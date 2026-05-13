サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「2025年のスポーツシューズ・アパレル市場は1.5兆円で前年比7.0％増、販売個数4.5％増加、平均単価2.3％上昇が寄与」を公表

サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「2025年のスポーツシューズ・アパレル市場は1.5兆円で前年比7.0％増、販売個数4.5％増加、平均単価2.3％上昇が寄与」を公表