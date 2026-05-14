独立系資産運用会社および金融スタートアップ向けサービスオフィス「FinGATE」を札幌へ新規展開

平和不動産株式会社

平和不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表執行役社長：土本 清幸、以下「当社」）は、2026年7月1日（水）、札幌における「FinGATE」初の拠点となる「FinGATE SAPPORO」を開設いたします。

「FinGATE SAPPORO」は、東京都中央区日本橋兜町・茅場町エリアで2017年より培ってきた金融拠点の運営経験とノウハウを活用し、北海道での様々なプロジェクトに関心を寄せる独立系資産運用会社や金融系スタートアップ、また、そうした取り組みに関わる方々の活動・交流拠点として運営いたします。さらに、東京と札幌を結ぶ「ヒト・情報・資金」の交流を強化することで、国内の金融業の多角化と高度化を追求してまいります。

当社は、本取り組みを通じて、今後とも札幌の金融都市としての機能向上に貢献してまいります。

「FinGATE」札幌拠点の開設について

当社は、2017年以来、東京都中央区・日本橋兜町茅場町エリアにおいて、独立系資産運用会社やフィンテック等金融系スタートアップを対象としたサービスオフィス「FinGATE」を展開してまいりました。

また、北海道・札幌市は2024年6月、東京都、大阪府・大阪市、福岡県・福岡市と並び「金融・資産運用特区」に認定され、GX産業の推進に加え、金融機能の強化集積に向けた取り組みが加速しています。

当社はこのような札幌市が持つ新たな金融都市としての可能性に着目し、「FinGATE SAPPORO」を開設いたします。今後は、札幌と東京の両拠点における「FinGATE」の運営を基盤に、「ヒト・情報・資金」の交流を促進し、国内金融業の高度化・多様化に一層寄与してまいります。

さらに当社は、長期ビジョン「WAY 2040」において、成長戦略の一つに「再開発事業の拡大～人々を惹きつける場づくりの全国展開～」を掲げています。札幌中心部では「SAPPORO ONE（大通西４南地区第一種市街地再開発事業）」および「札幌駅南口北4西3地区第一種市街地再開発事業」（以下「本再開発事業」）を推進しており、都市の新たな賑わいと魅力の創出を目指しています。

今回開設する「FinGATE SAPPORO」は、FinGATEの活動を札幌に拡大するための出発点になります。本再開発事業の推進とともに、札幌の金融都市としての競争力向上に貢献してまいります。

「FinGATE SAPPORO」での取り組み

「FinGATE SAPPORO」では、東京の「FinGATE」事務局と協力しながら、以下の取り組みを展開してまいります。

・北海道でのプロジェクトに関心を持つ独立系資産運用会社や金融系スタートアップ、関連事業者が集う場の整備

・札幌・東京間の交流機会を通じたビジネスチャンスの創出

・金融人材の育成および成長支援

・金融系スタートアップの起業支援や事業拡大サポート

・金融・スタートアップに関する情報発信

・金融業界の起業経験者の声を直接聴く機会の提供

これらを通じて、当社は、資金調達・事業提携につながるプレイヤーとのネットワーク構築を促進します。また、人材育成、最新情報へのアクセス、実務家との対話による学びなど、企業の成長ステージに合わせた多面的なサポートを行います。

「FinGATE SAPPORO」の概要

「FinGATE SAPPORO」では2～6名で利用できる個室オフィス9区画を整備し、金融商品取引業の許認可を得ている企業が入居する東京の「FinGATE」と同様のオフィスセキュリティ環境を提供いたします。また、コワーキングやイベント開催にも対応したラウンジスペースを備え、入居企業や金融・スタートアップ関係者との交流を促進します。

施設名称：FinGATE SAPPORO

開 業 日 ：2026年7月1日（水）

所 在：札幌市中央区大通西5丁目1番1号 桂和大通ビル38 9階

アクセス：札幌市営地下鉄大通駅 徒歩1分

施設概要：個室オフィス、コワーキングスペース、ラウンジ、イベントスペース、共用会議室

施設内イメージ

金融関係者の集積地「FinGATE」について

平和不動産が東京日本橋兜町・茅場町エリアで展開する「FinGATE」は、国内外の独立系資産運用会社やフィンテック等金融系スタートアップの他、VC/PE、金融庁財務局の拠点開設サポートオフィス、国内初の官民連携金融プロモーション組織FinCity.TokyoやFintech協会等の業界団体など、114社が集積しています。現在、東京では６施設を展開しており、オフィスやイベントスペース等のインフラ整備に加え、情報発信機会の創出、ビジネスマッチング、ミドルバックサービスの導入支援など、入居企業や施設利用者の成長ステージに応じた多面的なサポートを行っています。

東京日本橋兜町・茅場町「FinGATE」の様子

FinGATE 公式サイト：https://www.fingate.tokyo/

FinGATE 公式note：https://www.blog.fingate.tokyo/

FinGATE 公式X：https://x.com/FinGATE_heiwa

FinGATE 公式Facebook：https://www.facebook.com/fingate.tokyo

FinGATE 公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/fingate-tokyo/

会社概要

1947年に日本経済の中心・兜町で生まれた当社は、東京、大阪、名古屋、福岡を始めとする証券取引所ビルのオーナーとして全国の証券街に活気をもたらし、時代をつないでまいりました。積み上げた信頼を次の世代へつなぐべく、歴史的な資産と新しい価値を織り重ね、未来に豊かさをもたらす存在になることを目指します。

会 社 名：平和不動産株式会社

設 立 日：1947年7月

代 表 者：代表執行役社長 土本 清幸

本社所在地：東京都中央区日本橋兜町1番10号

会 社 H P：https://www.heiwa-net.co.jp/