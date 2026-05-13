総合型選抜(旧AO入試)の普及で広がる“情報格差”｜旺文社とAOIが「大学受験パスナビ」で受験生向けコンテンツを共同展開

株式会社花形

株式会社花形（本社：京都市、代表：小澤忠）が運営する総合型選抜専門塾AOI（以下「AOI」）と、株式会社旺文社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：粂川秀樹、以下「旺文社」）は、総合型選抜（旧AO入試）における情報格差の解消に向け、旺文社が運営する「大学受験パスナビ」上で、受験生向けコンテンツの共同展開を開始し、特設ページを公開しました。

現在、大学の9割が総合型選抜を導入（※1）する一方、大学ごとに選考基準や求められる人物像が異なることから、受験生や保護者にとって必要な情報を十分に得ることが難しい状況が生まれています。

本連携により、AOIが全国13校舎で蓄積してきた総合型選抜の実践知や対策ノウハウを、旺文社が「大学受験パスナビ」を通じて全国へ発信。これまで一部の受験生に偏りがちだった実践的な受験情報を広く届けることで、“情報を持つ人だけが有利になる受験構造”の解消を目指します。

※大学受験パスナビ×総合型選抜専門塾AOI「総合型選抜特設ページ」

https://passnavi.obunsha.co.jp/sp/aoi/2605/

1. 取り組みの背景と目的

近年、大学入試制度の改革に伴い、学力のみならず受験生の多様な能力や意欲を多角的に評価する「総合型選抜（旧AO入試）」の導入が拡大しています。現在では大学の9割が同選抜を導入しており（※1）、入試のスタンダードとなりつつあります。

一方で、その急速な普及に対して、受験生や保護者の理解は十分に追いついていないのが現状です。「何から始めればよいかわからない」「一般入試との違いが理解しづらい」といった声も多く、必要な情報や対策ノウハウの不足が志望校選択や受験準備の障壁となっています。

総合型選抜は一般入試と異なり、大学ごとに評価基準や選考内容が大きく異なることから、「どのような対策を、いつから行うべきか」といった実践的な情報量が、受験結果に影響しやすい側面があります。特に、高校ごとの指導体制、専門塾へのアクセスや居住地域によって得られる情報量や対策機会に差が生まれており、“情報を持つ人ほど有利になる受験構造”が課題となっています。

この状況を解消するため、総合型選抜専門塾を運営し、豊富な知見と合格実績を有するAOIと、「大学受験パスナビ」を通じて全国の受験生へ進学情報を提供してきた旺文社が連携し、旺文社が持つ“全国規模で情報を届ける基盤”と、AOIが過去3,000人以上の受験生をサポートする中で蓄積してきた“総合型選抜の実践知”を掛け合わせることで、これまで一部の受験生に偏りがちだった対策ノウハウを、より多くの受験生へ届けられる環境づくりを目指します。

※1 文部科学省「令和7年度大学入学者選抜実施状況」等参照

2. 本連携の主な内容

本連携に基づき、両社は教育プラットフォーム上において、総合型選抜に関する情報提供と学習支援の強化を目的とした以下の取り組みを推進いたします。

※大学受験パスナビ×総合型選抜専門塾AOI「総合型選抜特設ページ」

https://passnavi.obunsha.co.jp/sp/aoi/2605/

■コラボレーションページの新設

旺文社が運営する「大学受験パスナビ」内に、両社によるコラボレーションページを新設いたします。本ページでは、各大学の入試情報とともに、総合型選抜専門塾AOIを運営する花形の知見を活かした対策コンテンツを提供。総合型選抜の基礎理解から、時期別の対策スケジュール、主要大学ごとの具体的な対策（志望理由書・小論文など）まで、受験生がつまずきやすいポイントに応じた情報を順次展開します。また、ページ内には資料請求フォームを設置し、情報取得から具体的な学習アクションへとスムーズに移行できる導線を構築します。

※コラボレーションページ（一部）

■合格者の実体験に基づく事例コンテンツの提供

「大学受験パスナビ」に掲載されている各大学の基本情報ページ内の「合格体験記」セクションに、総合型選抜専門塾AOIの卒業生による体験記を掲載いたします。志望校決定の背景や受験対策の実態、乗り越えた課題など、実際の合格者のストーリーを通じて、受験生が自身の受験プロセスを具体的にイメージできる機会を提供します。

※合格体験記（一部）

■受験生の悩みや関心に合わせた情報配信の実施

旺文社が提供する「まなびID」の会員情報および「大学受験パスナビ」の利用データをもとに、総合型選抜に関心を持つユーザーに対し、花形（総合型選抜専門塾AOI）の知見を反映した対策コンテンツや関連情報を、最適なタイミングでメールDMにて配信します。これにより、受験生一人ひとりの状況に応じた実践的な情報提供を実現し、適切な対策へ迷いなくアクセスできる環境を整備します。

3. 代表コメント

※メールDMのイメージ

株式会社花形 代表取締役 小澤 忠

私たちは、学びの都 京都を本社に総合型選抜専門塾を立ち上げ、今年で10周年。これまで多くの受験生やその保護者と向き合う中で、必要な情報やノウハウを得られず、進路選択に悩むケースを多く見てきました。だからこそ、複雑化する大学入試において、総合型選抜の実情をより多くの受験生に"正しく""詳しく"届けたいという想いから、今回の連携が実現しました。

花形は「ヒーローを日本中に」というミッションのもと、総合型選抜専門塾AOIの全国10校舎の展開、高校への探究授業協力、大学公式連携イベントの開催などを行い、全国の高校生の「夢と合格」を引き出すお手伝いをしてまいりました。

今回「大学受験パスナビ」を運営する旺文社様と連携することで、その知見をより広く社会に届けることができれば幸いです。

株式会社旺文社 取締役 執行役員 津山 隆平

旺文社は長年にわたり、学習参考書などの出版物や『大学受験パスナビ』をはじめとするデジタルサービスを通じて、学ぶ人にとって最適となる新しい学びのかたちを模索、提供し続けてまいりました。

大学への入試方式が多様化し、総合型選抜における入学者比率も高まる中、受験生が居住地域や経済状況に左右されることなく、正しい情報にアクセスできる環境を整えることは私たちの重要な使命だと考えています。

今回、総合型選抜において確かな実績と知見を持つ花形様（総合型選抜専門塾AOI）と連携し、両社の強みを掛け合わせることで、情報格差を解消し、すべての受験生が平等に機会を得られる社会の実現に貢献することを期待しています。

4. 今後の展開

両社は本連携を通じて、総合型選抜における学習支援モデルの最適化を図っていきます。

この取り組みを基盤としながら、今後は両社がそれぞれ培ってきた知見やアセットを掛け合わせ、より高度で実践的な学習支援のあり方を追求するとともに、連携の可能性をさらに広げていきます。受験生一人ひとりの状況に応じた支援の実現に向け、新たなコンテンツやサービスの創出にも取り組みながら、社会全体における学習環境の向上に貢献してまいります。

取材に関するお問い合わせ

代表・担当者へのインタビューに加え、総合型選抜専門塾AOIに通う受験生や卒業生への取材もご調整可能です。総合型選抜における情報格差の実態や、受験生のリアルな声など、テーマに応じて柔軟にご対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

・電話：050-1730-7779

・メール：pr@aoaoi.jp

株式会社旺文社 会社概要

社名：株式会社旺文社

所在地：東京都新宿区横寺町55

代表者：代表取締役 粂川秀樹

事業内容：教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL： https://www.obunsha.co.jp/

大学受験パスナビ：https://passnavi.obunsha.co.jp/

総合型選抜専門塾AOI

総合型選抜専門塾AOI ロゴ

総合型選抜専門塾AOIは、総合型選抜の対策を専門とした大学受験対策塾。

「自分っぽい人生の一歩目を踏み出すために」というミッションのもと大学合格をゴールと捉えず、高校生一人ひとりの将来を一緒に考え人生に寄り添う教育を行なっています。高校生の経験や感じたことに向き合い、一緒に「将来」を考え様々な可能性を与えるべく、完全１対１のコーチング個別授業を取り入れています。

2026年度入試においては93.5%（※）の合格率を誇っており、2026年1月現在、京都校・大阪校・西宮北口校・渋谷校・上野校・立川校・横浜校・名古屋いりなか校・大分校・中津校・別府校・小倉校・オンライン校と、全国に13校舎を展開しています。

※2026年度入試 花形内部データ「大学・学部を３つ以上受験した生徒」より参照

・社名：株式会社花形

・住所：〒600-8090

京都府京都市下京区綾小路烏丸東入る竹屋之町251番地2 ナカムラビル2階

・代表取締役 ：小澤 忠

・設立 ：2017年3月

・会社URL：https://hanagata.co/

・AOI サービスサイト：https://aoaoi.jp/

・総合型選抜専門塾AOI チャンネル (登録者数 2.04万人)

※2026年5月13日時点：https://www.youtube.com/@AO_AOI_ch