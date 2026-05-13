色の形、空間と時間が交錯する。そこに服がある。アトリエから造形する新ブランド「めるげん//賢志」

衣服造形所：mergen株式会社

新ブランド「めるげん//賢志」(mergen//kenji)が始動。リラックスしながらも、凛とした清潔感を描き出す日常着を提案する。

ファーストポップアップとして5月22 日金曜日～24日日曜日の 3 日間、井の頭公園のそばにある中田ベーカリー２階にて、イベントを開催する。

めるげん//賢志 ローンチイベント「42℃ degrees with fog」

場所：中田ベーカリー

日時：5/22 13:00~20:00 飲み物と軽い食事の提供

5/23 10:00~18:00

5/24 10:00~18:00

ブランドのメインアイテムは、ブルゾン、シャツ、パンツ。どれも年齢や性別を問わず、自然や人が心地よいと感じる形を水平垂直の設計で整えたパターンや造りが特徴。生地はすべて日本の工場と造った様々な素材を使用している。

写真とデザインを前歴に持つデザイナーらしく、光の存在感を感じるカラー使いが特徴で、

ファーストルックの基調はネイビー、白、ピンク、イエロー、ブラウン。

いずれもポップアップタイトルである 「42°℃ degrees with fog」という実在しない乾いた湿度のような透明感をイメージした。

今回のポップアップでは、ブルゾン３点、シャツ2点、ジャケット1点、パンツ2点、ストール1点を発表。その場で購入いただけるものとオーダーを受ける商品を用意する。

シャツのように軽く、ジャケットのように映るブルゾン

ブルゾン「asura」ブルゾン「asura」ブルゾン「asura」

ブランドが特に重きを置いているのがブルゾン。

例えば「asura」は、一見質量があるように見えて着てみると空気のように軽い。フォーマルとカジュアルの間を行き来できるような設計を目指して造っている。

曲線的な切り替えを多用しボリュームが出ないようにしつつ、タブを使い分け絞ることでシャープな着方ができるようにしている。

生地は濃い青のリネンと濃い紺色のウールを切り替えて織り上げ、光の具合で色の変化があり奥行きを持たせている。

ブルゾン「Rice basic」

Rice basicはリブや切り替えを用い、よりブルゾンらしい造りを目指しつつファスナーを目立たせないことで、前から見た時の佇まいも重視。

今回のルックのように、ブランドでは自然豊富な風景から生まれてきた柔らかい和の色を使うことで、人・空間・自然が調和していくイメージを落とし込んでいる。

ブランドの意思を反映する届け方；プレタとクチュールの間を行き来する

今のファッションが抱える課題として、誰のためかわからず服が先に存在することに長年違和感を覚えてきたことから「大量生産ではない、かといって一点ものでもない生産的手仕事のクリエイション」を体現することを大切に、注文を受けてから最短2週間でひとつひとつ自社アトリエで仕上げ届ける。

シーズンごとの発表ではなく、ゆるやかに増えていくアイテムを時系列問わず購入、オーダーできるような仕組みにしていく。

水辺や光が澄んでいる街でのポップアップ

写真も自分で撮るデザイナーにとって、光が透る木々や水辺は静かにでも確実に常に変化を感じさせる特別な場所。

そういった場所を転々とするポップアップはブランドとして挑戦でもあり、その場の空気感をともに楽しみながら袖を通してほしいというコンセプトを体現しています。7月には祐天寺、8月には三浦半島、9月には東伊豆でのポップアップを予定。

自社ECサイトではアイテムやアートワーク写真をギャラリーのように展開し、そこから購入やオーダーも可。

「Life Products」テーマにしたプロダクト

今回のローンチイベントでは、シャツを2型、ブルゾン3型、ジャケット1型、パンツ2型、ストールを展開。生活の中で肌と触れる時間が長いアイテムもデザインし、ビーチタオル、手ぬぐい、靴下も展開する。価格は シャツ 3万円台～、パンツ 5万円台～、ブルゾン 6万円台～ 、ジャケット7万円台～、ストール 2万円台～、タオル 3,000円～、手拭い 1,000円～、靴下 2,500円～。

◻︎デザイナー林賢志

新聞社で報道写真に携わった後、ニューヨークのPratt Instituteで写真表現やデザインを学び、帰国後はCMの企画などを手がける。その後服作りを現場から学ぶために縫製工場に入り、15年以上経験を積む。途中、日本の平面パターンの祖である理論を継承した師の元で人体構造から平面パターンを起こす方法を学び、自身でパターンも引く。ブランドとの協業によりデザイン視点を含んだアドバイスから縫製まで手がけてきた。



めるげん//賢志(mergen//kenji)

instagram:@mergenkenji

WEBサイト：mergenkenji.com(5/22 オープン)

TEL：080-5668-0606