度な成果を創出。

wakaru株式会社

wakaru株式会社は、採用SNS運用支援の累計支援社数が100社を突破しました。

2021年の創業以来、ホテル・小売・製造・IT・銀行など20業界以上の企業に対し、戦略設計から制作・分析まで一気通貫で支援してきました。今後も、自社メディアを通じた求職者インサイトやSNSアルゴリズムの理解を活かしながら、「あえて"バズらせない"採用SNS」を独自のコンセプトに、認知獲得に留まらない「企業理解を促す本質的な成果」のための支援を推進してまいります。

詳細を見る :https://wakaru.biz/

あえて「バズらせない」採用SNSとは

wakaruの採用SNS運用支援は、バズりやフォロワー数を追いすぎない独自の戦略でアプローチしています。闇雲に「バズらせる」のではなく、採用としてのゴール（＝働く魅力を求職者に伝えることで、エントリーから内定承諾、定着までのミスマッチを減らすこと）に直結する「動機づけ」が可能なコンテンツを制作・配信していくことが重要だと考えています。

下記の通り、wakaruが推奨する「バズらせない」運用と、一般的な「バズを狙う」運用では、戦略の設計思想が根本から異なります。wakaruはこの考え方に基づき、社員インタビュー・職場の雰囲気・仕事のリアルなど、求職者の意思決定に直結するコンテンツを企画・制作しています。

※サービス詳細：https://wakaru.biz/service/sns/

フォロワー7万人超の自社アカウントで培った「求職者特化のSNSマーケノウハウ」

wakaruは、求職者向けInstagramアカウント「わかる就活」と「わかる転職」を2019年から運用しています。累計フォロワー7万人超のメディア運用を通じて、求職者のインサイトやSNSにおける行動特性を日々キャッチ。さらに、各媒体のアルゴリズムを独自で分析・研究し、リーチやエンゲージメントを最大化するノウハウを蓄積してきました。

その「求職者の行動特性」と「SNSアルゴリズム」の両者を踏まえた上で、各企業様のアカウントにおける実績データの分析を行い、コンテンツを繰り返し磨き込んでいます。

※わかる就活：https://www.instagram.com/wakaru_shukatsu/

※わかる就活(27卒向け)：https://www.instagram.com/wakaru_syukatsu27/

※わかる転職：https://www.instagram.com/wakaru_tensyoku/

採用ブランディングのプロ集団が作る「洗練されたSNSクリエイティブ」

wakaruのクリエイティブ制作は、採用ブランディングのプロ集団が手がけるSNSデザイン。求職者がアカウントに訪れた際の第一印象として「イケてる」と興味を引くデザイン力と、内容を見た上で会社の「働く魅力を理解させ切る」クリエイティブ力の両方を兼ね備えています。

また初期設計段階で、貴社の採用ブランディングの方向性や採用における背景をヒアリングした上で、最適な世界観を考え、トンマナとして構築しています。

※制作事例詳細：https://wakaru.biz/works/

お客様専門チームによる万全なサポート体制

wakaruでは、1社ごとに専門チームを編成し、採用SNS運用を多角的にサポートしています。

・運用ディレクター（2名体制）：多数の企業アカウントを手がけてきた採用SNSマーケティングのプロ。 アカウント戦略設計からコンテンツ企画・投稿管理まで、2名体制で安定した運用を実現します。

・SNSデザイナー：採用ブランディングに特化したSNSデザインのプロ。 SNS上で映えるだけでなく、働く魅力を求職者に視覚的に伝え切る、洗練されたクリエイティブを制作します。

・採用コンサルタント：採用市場と求職者の行動特性を熟知した採用戦略のプロ。 採用課題のヒアリングから、SNS上で求職者にどうアプローチするかの戦略設計まで、先を見据えて伴走します。

大手企業を中心とした導入事例

wakaruの採用SNS運用支援は、業界を問わず、大手企業を中心にご好評いただいています。各企業が抱える採用課題に対し、SNSを通じた本質的な解決策を提供してきました。

・リゾートトラスト株式会社（ホテル・リゾート業界 / 新卒約300名採用）

事業領域の専門性が高く、求職者への情報発信が限られていたことから、内定承諾率の低下が課題でした。wakaruの支援開始後、運用6ヶ月で月間リーチ20,000を達成。内定者のInstagram閲覧率は82%に上り、選考中の求職者が企業理解を深める場として機能しています。

・株式会社八十二長野銀行（銀行業界 / 新卒約100名採用）

「かたい」という業界イメージから、選考移行率・内定承諾率の低下が課題でした。wakaruでは、社員の人柄や働き方のリアルが伝わるコンテンツを設計。運用6ヶ月で月間リーチ12,000を達成し、エンゲージメント率6.8%を記録。説明会やナビ媒体との連動施策により、選考歩留まりの大幅な改善につながりました。

・株式会社しまむら（小売業界 / 新卒約100名採用）

購買者としての認知は高い一方で、「働く場所」としての魅力づけが不足していたことが課題でした。wakaruが採用Instagramの立ち上げから運用までを全面支援。ご担当者様からは「"SNS＝バズる"ではなく、採用から逆算した意味のあるコンテンツを制作いただける」とご評価いただいています。

※支援事例詳細：https://wakaru.biz/interview/

■ 採用SNSの運用を検討中もしくはお悩みの企業様へ

wakaruでは、採用SNSの運用に関する無料相談を受け付けています。「採用SNSを始めたいが何から手をつければいいかわからない」「運用しているが成果が見えない」など、採用SNSに関するお悩みをお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：https://wakaru.biz/contact/

■ 会社概要

・会社名：wakaru株式会社（wakaru.inc）

・所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目13番7号 Biz Feel 四谷三丁目9階

・代表者：代表取締役 谷恒星

・設立：2021年6月11日

・従業員数：40名（業務委託含む）

・事業内容：採用SNS運用支援、採用サイト・LP制作、採用動画制作、採用マーケティング支援

・HP：https://wakaru.biz/