セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2026年6月14日(日)に、伊藤 明子 先生(赤坂ファミリークリニック/院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ニューロフィードバックのエビデンス：臨床で活用できる脳のトレーニング』を開催します。





35-1見どころ





■見どころ/主な学習のポイント

『ニューロフィードバックのエビデンス：臨床で活用できる脳のトレーニング』

伊藤 明子 先生 / Dr. Mitsuko Itoh

赤坂ファミリークリニック/院長

NPO法人Healthy Children, Healthy Lives/代表理事

有限会社アクエリアス/代表取締役社長・会議通訳者

東京大学医学部附属病院 医師 MPH(公衆衛生専門職)

東京大学大学院医学系研究科 客員研究員





1)脳とメンタルを脳波でとらえる研究と臨床が革新的に進んでおり、ニューロフィードバックのトレーニングを行うことで様々な疾患・不調を副作用なく脳の神経編成を改善できることがわかっています。うつ、不眠、不安症、パニック、PTSD、トラウマ、ADHD、ASDなどの不調、そして、オリンピックの選手やパフォーマーにおけるピークパフォーマンスの実現にも有用。

米国本部機関BCIAの認定資格取得者は全世界で1500名超、日本では認定資格取得医師は現在、伊藤のみ。認定資格用の日本語教材も作成済み、資格取得についても解説。5月の学会のハイライトもルポ。

※キーワード：ニューロフィードバック、脳の可塑性、神経編成、エビデンス・ベース、認定資格取得





▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yy1rzFLWTdy3bqP-OsA_LQ#/registration









■講師紹介

伊藤 明子 先生 / Dr. Mitsuko Itoh

赤坂ファミリークリニック/院長

NPO法人Healthy Children, Healthy Lives/代表理事

有限会社アクエリアス/代表取締役社長・会議通訳者

東京大学医学部附属病院 医師 MPH(公衆衛生専門職)

東京大学大学院医学系研究科 客員研究員





《ご経歴》

東京外国語大学卒

帝京大学医学部卒

東京大学大学院医学系研究科卒





・同時通訳者として医学系学会での会議通訳、米国大統領をはじめ多々の国賓、スティービーワンダーらの通訳に従事して30余年。

・近著に『医師が教える子どもの食事50の基本 脳と体に「最高の食べ方」「最悪の食べ方」』ダイヤモンド社、『はたらく細胞公式レシピBOOK』講談社。

・2児の母。

・多数のテレビに出演、雑誌メディア掲載。









■無料LiveオンラインZoomセミナー概要

番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Stage 1

開催日時 ： 2026年6月14日(日) 10：00～12：00

開催形式 ： Zoomオンラインセミナー

プログラム ： 10：00オープニング・主催者挨拶

10：20『ニューロフィードバックのエビデンス：

臨床で活用できる脳のトレーニング』

伊藤 明子 先生 / Dr. Mitsuko Itoh

赤坂ファミリークリニック/院長

NPO法人Healthy Children, Healthy Lives/代表理事

有)アクエリアス/代表取締役社長・会議通訳者

東京大学医学部附属病院 医師 MPH(公衆衛生専門職)

東京大学大学院医学系研究科 客員研究員

12：00エンディング

参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

定員 ： 1,000人

お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yy1rzFLWTdy3bqP-OsA_LQ#/registration





企画・主催： セリスタ株式会社

Tel ： 03-3863-1003

E-mail ： info@selista.jp

Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp





是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。









■会社概要

社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

サプリメントの開発・販売

経営コンサルティング