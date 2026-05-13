「トイ・ストーリー」の仲間たちが大集合！ 「QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ」包材変更のお知らせ

六甲バター株式会社

六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は2026年5月中旬頃より、「QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ」をはじめとする数商品の包材を変更し、より多くの皆さまに親しみをもってチーズを喫食いただけるよう努めてまいります。

QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ

▷ 230%伸長！親しみやすいパッケージとおいしさでご愛顧いただく人気商品

本品は2022年の発売以来親しみやすいパッケージとおいしさで好評を博しています。

作品人気の高まりとともに出荷量も増加し、発売以来約230%伸長※と、一層多くの方にご愛顧いただく商品へと成長しています。

※六甲バター(株)出荷実績より

▷ 「QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ」商品情報

変更時期 ：2026年5月中旬頃 ～

内容量 ：60g（変更なし）

希望小売価格：275円(税抜・変更なし)

賞味期間 ：270日（変更なし）

発売エリア ：全国（変更なし）

包材の種類数：外装全2種、個包装全12種 ※内容物などは同じ

個包装 全12種

ほか、同時期より「チーズinスライスCHEASY7枚入」「チーズinとろけるスライスCHEASY7枚入」についても包材の変更を行います。

▷ 会社情報

神戸工場

会社名 ： 六甲バター株式会社

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 塚本浩康

所在地 ： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号

設立 ： 1948年12月13日

事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ等の食品の販売

TEL ： 078-231-4681(代表)

FAX ： 078-231-4678

HP ： https://www.qbb.co.jp/

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