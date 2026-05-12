【筋肉×祭り】びしょ濡れ必至！湯河原温泉「湯かけまつり」に筋肉紳士集団ALLOUTが今年も参戦！筋肉盆踊りやお湯かけでマッチョたちが盛り上げる！全国の湯かけ・水かけイベント・フェスも盛り上げます

株式会社スマイルアカデミー

株式会社スマイルアカデミー（福岡県福岡市 / 東京都）が運営する「筋肉紳士集団ALLOUT(https://allout-japan.com/)」が、5月23日神奈川県湯河原温泉で開催される「湯かけまつり」へ今年も出演致します。マッチョたちが一肌脱いで、お祭りを盛り上げに参ります！

「筋肉盆踊り」やお姫様抱っこ&撮影会を実施後、お湯かぶりエリアにてお湯をぶっかけられるパフォーマンスも行います。

5/23はALLOUTメンバーと一緒に湯河原温泉で湯かけを楽しみましょう！

ビショ濡れ必至！湯河原の「湯かけまつり」とは

神輿が「湯」を浴びながら温泉街を練り歩きます。

沿道には温泉の「湯」が入った1,000個の樽と湯桶約5,000個が用意され、約60tものお湯を観客が神輿めがけて勢いよく浴びせかけます。あっという間に担ぎ手は全身びっしょりに。

お湯をかける観客も、かけられる担ぎ手も満面の笑みを浮かべ、神輿の担ぎ手と沿道の観客とが一体となって盛り上がる湯河原を代表する風物詩です。

「湯かけまつり」の由来は、遡ること江戸時代。湯の効能が高いことから温泉の湯を樽に詰め、大名家や御用邸に献上した古事が始まりとされています。

当時は、献湯神輿の出発に際し、道中の安全を祈願してお湯をかけ御祓（おはらい）をする儀式があり、これを再現したものが「湯かけまつり」です。

徳川時代に起源を持つ湯河原を代表する伝統的なお祭りとして湯河原では毎年大々的に開催されます。



■日時

2026年5月23日（土）

【御箸まつり神事】

18：10～ 万葉公園入口広場（神奈川県湯河原町宮上566）

【マッスルパフォーマンス】

19：20～@万葉公園入口広場

筋肉盆踊り、お姫様抱っこ&撮影会、マッチョにお湯かけ等

【神輿パレード】

19：30 町立湯河原美術館スタート

～ 20：00頃 万葉公園入口広場経由

～ 21：00頃 泉公園到着予定

（21：30頃 泉公園終了予定）

神輿パレード区間：町立湯河原美術館～泉公園

■湯かけまつり公式サイト

https://www.yugawara.or.jp/event/972/

筋肉紳士集団ALLOUTとは

筋肉紳士集団 ALLOUT

https://allout-japan.com/

全国各地に500名以上のマッチョをネットワークし、全国各地のイベントを鍛え上げられた「カッコイイ体」で盛り上げるマッスルパフォーマンス集団です。

※ALL OUTとは、フィットネス用語で「すべての力を出し切る」という意味。

いつでも、どこでも、いま持っているすべての力を出し切って、みなさまの社会活動に貢献したい。それがALLOUTという名前に込められた、私達の想いです。

全国各地、様々な分野で活躍することで体づくりの魅力・必要性を伝え、フィットネス・トレーニングの浸透を図ることを理念としています。

・ALLOUT SNS

【X(旧Twitter)(https://twitter.com/ALLOUT_smile)】

【Instagram(https://www.instagram.com/allout.muscle/)】

・ALLOUT代表/マッスルプラス代表 AKIHITO

【X(旧Twitter)(https://twitter.com/AkihitoAll)】

【Instagram(https://www.instagram.com/akihitoohara/?hl=ja)】

【Youtube(https://www.youtube.com/@user-oc8ho3bq3q/featured)】

湯かけまつり2025へ出演した様子はこちら↓

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zWB2NpzrYx8 ]

筋肉盆踊りとは

筋肉盆踊り~MUSCLE BON ODORI~

https://allout-japan.com/bonodori/

筋肉盆踊りとは、踊ると元気になる『フィットネス』と×老若男女問わず踊れる『盆踊り』が融合した演目です！

みんなで踊って、身体もお祭りも元気にしましょう！

振りはとっても簡単ですので、こちらを参考に練習してみてください！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6cJ_wKaXImQ ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=dMfMwmvlaQQ ]

毎年出演する中野駅前大盆踊り大会での筋肉盆踊りの様子はこちら↓

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=LOIU5UMjJ9w ]

お祭りやイベント、フェスなど、一肌脱いで盛り上げに参りますので、お気軽にご相談ください。

ALLOUT、「筋肉盆踊り」の出演・コラボ依頼等はコチラ

https://allout-japan.com/contact/(https://allout-japan.com/contact/)

全国のお祭り・イベント・フェスへでも対応！

筋肉紳士集団ALLOUTは、日本全国のお祭り、音楽フェス、企業パーティー、商業施設の集客イベントなど、場所を問わず出張可能です。

筋肉紳士集団「ALLOUT」は、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市を中心に、全国各地に500名以上のマッチョが所属しています。そのため、地方開催のイベントも柔軟な対応が可能です。

イベントを盛り上げる「筋肉企画」

ターゲットやイベントの規模に合わせ、筋肉盆踊り以外にも様々なイベント向け筋肉コンテンツをご用意しております。

■マッスルタクシー

https://allout-japan.com/news/3422/

筋肉紳士がイベント会場内をお姫様抱っこでお運び(人力)するという文明の進化に逆行するような企画です。

お姫様抱っこ以外にも「肩乗せ」「騎馬戦型」「筋肉絨毯」など、様々なスタイルで筋肉へご乗車いただけます。

毎年実施するニコニコ超会議での様子はこちら↓

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=iOMJVxtUzjA ]

※イベントレギュレーション上、移動は行わずブースでの体験のみ実施致しました

出張マッスルカフェ / 筋肉紳士バー

マッスルカフェ

https://allout-japan.com/news/2384/

普段は特定の都市で開催している「筋肉の狂宴」や「バーイベント」を、イベント会場や店舗での対応も可能です。

エクササイズショー

プロのトレーナーメンバーが、観客参加型で音楽に合わせて楽しくエクサイズを披露するステージコンテンツです。

マッスルかき氷

圧倒的なパワーで氷を削り出す、夏祭りや屋外イベントで大人気コンテンツです。

水かけ

マッチョたちが水タンクと水鉄砲を装備し、会場で水かけして盛り上げます。夏のイベントやフェスには持って来いの企画です。

アクロバットショー

シルク・ド・ソレイユや上海雑技団などでも活躍したメンバーによる、ダイナミックなパフォーマンスを披露し、視覚的なインパクトで会場の注目を一気に集めます。イベントや企業パーティでも対応可能です。

会社概要

株式会社スマイルアカデミー

住所：福岡市中央区薬院1-10-5 shin-yakuin105 301号

URL：http://smile-make-smile.com

パーソナルトレーニングジム「Body Hackers Lab」(福岡13店舗、熊本1店舗）運営。

他、筋肉の狂宴「マッスルカフェ」、「筋肉盆踊り」、「マッスルタクシー」や、全国500名以上のマッチョを提供する「マッチョキャスティング」など、筋肉を使ったイベント・サービスを提供。

他サービス

■マッチョキャスティング(男女フィットネスモデル・外国人・筋肉タレント)・イベント派遣・企画

https://allout-japan.com/casting/

■マッチョフリー素材「マッスルプラス」

https://freephotomuscle.com/

■パーソナルトレーニングジム（福岡13店舗、熊本1店舗）

Body Hackers Lab（ボディハッカーズラボ）

http://bodyhackerslab.com/

■BODY HACK

http://bodyhack.jp/

■ポケットトレーナー（オンラインフィットネス）

https://poketore.com/

■NFTアート販売（マッチョフリー素材にて制作）

https://opensea.io/collection/muscle-mosaic-by-muscle-plus

■筋肉盆踊り

https://allout-japan.com/bonodori/

■マッスルタクシー

https://smile-make-smile.com/about/9265/

■マッスルカフェ

https://allout-japan.com/news/2384/

■筋肉紳士BAR ALLOUT

https://allout-japan.com/news/2981/