【VT COSMETICS】若いころから始めるエイジングケア※1におすすめ。「レチナール ペプチド」ラインが5月14日（木）より全国のPLAZA*にて先行発売！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」は、若いころから始めるエイジングケア※1におすすめの新ライン「レチナール ペプチド」ラインを、2026年5月14日（木）より全国のPLAZA*にて先行発売いたします。

今回登場するのは、うるおいを与えて毛穴の目立ちにくい健やかな光彩感のある肌へ導く「レチナール ペプチド セラム」、テンション感のあるシートで肌を引き上げ、つるんと整った美肌印象へ導く「レチナール ペプチド デイリーマスク」、気になる部分を集中ケアし、ふっくらとしたハリ肌へ導く「レチナール ペプチド スポットクリーム」の3商品です。

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 若いころから始めるエイジングケア※1におすすめの「レチナール ペプチド」ライン

「レチナール ペプチド」ラインは、乾燥による毛穴の目立ちやハリ不足が気になる肌にアプローチする、デイリー使いしやすいスキンケアラインです。

VTならではの成分設計で、毎日のスキンケアに取り入れながら、なめらかで引き締まった印象の肌へ導きます。

■ 注目成分「レチナール※2」とは？

レチナール※2とは、レチノール※2よりも肌に働きかけやすい※3成分として知られ、引き締まったハリ感のある肌印象へ導く注目成分です。

「レチナール ペプチド」ラインには、ナノレチナール※2を配合し、乾燥による毛穴の目立ちやハリ不足が気になる肌をふっくらケア。さらに、高濃縮※4ペプチド※5、アスタキサンチン※6も配合し、毎日のスキンケアに取り入れやすい設計に仕上げました。

レチナール ペプチド セラム

うるおいを与えて毛穴を目立たなくさせ、健やかな光彩感のある肌へ導くデイリーセラムです。毎日のスキンケアに取り入れやすい使用感で、なめらかでハリのある肌印象へ整えます。

レチナール ペプチド デイリーマスク

テンション感のあるシートで肌を引き上げ、つるんと整った美肌印象へ導くデイリーマスクです。毎日の集中保湿ケアとして、うるおいとハリ感を手軽にチャージできます。

レチナール ペプチド スポットクリーム

乾燥やハリ不足が気になる部分を集中ケアし、ふっくらとした肌印象へ導くスポットクリームです。気になる箇所にピンポイントで使いやすく、部分的なハリケアを取り入れたい方にもおすすめです。

レチナール ペプチド カプセルクリームも好評発売中！

「レチナール ペプチド」ラインからは、先に発売を開始している「レチナール ペプチド カプセルクリーム」も好評発売中です。

速攻型レチナール※2を配合し、引き締まったハリ感のある肌へ導く3 in 1クリームとして、集中ハリケア、保湿ケア、引き締めケアを同時に叶えます。ナノレチナール※2に加え、11種のペプチド※7、カフェイン※6などを配合し、乾燥による毛穴の目立ちやハリ不足が気になる肌をなめらかに整えます。

商品の詳細はこちら(https://vtcosmetics.jp/product/%E3%83%AC%E3%83%81%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%9A%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%89-%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0/1022/?cate_no=24&display_group=1)から！

■商品概要

レチナール ペプチド セラム：30mL / 2,200円（税込）

レチナール ペプチド デイリーマスク：25枚入 / 2,420円（税込）

レチナール ペプチド スポットクリーム：15mL / 1,980円（税込）

発売開始日

2026年5月14日（木）

取扱店舗

全国のPLAZA*

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ VT新ライン「レチナール ペプチド」について

「レチナール ペプチド」ラインは、若いころから始めるエイジングケア※1を提案する新ラインです。毎日のスキンケアに取り入れやすい3商品を通じて、乾燥による毛穴の目立ちやハリ不足が気になる肌に寄り添い、なめらかで引き締まった印象の肌へ導きます。

VTはこれからも、幅広い肌悩みやライフスタイルに寄り添いながら、毎日のセルフケアが前向きな時間になるような商品提案を続けてまいります。

※1 年齢に応じた手入れのこと

※2 整肌成分

※3 肌を整えること

※4 VT従来品比

※5 トリペプチド-1(保湿)

※6 保湿成分

※7 トリペプチド-１、アセチルヘキサペプチド-８、アセチルテトラペプチド-２、アセチルテトラペプチド-５、トリペプチド-１銅、パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルペンタペプチド-４、ヘキサペプチド-１１、ヘキサペプチド-９、パルミトイルトリペプチド-５、合成遺伝子組換オリゴペプチド-９１ボツリヌス菌ポリペプチド-１(いずれも保湿)

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

https://www.instagram.com/vtcosmetics_spot/

■ VT COSMETICS 公式X（旧Twitter） :

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■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/

■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

【本記事に関するお問い合わせ】

株式会社VT JAPAN

〒102-0084 東京都千代田区二番町12-3 グレイス麹町 11F

Mail：vtjapan.cs@gmail.com