「トイ・ストーリー」の仲間たちが大集合！ 「QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ」包材変更のお知らせ
六甲バター株式会社
QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ
個包装 全12種
神戸工場
六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は2026年5月中旬頃より、「QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ」をはじめとする数商品の包材を変更し、より多くの皆さまに親しみをもってチーズを喫食いただけるよう努めてまいります。
QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ
▷ 230%伸長！親しみやすいパッケージとおいしさでご愛顧いただく人気商品
本品は2022年の発売以来親しみやすいパッケージとおいしさで好評を博しています。
作品人気の高まりとともに出荷量も増加し、発売以来約230%伸長※と、一層多くの方にご愛顧いただく商品へと成長しています。
※六甲バター(株)出荷実績より
▷ 「QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ」商品情報
変更時期 ：2026年5月中旬頃 ～
内容量 ：60g（変更なし）
希望小売価格：275円(税抜・変更なし)
賞味期間 ：270日（変更なし）
発売エリア ：全国（変更なし）
包材の種類数：外装全2種、個包装全12種 ※内容物などは同じ
個包装 全12種
ほか、同時期より「チーズinスライスCHEASY7枚入」「チーズinとろけるスライスCHEASY7枚入」についても包材の変更を行います。
▷ 会社情報
神戸工場
会社名 ： 六甲バター株式会社
代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 塚本浩康
所在地 ： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号
設立 ： 1948年12月13日
事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ等の食品の販売
TEL ： 078-231-4681(代表)
FAX ： 078-231-4678
HP ： https://www.qbb.co.jp/
本資料の情報は発表時点でのものです。予告なく内容を変更する場合があります。