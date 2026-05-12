ビットバンク、アジア最大規模のWeb3カンファレンス「WebX」に4年連続でタイトルスポンサー協賛！

ビットバンク株式会社

暗号資産取引所「bitbank」を運営するビットバンク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：廣末紀之、以下「当社」）は、CoinPost が主催するアジア最大規模の Web3 カンファレンス「WebX」に4年連続でタイトルスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

当社は、本イベントへのブース出展が今回で4回目となります。

国内外からお越しの皆様に、暗号資産をより身近に感じていただけるよう、今年も暗号資産取引所「bitbank」の特設ブースを設置いたします。

ブースでは、ここでしか体験できない貴重なコンテンツを予定しております。

イベントの詳細は随時更新いたしますので、ぜひ当社のSNSをご確認ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■代表廣末のコメント

アジア最大規模のWeb3カンファレンス「WebX」に、4年連続でタイトルスポンサーとして参画できることを大変光栄に思います。

暗号資産が本格的に金融商品の一部として位置づけられる転換点を迎えつつあり、金融商品取引法への移行に向けた議論や、ビットコインETFの実現に向けた制度整備など、市場の健全な成長に向けた環境整備が着実に進んでいます。

今年もビットバンクでは、皆様にお楽しみいただけるコンテンツを揃えた特設ブースの出展を予定しています。会場でしか得られない “ bitbank ” を体感しに、ぜひお立ち寄りください。皆様と会場でお会いできることを、心より楽しみにしております。

■イベント概要

日時：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンス パークタワー東京 〒105-8563 東京都港区芝公園4-8-1

主催者：一般社団法人WebX実行委員会

運営/企画：株式会社CoinPost

イベントの詳細は下記URLよりご確認ください。

https://webx-asia.com/ja/

■WebXとは

ブロックチェーン、暗号資産、その他のWeb3 技術に従事する企業・プロジェクトや、起業家・投資家・政府関係者・メディアなど、Web3 に関心を寄せる人々が一同に会するアジア最大規模のグローバルカンファレンスで、2023年に第一回目を開催しました。

世界中から各業界を代表するキーパーソンが集結し、業界の垣根を越えてオープンに交流し、事業やプロジェクトの発展、そして個人の新たな発見にも繋がる機会を創出します。

■ビットバンクのサービス

●暗号資産取引所・販売所 ＜ https://bitbank.cc/ ＞

おかげさまで3年連続オリコン顧客満足度(R) No.1 ※1 ！

暗号資産取引所「bitbank」は、ビットコインやイーサリアムなど人気の暗号資産を売買できます。現物取引に加え信用取引もおこなえる取引所、簡単に購入・売却できる販売所を提供しております。現在、取り扱う暗号資産はすべてオーダーブック（板取引）に対応しており、さらに、国内アルトコイン取引量No.1 ※2 を誇ります。創業以来、ハッキング被害ゼロを実現する信頼性の高いセキュリティと豊富な取扱銘柄を提供する「bitbank」で、一歩先の暗号資産トレードを。

※1 2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「暗号資産取引所 現物取引」で 3 年連続総合 1 位を獲得（https://life.oricon.co.jp/rank-cryptocurrency/cash-transaction/）

※2 2024年11月～2025年10月のJVCEA統計情報自社調べ

●公式オウンドメディア「ビットバンクプラス」 ＜ https://bitbank.cc/knowledge ＞

ブロックチェーン、暗号資産や投資に関する様々な情報を初心者の方にも分かりやすく発信する公式オウンドメディアです。世界中の最新のトピックスやビットコインをはじめとする暗号資産のマーケット情報、当社が取り扱っているすべての暗号資産銘柄のチャート掲載、新しいトピックやプロジェクト情報、そして暗号資産用語集などをご紹介しています。

●事業法人向けサービス「bitbank Prime」 ＜ https://bitbank.cc/special/prime/ ＞

「bitbank Prime」では、業種を問わず、暗号資産取引やトレジャリー戦略を検討する法人のニーズに応じて、最適なサービスを提供いたします。専属のカスタマーサポート、カストディ、期末時価評価課税の適用除外、サブアカウント作成、IPホワイトリストといった機能をご利用いただけるほか、お客様からのご意見やご要望を踏まえ、機能やサービスのさらなる拡充に努めてまいります。