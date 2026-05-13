「トイ・ストーリー」の仲間たちが大集合！ 「QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ」包材変更のお知らせ

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六甲バター株式会社

　六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は2026年5月中旬頃より、「QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ」をはじめとする数商品の包材を変更し、より多くの皆さまに親しみをもってチーズを喫食いただけるよう努めてまいります。



QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ


▷ 230%伸長！親しみやすいパッケージとおいしさでご愛顧いただく人気商品


　本品は2022年の発売以来親しみやすいパッケージとおいしさで好評を博しています。



　作品人気の高まりとともに出荷量も増加し、発売以来約230%伸長※と、一層多くの方にご愛顧いただく商品へと成長しています。


※六甲バター(株)出荷実績より






▷ 「QBB/トイ・ストーリー/まるいチーズ」商品情報

変更時期　　：2026年5月中旬頃 ～


内容量　　　：60g（変更なし）


希望小売価格：275円(税抜・変更なし)


賞味期間　　：270日（変更なし）


発売エリア　：全国（変更なし）


包材の種類数：外装全2種、個包装全12種　　※内容物などは同じ



個包装 全12種


　ほか、同時期より「チーズinスライスCHEASY7枚入」「チーズinとろけるスライスCHEASY7枚入」についても包材の変更を行います。





▷ 会社情報


神戸工場

会社名　： 六甲バター株式会社


代表者　： 代表取締役社長兼CEO　塚本浩康


所在地　： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号


設立　　： 1948年12月13日


事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ等の食品の販売


TEL　　： 078-231-4681(代表)　


FAX　　： 078-231-4678


HP　　 ： https://www.qbb.co.jp/






本資料の情報は発表時点でのものです。予告なく内容を変更する場合があります。