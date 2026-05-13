サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「2025年のスポーツシューズ・アパレル市場は1.5兆円で前年比7.0％増、販売個数4.5％増加、平均単価2.3％上昇が寄与」を公表
スポーツシューズ・アパレル市場情報サービス『Japan Sports Tracker*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、2025年のスポーツシューズ・アパレル市場概況分析レポートを2026年5月13日に発表します。
本分析レポートでは大きく以下のことが分かります。日本の2025年のスポーツシューズ・アパレル市場規模は1兆5256億円で、前年比994億円（7.0％）増加しました。前年比で販売個数4.5％の増加、平均単価2.3％の上昇が共に寄与しました。
2025年のスポーツシューズ・アパレル市場、前年比7.0％増
日本の2025年のスポーツシューズ・アパレル市場における市場規模は1兆5256億円で、前年比7.0％増でした（図表1）。販売個数は前年比で4.5％増加、平均単価は2.3％上昇し、販売個数・平均単価のどちらも市場規模拡大に寄与しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349091/images/bodyimage1】
サカーナ・ジャパンのスポーツ事業部シニアマネージャーである、伊藤和正（いとう・かずまさ）は、「スポーツシューズ・アパレル市場は、24年の前年比8.4％増に引き続き、25年も7.0％増と堅調に推移しています。24年に前年比8.7％上昇した平均単価は、25年には2.3％の上昇にとどまり、落ち着きを見せました。代わって販売個数が24年の前年比0.2％減から、25年には4.5％増と反転を見せ、消費者のスポーツシューズ・アパレル製品に対する需要が増加していることを意味しています。」と話します。
*1 Japan Sports Tracker
スポーツシューズ・アパレル市場における全国の消費者購買行動を時系列で把握できる日本で唯一の消費者パネルデータベースです。市場のトレンドやビジネスチャンスを特定し売上を伸ばすために必要な、製品トレンドと消費者動向について包括的な情報が得られます。カテゴリー、ブランド、アイテムレベルで自社製品、競合他社製品のパフォーマンスを分析できます。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/solutions/sports/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：伊藤 和正（いとう かずまさ）
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 3月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
本分析レポートでは大きく以下のことが分かります。日本の2025年のスポーツシューズ・アパレル市場規模は1兆5256億円で、前年比994億円（7.0％）増加しました。前年比で販売個数4.5％の増加、平均単価2.3％の上昇が共に寄与しました。
2025年のスポーツシューズ・アパレル市場、前年比7.0％増
日本の2025年のスポーツシューズ・アパレル市場における市場規模は1兆5256億円で、前年比7.0％増でした（図表1）。販売個数は前年比で4.5％増加、平均単価は2.3％上昇し、販売個数・平均単価のどちらも市場規模拡大に寄与しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349091/images/bodyimage1】
サカーナ・ジャパンのスポーツ事業部シニアマネージャーである、伊藤和正（いとう・かずまさ）は、「スポーツシューズ・アパレル市場は、24年の前年比8.4％増に引き続き、25年も7.0％増と堅調に推移しています。24年に前年比8.7％上昇した平均単価は、25年には2.3％の上昇にとどまり、落ち着きを見せました。代わって販売個数が24年の前年比0.2％減から、25年には4.5％増と反転を見せ、消費者のスポーツシューズ・アパレル製品に対する需要が増加していることを意味しています。」と話します。
スポーツシューズ・アパレル市場における全国の消費者購買行動を時系列で把握できる日本で唯一の消費者パネルデータベースです。市場のトレンドやビジネスチャンスを特定し売上を伸ばすために必要な、製品トレンドと消費者動向について包括的な情報が得られます。カテゴリー、ブランド、アイテムレベルで自社製品、競合他社製品のパフォーマンスを分析できます。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/solutions/sports/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：伊藤 和正（いとう かずまさ）
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 3月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
プレスリリース詳細へ