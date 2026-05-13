【品川プリンスホテル】“ひんやり”澄み渡る、夏の果実の贈り物『桃とレモンがきらめくサマーアフタヌーンティー』を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、メインタワー最上階からの絶景を望む「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」にて、2026年7月1日（水）～9月15日（火）までの期間限定で『桃とレモンがきらめくサマーアフタヌーンティー』を販売いたします。

〈桃とレモンがきらめくサマーアフタヌーンティー〉（品川プリンスホテル）

年々厳しさを増す夏の暑さのなかで涼やかなティータイムをお届けするため、夏を代表するフルーツである桃のみずみずしく上品な甘みと、爽やかな酸味が広がるレモンを主役に、見た目にも清涼感あふれるスイーツとセイボリーをご用意いたしました。

当レストランのアフタヌーンティーの始まりを彩るのは、レモンのクランブルをアクセントに加えた桃と生ハムや、レモンジュレを添えてサーモンの旨みを引き立たせたミキュイなどの季節感あふれるセイボリー。そして、桃のなめらか口どけと、レモンの清々しい風味が、心地よく重なり合うバラエティ豊かなデザートが続きます。

パティシエの感性が光るグランデセールでは、桃の瑞々しさとレモンの軽やかな香りを繊細に織り込んだ一皿をご提供。コース仕立てならではの演出とともに、視界に広がる夏空を眺めながら、心ほどける涼やかなひとときをお過ごしいただけます。

「TAKANAWA GATEWAY CITY」のグランドオープン及び「OIMACHI TRACKS」のまちびらきに伴い、日本の玄関口としてさらなる進化を遂げる広域品川圏。当ホテルもまた、ホテルコンセプト「FUN! Goes On」を体現し、季節の食材が織りなす豊かな食体験を通して、街の進化と響き合う新たな価値をお届けいたします。

『桃とレモンがきらめくサマーアフタヌーンティー』 概要

【期間】 2026年7月1日（水）～9月15日（火）

【場所】 レストラン「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」 （メインタワー 39F）

【料金】 \7,200（グランデセール シグネチャー） ／\8,700（グランデセール ラグジュアリー） ※税込み・別途サービス料13%

【お問合せ】 レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/table9tokyo/sweetscourse_2026_peach&lemon/

グランデセール ※3品より1品をお選びいただけます

◆シグネチャー◆

〈桃のパフェ PEACH PEACH PEACH!!!〉（品川プリンスホテル）【桃のパフェ PEACH PEACH PEACH!!!】

旬の桃を存分に味わえる、夏のジューシーなパフェ。

濃厚な桃とヨーグルトの軽やかな酸味が溶け合うシャンティに、甘みが引き立つコンポートとソルベを重ねて、どこから食べても桃の風味が溢れる、まさに“桃づくし”の一品です。

〈PEACH LEMON TEA〉（品川プリンスホテル）【PEACH LEMON TEA】

お皿の上で完成する、食べる「ピーチレモンティー」。

鮮やかな桃のスープに、爽やかなレモンのムースと、香り高いアールグレイのアイスを合わせました。すべてを一緒に口に含んだ瞬間、フレーバーティーを味わっているかのような華やかな香りが広がります。

◆ラグジュアリー◆

【SUMMER GARDEN】 ※事前予約制

ガラスのプレートを彩る、華やかなデザートリース。

主役の桃をなめらかなムース、ひんやりとしたソルベ、そして食感豊かなコンポートに仕立てました。レモンの爽やかな酸味を、ヴェルヴェーヌのハーブの香りがエレガントにまとめ上げます。

幻想的なドライアイスが運ぶ涼やかな演出とともに、至福のひとときを。

『桃とレモンがきらめくサマーアフタヌーンティー』 メニュー

〈SUMMER GARDEN〉（品川プリンスホテル）

ウェルカムドリンク

・夏の紫涼 -Violet Breeze-

セイボリー

・桃と生ハム レモンのクランブルのアクセント

・サーモンのミキュイ レモンジュレを添えて

・トウモロコシのムースと桃のアンサンブル

・レモン風味の白身魚のエスカベッシュ

・ピスタチオを纏ったレモン風味のフルムダンヴェール

ミニハンバーガー

・レモンチーズのミニバーガー

バラエティデザート

・桃のパンナコッタ

・レモンタルト

・桃のムース

・レモンロール

パティシエからのおくりもの

・フィヤンティーヌホワイトチョコ掛け レモン風味

・パート・ド・フリュイ

・ミニエクレア

※写真はイメージです。※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※上記内容はリリース時点（5月13日）の情報です。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521室

【レストラン】

10 ヵ所

【宴会場】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）

FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。