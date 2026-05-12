ニッセイ基礎研究所の不動産市況レポートに活用 家賃推移・空室率を指数化した賃貸住宅インデックス「CRIX」

日本情報クリエイト株式会社

日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、以下「日本情報クリエイト」証券コード：4054）は、当社が提供する家賃推移・空室率を指数化した賃貸住宅インデックス「CRIX」が、株式会社ニッセイ基礎研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：手島恒明）の提供する不動産市場・不動産市況分析レポートにオルタナティブデータとして活用されたことをお知らせいたします。

■ 「コロナ禍を経た賃貸マンション市場の現況（2025年）」の分析に活用

株式会社ニッセイ基礎研究所（金融研究部 上席研究員 吉田 資 氏）のレポートでは、

当社の不動産管理会社向け業務管理システム「賃貸革命」の賃貸管理データに基づき算出した賃貸住宅の空室率および平均支払賃料の指標「CRIX」をもとに、コロナ禍を経た賃貸マンション市場の現況が分析されています。

レポートでは、賃料動向のみに着目すると主要都市の賃貸マンション市況は一様に好調にみえる一方、空室率や実効総収入（EGI）の推移を確認すると、需給環境の改善度合いには都市間で明確な差があることが示されています。また、最大の市場規模を有する東京23区については、人口の転入超過や学生数の増加等に支えられ需要は堅調でEGIはコロナ禍前を上回る水準にある一方、人口流入の勢いの鈍化や少子化の進行に伴う大学進学者数の減少が見込まれること、さらに広めの住戸（50m²以上）の新規供給増加など、今後の市場動向を左右する変化についても詳細な分析がなされています。



レポート内容は下記、ニッセイ基礎研究所のサイトよりご確認ください。

URL： https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=85437?site=nli

■CRIX（クリエイト賃貸住宅インデックス）とは

CRIX（クリックス：Create Rental housing Index）は、当社が保有する膨大な量の賃貸住宅管理データ(ビッグデータ)より算出した、賃料・空室状況に関するインデックスで、次のような特徴を持っています。

・管理データより算出した、実際の管理実態に合うインデックス

・【空室率】、【平均賃料】2種類の月次時系列データ

・全国すべての都道府県、主要な市区町村をカバー

・間取り別、床面積別などの豊富なバリエーション

時系列グラフ、一定期間での変化率などを簡単に確認できるBIツールや資料もご提供が可能です。

【無料】CRIX資料ダウンロードはこちら :https://www.n-create.co.jp/download/contents/crix/

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、不動産のITパートナーとして31年にわたり、自社開発による商品開発やITソリューションの提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援しています。



会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/