〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉『SEASONAL Collection』の新作が5月22日（金）に登場。コーヒー豆の産地“KENYA”をイメージした春夏コレクションを展開。

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）は、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者(CEO)：森井 久恵）と、2025年9月からスタートしたファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクト〈STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）〉から2026年5月22日（金）にコーヒーとファッションカルチャーを融合させたシーズン提案『SEASONAL Collection（シーズナル コレクション）』の第二弾となる2026年春夏コレクションが登場します。

2025年秋冬シーズンに続き、コーヒー豆の生産地“KENYA（ケニア）”をテーマに、カラーパレットやアイテムを一新した全11型25アイテムを展開。

展開店舗は、「ビームス ライフ 横浜」「スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア」に加え、新たに「ビームス ジャパン（新宿）」3Fでの常設取り扱いがスタートします。さらに、発売を記念して同店舗1Fでは期間限定のポップアップストアも開催。5月22日（金）より、各店舗および「スターバックス公式オンラインストア」にて一斉に発売を開始します。

また、発売前日の5月21日（木）20:00からは、発売に先駆けて『LIVE SHOWCASE STARBUCKS STAND by BEAMS』にて、アイテムの着用感や着こなしをいち早くご覧いただけるライブ配信の実施を予定しています。発売日の5月22日（金）19:00からは「ビームス ジャパン（新宿）」3Fにて、オープニングレセプションも開催いたします。新作の『SEASONAL Collection』や他コレクションもお手に取ってご覧いただけるほか、スターバックスのケータリングもご用意してお待ちしております。

ラインナップは、動物モチーフやアフリカの地図をあしらった存在感のあるTシャツをはじめ、セットアップでも楽しめるオープンカラーシャツ、さらにはキャップやビーチサンダル、バッグといった小物まで、日常のあらゆるシーンを彩るバリエーションが揃います。また、ケニアを代表する民族衣装から着想したクレイジーパターンのフードシャツブルゾンなど、前シーズンとは一味違う“KENYA”の多面的な魅力を表現しました。ビームスでの取り扱い分に限り、アパレルウェアはXSからXLまでのユニセックス展開。（スターバックス公式オンラインストアではS～XLの取り扱い）年齢や性別を問わず、自由なスタイリングで楽しめるサイズ感にこだわりました。街歩きなどのアーバンシーンからアクティブなレジャーまで、自分らしい“KENYA”の空気感を取り入れていただけます。

コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを通じてもっと自由に、もっとクリエイティブに。

日常に寄り添う『CORE Collection』、旬を届ける『SEASONAL Collection』、そして特別企画の『EXTRA Collection』。多彩な商品ラインナップを通じて、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は常に新しい発見と体験をお届けします。

スターバックス公式サイトにて全ルック公開中。ぜひご覧ください。

◼︎ライブ配信情報

『LIVE SHOWCASE STARBUCKS STAND by BEAMS』

日時：2026年5月21日（木）本編：20:00～20:55

内容：スターバックススタッフ1名とビームススタッフ3名による〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉『SEASONAL Collection』26SS “KENYA”の商品紹介と着こなし提案

【中止・延期について】

自然災害やネットワークトラブル等の不可抗力により、やむを得ず配信を中止・中断する可能性がございます。万が一中止となった際については、スターバックス公式サイトおよびスターバックス公式SNS、ビームス公式SNSにて速やかにご案内いたします。

◼︎レセプション情報

開催日時：2026年5月22日（金）19:00～21:00

開催場所：ビームス ジャパン（新宿）3F

開催住所：東京都新宿区新宿3-32-6 3F

内容：2026年春夏『SEASONAL Collection』のお披露目、スターバックスのケータリング（コーヒー、軽食）

※入場無料

◼️商品概要

※表示価格は税込の総額表示となります。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉クレイジーパターンフードシャツブルゾン

金額：\23,100（税込）

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：ベージュ / ネイビー

ケニアを代表する民族衣装からインスピレーションを得た、4種類のチェック柄を贅沢に組み合わせたクレイジーパターンが特徴のフーディーブルゾン。素材には春先から夏まで軽やかに羽織れる、薄手の肉感のチェック素材を採用。フランネルシャツのような軽快な着心地と、4種の柄を絶妙なカラーリングとバランスで仕上げました。肩幅と身幅にゆとりを持たせる一方で、ネックラインは身体に沿うように設計し、袖口はブラウジングしやすいゴムシャーリング、裾はシルエットの変化を楽しめるようスピンドル仕様で調整が可能。裾にあしらったオリジナルの合皮ピスネームが、さりげないアクセントになっています。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントショートスリーブシャツ

金額：\18,700（税込）

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：グリーン / ブラウン

『SEASONAL Collection』のテーマ“KENYA”を象徴するグラフィックを全面に配したショートスリーブシャツ。アフリカゾウやコーヒー豆。ケニアにまつわる様々なモチーフを遊び心たっぷりに描き下ろした、オリジナルパターンの半袖オープンカラーシャツ。

こだわりのカラーリングは、あえて少し落ち着いたダークトーン。

地染めを施したベース生地にインクジェットプリントを重ねることで、総柄でありながら派手になりすぎず、大人の日常に溶け込む洗練された表情に仕上げました。素材には、程よい肉感のコットンブロードを使用。地染めベースにプリントを重ね、全体的に若干ダークトーンなイメージにしているのもポイントです。肩幅と身幅にゆとりを持たせ、ネックラインを身体に沿わせることで、メリハリのあるシルエットを実現しました。胸ポケットには、コレクションを象徴する合皮ピスネームを配置。一枚で主役になるのはもちろん、Tシャツの上に羽織るスタイルもおすすめです。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントショーツ

金額：\17,600（税込）

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：グリーン / ブラウン

総柄プリントショートスリーブシャツと同柄のオリジナルパターンを施したイージーショーツ。ダークトーンの総柄は、夏のスタイリングに遊び心と落ち着いた印象を同時に与えてくれます。

ゆとりのあるシルエットと、膝下までのロング丈が特徴。短すぎない丈感にこだわることで、カジュアルになりすぎず、タウンユースにふさわしい都会的な佇まいに仕上げました。ウエストはゴムシャーリングとスピンドル仕様を採用し、快適な着脱とノンストレスな履き心地を実現しています。

シャツ同様、裏面に凹凸のある二重織りのポリエステル素材を使用。地染めベースのインクジェットプリントにより、深みのあるカラーリングを実現しつつ、肌離れの良さで真夏でもさらりと快適に着用いただけます。

バックポケットのフラップには、アクセントとなる合皮ピスネームを配置。同素材のシャツと合わせたセットアップスタイルはもちろん、シンプルなTシャツと合わせたコーディネートもおすすめです。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントバケットハット

金額：\8,800（税込）

サイズ：ONE SIZE

カラー：グリーン / ブラウン

上記と同柄のバケットハット。現地の風景やカルチャーを想起させる鮮やかな着想を、あえて落ち着いたトーンでまとめることで、日常のコーディネートに取り入れやすい存在感のある一品に仕上げました。

シンプルな装いのアクセントとしてはもちろん、同コレクションのシャツやショーツと組み合わせることで、より統一感のある洗練されたスタイリングをお楽しみいただけます。

ディテールにもこだわり、サイドには高級感を演出する合皮の革パッチを配置。内側にはサイズ調整が可能なアジャスターを備えているため、性別を問わずフィット感を高めて着用いただけます。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントキャップ

金額：\8,250（税込）

サイズ：ONESIZE

カラー：グリーン / ブラウン

上記と同柄のプリントキャップ。現地の風景や文化をエッセンスとした遊び心のあるデザインながら、落ち着いたトーンでまとめることで、大人のデイリースタイルに馴染むバランスに仕上げました。

ベーシックな6パネル仕様を採用。程よい深さでフィット感が良く、シンプルな装いのポイントとして気軽に取り入れていただけます。

サイドには、コレクション共通のディテールである合皮の革パッチを配し、スポーティーなキャップに上質なアクセントをプラスしました。同シリーズのウェアと連動したスタイリングはもちろん、日常のワードローブに一つ加えるだけで、コーヒーカルチャーの空気感を楽しめるアイテムです。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントビーチサンダル

金額：\4,400（税込）

サイズ：24 / 26 / 28cm

カラー：グリーン / ブラウン

“KENYA”のストーリーを足元から楽しめる、総柄グラフィックを全面に取り入れたサンダル。

ストラップからフットベッドまでグラフィックが続く一体感のあるデザインが特徴。軽やかな履き心地で、街歩きなどのタウンユースはもちろん、ビーチやリゾートのレジャーシーンまで、あらゆる春夏シーンに寄り添う一足。24cm、26cm、28cmの3サイズ展開で、パートナーとのリンクコーデもお楽しみいただけます。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリント巾着バッグ

金額：\9,900（税込）

サイズ：H32 × W18.5cm

カラー：グリーン / ブラウン

アフリカンテキスタイルを彷彿とさせる幾何学模様や、ケニアの大地を思わせる温かみのある配色を、パッチワーク調に表現した巾着バッグ。伝統的なクラフト感を感じさせるデザインは、シンプルなスタイリングに華やかな彩りと存在感を添えてくれます。

日常使いにちょうど良いサイズ感ながら、丸みのあるフォルムと安定感のある底面設計により、ボトルやポーチ、マイタンブラーなどもすっきりと収納可能。巾着仕様で開閉がスムーズなため、荷物の出し入れもストレスフリーです。

軽やかで持ち運びやすく、街歩きから旅先、レジャーシーンまで幅広く活躍。ケニアの空気感を纏ったこのバッグが、コーヒーを片手に出かける何気ない日常を、より特別なひとときへと変えてくれます。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントバンダナ

金額：\4,400（税込）

サイズ：60 × 60cm

カラー：グリーン / ブラウン

“KENYA”をテーマにした総柄グラフィックを贅沢に落とし込んだバンダナ。

四隅にはスターバックスを象徴するサイレンロゴと、本プロジェクトの〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ロゴを配し、コラボレーションならではの特別感溢れるデザインに仕上げました。

60cm四方の大判サイズのため、首元やヘアアレンジ、バッグに結んでアクセントにするなど、使い方は自由自在。お弁当を包んだり、ランチマットとして広げたりと、ライフスタイルの様々なシーンに彩りを添えてくれます。

ウェアやバッグと色を揃えてコーディネートの完成度を高めるのはもちろん、ちょっとしたギフトとしても喜ばれる、コレクションの魅力を凝縮した一枚です。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉アニマルプリントTシャツ

金額：\9,900（税込）

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：

フラミンゴ（ホワイト / ピンク）

ジラフ（ホワイト / ブラウン）

ナイルクロコダイル（ホワイト / チャコール）

ケニアに生息するフラミンゴ・ジラフ・ナイルクロコダイルをモチーフにした、バックプリントが目を惹くグラフィックTシャツ。素材には、14番手の太い糸で編まれたUSAコットン天竺を採用。空紡糸ならではのシャリ感があるドライタッチな肌触りと、型崩れしにくい程よい肉感が特徴です。ゆとりのある身幅に対し、ネックラインを身体に沿わせることで、一枚で着てもルーズになりすぎないメリハリのある佇まいを実現しました。

裾には本コレクションを象徴する合皮ピスネームを配し、さりげない上質さをプラス。ケニアの雄大な自然を背負って歩くような、遊び心とこだわりが詰まったTシャツです。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉プリントTシャツ KENYA

金額：\9,900（税込）

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：ホワイト / グリーン

ケニアの地形図と、その場所を示す座標をグラフィックとして落とし込んだデザインのプリントTシャツ。

あえてひび割れを再現したヴィンテージの風合いのグラフィックが特徴で、特にグリーンのボディには製品フェード加工をプラス。長年着古したようなヴィンテージの風合いを追求しました。素材はアニマルグラフィックTシャツ同様、14番手の空紡糸を使用したタフなUSAコットン。ドライな肌触りで、着込むほどにさらに自分色に育てたくなる一着です。

身幅にはゆとりを持たせ、ネックラインの設計により品よく着こなせる絶妙なシルエット。裾の合皮ピスネームが全体をキリッと引き締めます。歴史あるコーヒー産地・ケニアの地に思いを馳せる、ストーリー性溢れるアイテムです。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉KENYAキャップ

金額：\6,600（税込）

サイズ：ONE SIZE

カラー：グリーン

落ち着いたトーンのグリーンボディに、フロントの鮮やかなレッドのロゴ刺繍が映える、クラシックな表情の6パネルキャップです。

形はスタイリングを選ばないオーセンティックな仕様。あえてシンプルなデザインに仕上げることで、今回の『SEASONAL Collection』はもちろん、日常に寄り添う『CORE Collection』や、これまでにローンチした『EXTRA Collection』のアイテムとも抜群の相性を発揮します。

日常使いからアウトドアまで、気兼ねなく被って洗いざらしの風合いを楽しむような、デイリーユースに最適な一品。ブランドが提案する世界観を、どんなコーディネートにもさりげなく取り入れることができる、汎用性に優れたマストハブアイテムです。

◼️販売概要

発売日：2026年5月22日（金）10:00～

※ビームス各店舗は、各開店時間に準じます。

※なくなり次第終了

特集ページ

スターバックス公式サイト：https://www.starbucks.co.jp/starbucks-stand-by-beams/seasonal02/

ビームス公式サイト：https://www.beams.co.jp/news/4858/

展開店舗一覧：

１.ビームス ライフ 横浜(https://www.beams.co.jp/shop/lfy/)

神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜モアーズ2F

電話番号：045-548-5305

営業時間：10:00 - 21:00

２.ビームス ジャパン(https://www.beams.co.jp/shop/j/)（新宿3F）

東京都新宿区新宿3-32-6 3F

電話番号：03-5368-7300

営業時間：11:00-20:00

※「ビームス ジャパン（1F）でもポップアップショップを期間限定で開催

開催期間：2026年5月22日（金）～6月21日（日）

３.スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア

東京都渋谷区神宮前3-24-5 2F

電話番号：070-3354-5640

営業時間：12:00 - 20:00（月～金）／11:00 - 20:00（土・日・祝）

開催期間：3月27日（金）～6月19日（金）

４.スターバックス公式オンラインストア(https://menu.starbucks.co.jp/search?query=BEAMS)

スターバックス公式オンラインストア

※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせにはご対応いたしかねます。予めご了承ください。

※オンラインストア販売は販売初日のみ、一会計あたり各商品 1 点までご購入いただけます。

※オンラインストア販売時間は午前 10 時を予定。(販売時間は前後する可能性があります)

※オンライン購入サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンライン購入サイトへご案内するサービスを導入しております。お客様の順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。

※ただし、午前 10 時前にサイトで待機いただいた場合は、先着順でのご案内ではありません。

※価格は税込価格です。

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※商品完売後、再度購入可能となる可能性があります。最新の在庫状況はスターバックスオンラインストアの商品ページをご確認ください。

ビームス各店舗

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※ご予約、お取置きはお断りさせていただきます。

※通信販売（代引き）はお断りさせていただきます。

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ビームス各店舗への販売に関するお問い合わせは、カスタマーサービスデスクまでお願いいたします。

Tel : 0120-011-301

受付時間 11 : 00～18 : 00（土日祝、年末年始を除く）

上記販売方法およびルールは、事情により当日やむを得ず変更する可能性もございます。予めご了承下さい。

2026.5.13 現在

■〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉とは

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は、常に人を中心に据え、コーヒーとファッションのカルチャーに向き合い続けてきた両社から生まれたプロジェクトです。“ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル”をコンセプトに、その時々のトレンドとカルチャーを織り交ぜながら、コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを楽しむように、もっと自由に、もっとクリエイティブに過ごしていただけるようなアイテムをラインナップ。一杯のコーヒーから広がる新しいライフスタイルが、ここから始まります。

ライフスタイルプロジェクト〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は、新たなコンセプトのもと開発した商品ラインナップを今後も定期的に発表予定です。

季節やトレンドに合わせた新作にもぜひご期待ください。