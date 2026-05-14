株式会社ルーキーファーム(北海道帯広市、代表取締役：加藤 祐功、以下ルーキーファーム)が帯広で展開する「焼肉の虎」は、2026年5月15日から2026年6月30日の期間限定で『周年祭』を開催いたします。





周年祭









■イベント開催背景

いつも焼肉の虎をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

おかげさまで焼肉の虎は5月をもちまして開店5周年を迎えることになりました。

数ある飲食店の中から当ブランドを選び、足を運んでくださる皆様の支えがあったからこそ、今日という日を迎えることができています。この5年間、私たちが最も大切にしてきたのは「ご来店されたお客様が満足していただくこと」です。

その想いを形にするべく、日頃の感謝を込めて特別なイベントをご用意いたしました。





これからも皆様に愛されるお店作りに励んで参ります。スタッフ一同、最高のお肉と笑顔で皆様をお待ちしております。









■イベント概要

・開催時期：2026年5月15日～2026年6月30日

・実施内容：豊西牛、帯広牛のイベント限定メニュー販売

5月29日 にくとらの日ガラポン抽選会の内容がグレードアップ

一部メニュー創業価格にて販売









■特別メニュー詳細

(1)焼肉の虎 創業盛り合わせ

価格 ：2,500円(税込2,750円)

商品説明：焼肉の虎開店当時から大人気の牛タン、サガリ、カルビを一皿で

楽しめる贅沢な一皿





焼肉の虎 創業盛り合わせ





(2)帯広牛肩三角上赤身(クリミ)

価格 ：890円(税込979円)

商品説明：肉の味が濃い濃厚な赤身で適度な歯ごたえがあり、キメの細かさで

柔らかい食感が特徴。脂も重たすぎず何枚でも食べられる上品な

脂入り。肩肉の一部からわずかしか取れない知る人ぞ知る「通」な

部位です。





帯広牛肩三角上赤身(クリミ)





(3)豊西牛フランクフルト(1本)

価格 ：580円(税込638円)

商品説明：一般的な豚肉のソーセージとは一線を画す「牛肉100％」。

豊西牛の「雑味のない赤身の旨味」が凝縮されています。

豚肉に比べて脂のキレが良く濃厚なのに後味がしつこくありません。





豊西牛フランクフルト(1本)





(4)豊西牛ウィンナー(4本)

価格 ：680円(税込748円)

商品説明：フランクフルト同様、牛肉100％で凝縮された旨味が特徴のソーセージ。

フランクフルトと比較して食べやすいサイズでご提供となります。

普段は食べられない牛肉のソーセージをぜひご賞味ください。





豊西牛ウィンナー(4本)









■実施店舗

＜焼肉の虎 本店＞

所在地 ：北海道帯広市西4条南31丁目1-2

営業時間：平日17:00～22:30(22:00 L.O.)

土日祝11:00～22:30(22:00 L.O.)





＜焼肉の虎 木野店＞

所在地 ：北海道河東郡音更町木野大通東10-2

営業時間：平日17:00～22:30(22:00 L.O.)

土日祝16:00～22:30(22:00 L.O.)









■焼肉の虎について

北海道十勝の「焼肉の虎」は北海道、十勝の食材を中心としたメニューを提供する、株式会社ルーキーファームが運営する個室焼肉店です。チルド管理のお肉や全部屋個室、無料ソフトドリンクバーなど各種サービスも充実した焼肉店で焼肉だけではなく、サイドメニュー、デザートメニューも充実しています。









■会社概要

商号 ： 株式会社ルーキーファーム

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 祐功

所在地 ： 〒080-0015 北海道帯広市西5条南34丁目12番地

設立 ： 1978年10月

事業内容 ： 飲食店舗並びに物販店舗運営

(フランチャイズブランド及び直営ブランド)

資本金 ： 5,000万円