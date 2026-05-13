【小野建株式会社】広島支店の倉庫を本格稼働

広島支店改修の背景

小野建株式会社

鋼材販売を手掛ける鉄鋼事業部と工事請負を手掛ける建設事業部の両輪で支店を運営しており、従来は倉庫機能・販売が主体となっていました。この度、老朽化した倉庫の改修や倉庫内の土間打ち、屋根の補強に加えて事務所棟もリニューアルし、加工設備導入に耐え得る倉庫の地盤強化と従業員の就労環境向上を図りました。また、倉庫には新たに形鋼や鋼板の加工設備8基を導入したことで外注していた加工工程を内製化し、コスト削減と納期短縮を進めてまいります。

今後の広島支店での取り組みについて

倉庫外観新規導入した孔あけ切断複合機リニューアルした事務所棟（入口）リニューアルした事務所棟（外観）

広島支店は、4月から当社の事業エリアを従来の「九州・中国エリア」から「中国・四国エリア」に再編したことで、中国・四国エリアの営業拠点およびグループ会社を統括する中核支店となりました。今後は大型倉庫や加工設備を有する福山営業所（広島県福山市）と連携し、中国・四国エリア一体となった供給体制を構築してまいります。また、既存のお客さまである建築、製缶関連事業者さまのほか、中国地方の基幹産業である自動車・造船関連事業者さまへのアプローチも強化していく方針です。

広島支店長 山中巧のコメント

今回の広島支店改修で、瀬戸内エリア全域をカバーする“大規模在庫拠点”としてどこでも販売・加工できる体制を整えることができました。加工設備の導入を機に、建設事業部のさらなる案件獲得に向けて鉄鋼事業部とのシナジーを創出してまいります。「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」当社の存在意義のもと、今後も中国・四国エリアの地域活性に貢献していきたいです。

広島支店概要

所在地：〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地1-2-32

支店開設：1970年（85年に現住所に移転）

支店長：山中 巧

従業員：約50名

敷地面積：約8,300平方メートル

倉庫面積：約3,500平方メートル

当社概要

会社名：小野建株式会社

所在地：〒803-8558 福岡県北九州市小倉北区西港町12-1

設 立：1949年8月

営業拠点一覧

本支店：小倉、福岡、大分、熊本、広島、長崎、大阪、東京、仙台

営業所：南福岡、佐賀、山口、宮崎、鹿児島、佐世保、福山、岡山、名古屋、岐阜、美濃、三重、北陸、京都、奈良、滋賀、南大阪、北摂、姫路、神戸、四国、新居浜、丸亀、八戸

ＴＥＬ：093-561-0036

Ｈ Ｐ：https://www.onoken.co.jp/jp/