無線機レンタルに特化した新Webサイト「城山シーバーレンタル」を公開｜株式会社城山

株式会社城山

株式会社城山（本社：兵庫県姫路市、以下「城山」）は、無線機レンタルに特化したWebサイト「城山シーバーレンタル(https://rental.shiroyama.co.jp/)」を公開いたしました。

城山は、50年以上にわたり業務用無線機を取り扱い、さまざまな現場の通信環境を支えてきました。

今回公開したサイトでは、料金プランや利用の流れ、機種選びに役立つ情報を掲載し、初めて無線機レンタルを検討される方にもわかりやすい構成としています。

また、サイトOPENを記念し、Webフォームよりお問い合わせいただき、その後ご発注くださったお客様を対象に、レンタル料金が10％OFFとなる「Web申込割引」を実施いたします。

【サイトOPEN記念】 Webフォーム(https://rental.shiroyama.co.jp/)経由の発注で無線機レンタル料金10％OFF*

城山シーバーレンタルはこちら ▶ :https://rental.shiroyama.co.jp/

【Web申込割引について】

「城山シーバーレンタル」の公開を記念し、Webフォームよりお問い合わせいただき、その後ご発注くださったお客様を対象に、無線機レンタル料金が10％OFFとなる「Web申込割引」を実施いたします。

無線機レンタルを検討し始めた段階でも、お気軽にお問い合わせいただけます。

使用場所や用途などをお伺いしながら、適した機種・プランをご案内いたします。

*各種割引の重複適用はできません。

手間を抑えて使える、無線機レンタル

無線機レンタルは、必要な期間・台数に合わせて利用できるため、購入・保管・管理の負担を抑えやすいサービスです。

免許不要で使える無線機をレンタルでき、短期利用や一時的な増台など、必要なタイミングだけ無線機を用意したい場合にも適しています。

機種や台数に迷う場合でも、使用場所や用途に合わせて相談しながら選べるため、初めての方にも導入しやすい選択肢です。

｜ 城山シーバーレンタルが選ばれる理由

レンタル料金を確認する ▶ :https://rental.shiroyama.co.jp/service

「城山シーバーレンタル」では、50年以上にわたり無線機を取り扱ってきた知見をもとに、用途や使用環境に応じた無線機レンタルをご案内しています。

機種選定から納品、品質管理まで、初めての方にも安心してご利用いただける体制を整えています。

現場に応じた最適なレンタルを提案

無線機は、使用場所や通信距離、利用人数、周辺環境によって適した機種が異なります。

城山では、無線に関する知識を持つスタッフが、利用目的や現場の状況をお伺いしたうえで、機種・台数・期間をご案内します。

必要以上のスペックや台数にならないよう、現場に合わせた無理のない構成をご提案できる点も特長です。

豊富な在庫数で全国スピード対応

城山では、6,000台以上のレンタル在庫を保有し、短期利用から長期利用まで幅広いレンタルニーズに対応しています。

必要な時に必要な台数だけ利用できるため、一時的な増台や複数台での利用にも適しています。

また、全国への配送にも対応しており、ご利用場所に合わせて無線機をお届けします。

衛生面・品質の徹底管理

レンタル機材は、自社の品質管理センターにて清掃・消毒・動作確認を行ったうえで出荷しています。

バッテリー状態なども確認し、安心して使える状態の機材をお届けします。

お客様自身で機器の保管や点検、管理を行う必要がないため、必要な時にすぐ使える状態で無線機を導入できる点も、レンタルの大きなメリットです。

｜届いてすぐ使える基本セットを、1台1,000円～レンタル可能

城山シーバーレンタルでは、無線機本体、充電器、アンテナ、イヤホンマイク、ベルトクリップ、バッテリーを基本セットとしてご用意しています。

現場での利用に必要な機器がそろった状態でお届けするため、初めて無線機をレンタルされる方でもスムーズにご利用いただけます。

レンタル料金は1台1,000円（税抜）～。短期利用や一時的な増台など、必要なタイミングに合わせて無線機を導入できます。

｜ お問合せ先

無線機レンタルを相談する ▶ :https://rental.shiroyama.co.jp/

無線機レンタルに関するご相談・お見積りのご依頼は、サービスサイトまたは下記窓口へお気軽にお問い合わせください。

■会社名 ：株式会社城山

■メールアドレス：sysales@shiroyama.co.jp

■サービスサイト：https://rental.shiroyama.co.jp/