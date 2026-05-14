大の肉好き夏帆さんがダイナミックな食べっぷりで、肉を愉しむことに没頭。「Cook Do(R) 」＜極(プレミアム)麻辣回鍋肉用＞新TVCM「Cook Do(R)極 肉を愉しめ」篇 5月14日(木)より放映

味の素株式会社

味の素株式会社(社長：中村 茂雄、本社：東京都中央区)は、日常の食卓に本格的で上質な味わいをお届けし、特別な食体験を提案する中華合わせ調味料「Cook Do(R)」極(プレミアム)シリーズの＜極(プレミアム)麻辣回鍋肉用＞より、イメージキャラクターに大の肉好きである俳優の夏帆さんを起用した新TVCM「Cook Do(R)極 肉を愉しめ」篇を、2026年5月14日(木)より全国放送します。

本CMは「肉をとことん愉しめ。」をテーマに、「回鍋肉はキャベツなどの野菜と一緒に食べるもの」というこれまでの概念を大きく覆し、回鍋肉のルーツ本場中国四川に倣った「肉がメインの回鍋肉」のおいしさを、肉好きの夏帆さんが肉に没頭して愉しむ世界観を通して表現しました。「Cook Do(R)」極シリーズでお馴染みの阿部 寛さんが担当する贅沢で本格的な世界観を演出する重厚なナレーションとともに、「肉を愉しむ極麻辣回鍋肉」に没頭し無我夢中で箸を進める夏帆さんの食べっぷりに注目です。

■「肉をどこまでおいしくできるか、そこに全てを振り切った」極麻辣回鍋肉 “肉に没頭する姿”を夏帆さんが全身で表現。

「Cook Do(R)」＜極麻辣回鍋肉用＞は、ふんだんに使用した中華醤が引き出すコク深い味わいと、特製辣油や花椒油などの香り豊かな辛さとともに肉のおいしさを最大限引き出すたっぷりの油を使用したソースを特長としています。肉をどこまでおいしくできるかにすべてを振り切り、「肉好きが唸る、肉を愉しむ新たな選択肢」を目指し開発しました。「Cook Do(R)極 肉を愉しめ」篇は、夏帆さんが極麻辣回鍋肉に箸を伸ばし掴もうとするシーンから始まります。一口食べた瞬間、愉悦に浸る無重力空間へ展開。その後は、箸が止まらず極麻辣回鍋肉を食べ進める姿から、“肉に没頭し、肉を愉しむ”様子を表現しています。

撮影エピソード

■極麻辣回鍋肉に「おいしい！」と素の声が溢れ出す！口いっぱいに頬張り、全身でおいしさを表現

今回「Cook Do(R)」極シリーズの新 CM に初出演した夏帆さんは、撮影が始まると、その清廉なイメージとは裏腹に、食べ応えのある極麻辣回鍋肉を夢中で頬張る力強い姿を見せました。極麻辣回鍋肉を口にするシーンでは、初めてのカットがかかると、思わず「おいしい！」と素の声が溢れ出しました。その後も、撮影中に「ん～！」と唸ったり、カット後に「おいしい！」と大きな声を上げるなど、本格的な味わいを存分に堪能。さらに、本格的な味わいが「Cook Do(R)」＜極麻辣回鍋肉用＞を使うことで簡単に作れることに驚き、「これ、レシピ通りに作っただけですか？」と興味津々な一面ものぞかせました。「肉をとことん愉しめ。」を体現し、極麻辣回鍋肉を口に運ぶ演技には、スタッフからも「本当においしそうに食べる！」と絶賛の声があがりました。カットがかかるまで食べ続けるシーンでは、口いっぱいにお肉を頬張り、腕を振っておいしさを全身で表現。さらに、本格的なおいしさに思わず笑みがこぼれたり、おいしさへの納得を表しうなずきながら食べるなど、夏帆さんらしいチャーミングな一幕も見られました。

■ハードな体勢で挑んだ、肉に溺れる浮遊感の演出に「難しい…！」と奮闘

極麻辣回鍋肉に箸を伸ばすシーンでは、箸の高さや手を出すスピードなど緻密な調整が行われました。無重力空間での浮遊感を演出するために、夏帆さんは数秒間両足を高く伸ばして浮かせるというハードな体勢を維持しながら、目の前にある極麻辣回鍋肉を食べたいという表情を表現。「難しい…！」と葛藤を浮かべる場面もありましたが、何度もテイクを重ね、無事納得のいくシーンを撮影することができました。

新TVCM「Cook Do(R)極 肉を愉しめ」篇 カットシート

新TVCM概要

タイトル ：「Cook Do(R)極 肉を愉しめ」篇

放映地域 ：全国

出演者 ：夏帆さん

阿部 寛さん(ナレーション)

放映開始日 ：2026年5月14日(木)

YouTube URL:「Cook Do(R)極 肉を愉しめ」篇 (15秒) https://youtu.be/lZRGS9gOHgg

出演者インタビュー ※一部抜粋

Q.今回「Cook Do(R)」極シリーズの新TVCMに出演が決まった際の感想をおしえてください。

阿部 寛さんが出演されている「Cook Do(R)」極シリーズのTVCMは、とてもストイックでかっこいい世界観だなと思っていたので、自分もその世界に参加できる喜びを感じています。また、私自身お肉が大好きなので、今回「肉をとことん愉しむ」というコンセプトを聞いて、それに参加ができてとても光栄だなと思いました。

Q.CMを撮影した感想を教えてください。

撮影は思ったよりもアクロバティックでした！普段運動不足というのもあるかもしれませんが、今も足がプルプルしています。ダイナミックで豪快な素敵なTVCMになるのではないかと、完成がすごく楽しみです。

Q.阿部 寛さんのナレーションへの感想を教えてください。

阿部 寛さんの声はすごく説得力があり、「食べたい」「愉しもう」という気持ちが掻き立てられるような素敵な声で、実際にできあがったTVCMを見るのが楽しみです。

Q.撮影で初めて「Cook Do(R)」＜極麻辣回鍋肉用＞を食べた感想を教えてください。

すごくおいしかったです！辛いものが好きなのですが、花椒（ホアジャオ）の香りと、痺れ辛さがガツンとくるんですけど、とても品があって。なかなかこの味を家庭で再現するのは難しいと思うのですが、本格的な極麻辣回鍋肉を家庭で食べることができるんだ！という驚きがありました。自分も回鍋肉や麻婆豆腐を作ってみるのですが、なかなか家で本格的な味を出すのって難しいんですよ。色々調味料も揃えなきゃいけなかったりして、自分で作るのが億劫になってしまったりするのですが、これさえあれば、とても簡単に本格的な味を家で再現できるんだと思ったら、本当にありがたく、心強いと思いました。

Q.“回鍋肉で肉を愉しむ"ことについて、「Cook Do(R)」＜極麻辣回鍋肉用＞を食べての夏帆さんの印象はいかがでしょうか？

回鍋肉は、どちらかというと私の中で”野菜炒め”というイメージがありました。純粋に肉を愉しむというよりかは、”キャベツと一緒に”お肉を愉しむようなイメージでした。今回、この「Cook Do(R)」＜極麻辣回鍋肉用＞で作った極麻辣回鍋肉で、その概念が覆されました。最初はキャベツがないとちょっと寂しくなったりするのかなと思ったのですが、ストイックにお肉を愉しめるという、新しい発見でしたね。

Q.今回のCMテーマである「肉を愉しむ大人の愉悦」 にちなんで、肉好きの夏帆さんならではの“肉へのこだわり”を教えてください。

「お肉とちゃんと向き合っていただく」ということですかね。どうしても家でご飯食べるときって何かをしながらご飯を食べてしまうことが多いのですが、お肉とちゃんと対峙して味わって食べることを大事にしています。

Q.「大人の愉悦」という観点では、夏帆さんが最近感じた”大人になったからこその食の愉しみ”を教えてください。

本当に食べるのが大好きで、たくさん食べるんですけど、昔よりも”量より質”になってきたというか。スーパーでちょっといいお肉やいい調味料を買ってみようかなとか。質にこだわるようになったというのは、大人になったのかなと感じます。

Q.最後に、視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

今回のTVCMは、「Cook Do(R)」＜極麻辣回鍋肉用＞の特長である“お肉のおいしさをしっかり愉しめる味わい”が伝わる内容になっています。麻辣の風味が効いた、これまでとはひと味違う極麻辣回鍋肉をぜひ皆さんも体験してみてください。

出演者情報

夏帆（かほ）

1991年6月30日生まれ。東京都出身。2004年女優デビュー。

2007年に公開された初主演映画「天然コケッコー」では数々の新人賞を受賞。

以降、映画やドラマを中心に活躍。最近の出演作に映画「違国日記」、

「BAUS 映画から船出した映画館」、ドラマ「silent」「ブラッシュアップライフ」

「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、Netflixオリジナルドラマ「First Love 初恋」、

舞台「どうも不安な様子」などがある。 映画「四月の余白」が6月に公開を控える。

阿部 寛（あべ ひろし）【ナレーション】

1964年6月22日生まれ。神奈川県出身。

大学在学中にモデルデビュー。雑誌「メンズノンノ」創刊以来、3年6ヶ月表紙を飾る。大学卒業と同時に、「はいからさんが通る」で映画デビュー。つかこうへい作・演出 舞台「熱海殺人事件 モンテカルロ・イリュージョン」の主人公を演じ話題となる。

その後、ドラマ「TRICK シリーズ」「ドラゴン桜」「結婚できない男」「新参者」「下町ロケット」「DCU」、映画「歩いても歩いても」「青い鳥」「麒麟の翼」「海よりもまだ深く」「祈りの幕が下りる時」「護られなかった者たちへ」「とんび」「異動辞令は音楽隊！」など幅広い役柄で多くの人気を集める。

映画「テルマエ・ロマエ」では、日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。また、2022年にニューヨークアジアン映画祭で「スターアジア賞」を、2023年にアジア・フィルム・アワードにて「エクセレンス・イン・アジアン・シネマ賞」を受賞。2023年には大河ドラマ「どうする家康」、TBS日曜劇場「VIVANT」に出演。

製品概要

製品名 ：「Cook Do(R)」＜極(プレミアム)麻辣回鍋肉用＞

特長 ：素材を炒め合わせてソースを加えるだけで、大人が驚き、感動する中華料理が家庭で手軽に楽しめる本格中華合わせ調味料です。

容量 ：2～3人前 100g

価格 ：オープン価格

賞味期間：19カ月(常温未開封)

発売地域：全国

企業概要

味の素株式会社・味の素グループの詳細は味の素株式会社 ～Eat Well, Live Well.～(https://www.ajinomoto.co.jp/)