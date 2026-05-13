コラボスタイル、「商奉行クラウド」との連携オプション「コラボフロー for 商奉行」を提供開始

株式会社コラボスタイル

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げる株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本 洋介、以下 コラボスタイル）は、クラウドワークフローシステム「コラボフロー」と、株式会社オービックビジネスコンサルタント（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：和田 成史、以下 OBC）が提供する販売管理システム「商奉行クラウド」とコラボフローを連携する連携オプション「コラボフロー for 商奉行」を、2026年5月13日（水）より提供開始しました。

従来、見積・受注業務では、営業担当者がExcelで見積書を作成し、社内ワークフローで承認を得た後、その内容を担当者が「商奉行クラウド」に手入力するという流れが一般的でした。

このような工程では情報の転記ミスが起きやすく、営業・経理双方にとって入力工数の負担が大きな課題となっていました。

「コラボフロー for 商奉行」は、こうした課題を解消するために開発された連携オプションです。

見積作成から受注に至るまでの社内の起票・申請・承認・登録といった業務を一気通貫でつなぎ、効率的な見積・受注報告業務を実現します。

「コラボフロー for 商奉行」の主な機能

見積作成時のマスタ参照 見積作成時に、「商奉行クラウド」の得意先マスタ・商品管理マスタを参照できます。「商奉行クラウド」側に設定されている最新情報に基づいた正確な見積書を手早く作成できます。独自フォーマットの帳票出力 コラボフロー上で見積書・注文書を作成することで、お客様独自のフォーマットの見積書・注文書をPDFで出力できます。

受注報告のワンクリック作成 受注時、提出済みの見積書のデータを流用して、ワンクリックで受注報告書を作成できます。入力の手間を大幅に削減します。

受注伝票・売上伝票の自動連携 受注報告の承認（決裁）が完了後、受注伝票・売上伝票のデータとして「商奉行クラウド」へ自動連携します。

導入による3つのメリット

ご利用方法

業務フローのイメージ- 見積精度の向上 「商奉行クラウド」の最新価格・顧客データをコラボフローから直接参照できるため、入力ミスや情報の鮮度によるズレを防げます。- 転記作業ゼロ 見積→受注報告→受注伝票のデータが自動的に流れ、手入力・転記作業が不要になります。- 独自帳票の出力 自社フォーマットの見積書や注文書をコラボフロー上でそのままPDF発行できます。

「コラボフロー for 商奉行」をご利用いただくには、コラボフロー クラウド版 プレミアムプラン以上のご契約と、「コラボフロー for 商奉行」、及び「商奉行クラウド」のご契約が必要です。

コラボフロー for 商奉行 の価格

月額30,000円（税別）／1環境

年額360,000円（税別）／1環境

ご利用・ご契約に関する詳細は、以下のページよりお問い合わせください。

https://lp.collabo-style.co.jp/inquiry.html

各社のコメント

株式会社コラボスタイル 取締役 CIO 波多野 謙介

商奉行クラウドと弊社コラボフローの新たな連携オプションをリリースできることを、心より嬉しく思います。この連携により、見積、受注、取引先審査等の業務における商奉行クラウドとコラボフローの利用に、新たな価値が生まれるものと期待しています。今後もコラボスタイルは株式会社オービックビジネスコンサルタント様との協業を進め、ITを活用した業務改善の推進に貢献してまいります。

株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表取締役社長 和田 成史

OBCは、「コラボフロー for 商奉行」との連携オプションの提供を心より歓迎いたします。本連携により、見積作成から受注に至るまでの業務がシームレスにつながり、効率的な見積・受注報告業務の実現が可能となります。

これにより、営業部門・経理部門双方の生産性向上および業務品質の向上に大きく貢献できるものと期待しております。今後もコラボスタイル様とともに、両社の強みを活かした連携を通じて、お客様のDX推進を支援してまいります。

コラボフローについて

Webが使える方なら誰でも簡単に作れて修正できる、直感的な操作性を持つワークフローシステムです。コラボフローを使えば、パソコンに専用のソフトをインストールする必要なく、Webブラウザーを使って稟議書などの社内申請業務を効率化できます。

タブレットやスマホでも利用でき、自宅や出先でも申請・承認を行えます。申請書一つから、また少人数から数千名規模での導入も可能です。

顧客満足度は5年連続でNo.1（※1）。導入企業数2,000社を超え、継続利用率99.65%（※2）を誇ります。

※1：出典：ITreview カテゴリーレポート ワークフローシステム部門（2026 Spring） ※2：2021年7月～2022年6月までの当社実績より算出

サービスページ：https://www.collabo-style.co.jp/

会社概要

株式会社コラボスタイル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 松本 洋介

設立：2013年7月

企業理念：ワークスタイルの未来を切り拓く

事業内容：一人ひとりが快適で働きがいを持って仕事ができるオフィス環境づくりを行うワークスタイル事業と、デジタルの力で業務の効率化、働きやすさを向上させるクラウドワークフローシステム「コラボフロー」を軸としたデジタルワークプレイス事業を展開しています。また、リアルとデジタルの2つの働く場に向けた事業展開に留まらず、自社が率先して新しいワークスタイルに挑戦し、発信を行うことでワークスタイルの未来を切り拓いていきます。

企業URL：https://corp.collabo-style.co.jp/