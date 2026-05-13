Nintendo Switch(TM)用ソフト『ヨグ＝ソトースの庭』パッケージ版の店舗特典情報が一挙公開！

松竹株式会社店舗特典一覧

松竹株式会社ゲーム事業室（以降、松竹ゲームズ）は、インディーデベロッパーBone Nailが手がけるNintendo Switch(TM)用ソフト『ヨグ＝ソトースの庭』のパッケージ版の店舗特典を解禁したことをお知らせいたします。また2026年7月23日（木）の発売に向けて、今月5月22日より開催される「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」への出展が決定いたしました。

『ヨグ＝ソトースの庭』とは

『ヨグ＝ソトースの庭』は、クトゥルフ神話をモチーフにしたホテル経営シミュレーション×恋愛アドベンチャーゲームです。

2023年に中国語版・英語版がリリースされ、全世界累計販売本数50万本以上を突破している話題作の日本語版が、ついにNintendo Switch (TM)およびSteam にて発売されます。

■ゲーム内容

ようこそ、狂気と安らぎが交差する、美しき深淵の庭（ヤード）へ

多額の負債と、荒れ果てた館を受け継ぐことになってしまった主人公。 人造メイド、死神見習い、ドラゴン娘、斬霊師など、個性豊かでキュートな異形の少女たちを雇って、豪華なホテルへ改装しましょう！時にはSAN値（正気度）を削って一攫千金…！

あなたの経営判断とヒロインとの絆が結末を変える、 混沌が這い寄る世界の、魅惑で狂気なホテル経営！

パッケージ版の店舗特典を一挙公開！ 好評予約受付中！

スクリーンショット／ADVパートスクリーンショット／ホテル経営パート

パッケージ版にオリジナル特典を付けて販売される店舗様とその特典をご紹介します。

かわいいキャラクターたちの豪華なアイテムばかりですので、ぜひご注目ください！

※数量限定や、決められた予約期間中の特典のものもございますので、各店舗のサイトにて商品の詳細および価格を十分にご確認の上、早めのご予約、ご購入をお願いいたします。

※デザインは仮となり、予告なく変更する場合がございます。

※転売を目的としたご購入や、営利目的での大量購入などの行為はお控えください。

【オリジナル店舗特典 実施店舗一覧（敬称略）】

・アキバ★ソフマップ

・アニメイト

・Amazon.co.jp

・あみあみ

・エビテン

・お宝倉庫

・Neowing

・メロンブックス

・よろずやびっく宝島

・楽天ブックス

・WonderGOO

アイテム内容や画像イメージなどは『ヨグ＝ソトースの庭』特設サイトにて掲載中です。

https://game.shochiku.co.jp/lp/yogsothothsyard/

「BitSummit PUNCH」に参戦決定！

また、このたび2026年5月22日(金)～24日(日)に京都・みやこめっせにてにて開催される、

日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」にて、『ヨグ＝ソトースの庭』の

試遊出展が決定いたしました！

さらに、当日の松竹ブースでは特別企画として、ウィッシュリストへの登録や、公式Xのフォローで参加できる合同プレゼントキャンペーンを予定！ 『ヨグ＝ソトースの庭』の特賞は会場限定のA1タペストリーを準備しておりますので、ぜひ松竹ブースの続報もお見逃しなく！

※キャンペーン内容やプレゼント賞品は予告なく変更する場合がございます。

『ヨグ＝ソトースの庭』概要

タペストリー（イメージ）

■ジャンル：ホテル経営シミュレーション×恋愛アドベンチャー

■リリース日：2026年7月23日（木）発売予定

■対応プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) / Steam

■プレイ人数：1人

■パッケージ版価格：初回限定版4,400円（税込）／通常版2,970円（税込）

※初回限定版特典

特装ボックス、レトロ・ルームキーホルダー、キャラクターフレームカード（4種同梱）、

特別描きおろしリバーシブルジャケット（初回限定版、通常版共通）

※通常版特典

特別描きおろしリバーシブルジャケット（初回限定版、通常版共通）

■ディベロッパー：Bone Nail

■パブリッシャー：Bone Nail, Shochiku

■『ヨグ＝ソトースの庭』公式サイト：https://game.shochiku.co.jp/lp/yogsothothsyard/

■『ヨグ＝ソトースの庭』SteamページURL

https://store.steampowered.com/app/2194530/YogSothoths_Yard/?l=japanese

(C) Bone Nail, 2026. All rights reserved. Published by Bone Nail and Shochiku Co., Ltd.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

■『ヨグ＝ソトースの庭』開発スタジオ“Bone Nail”

開発者Bone Nailはインディーゲーム開発スタジオで、過去作品には借金返済のために魂を刈り取る『Trainee Death Simulator』やパズル要素のあるシングルプレイヤーゲーム『Blood Flowers』といったシミュレーションとRPGジャンルに注力したタイトルをリリースしてきました。これらの作品もSteamで高い評価を得ています。